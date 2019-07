dTest: Šest nových crashtestů – Škodě Scala se dařilo

Červencové výsledky nárazových zkoušek nových modelů Škoda Scala, DS 3 Crossback, Kia Cee’d, Mercedes-Benz třídy B, Mercedes-Benz GLE a Tesla Model 3 nepřinesly vysloveně zklamání.

Program Euro NCAP, který již přes dvacet let testuje bezpečnost nových automobilů, dnes přinesl výsledky nových bezpečnostních zkoušek. „Dlouhodobá spolupráce s Euro NCAP nám umožňuje podílet se na zlepšování testů a zároveň být mezi prvními, kteří znají jejich výsledky. České motoristy z nově otestovaných vozů asi nejvíce zajímá model mladoboleslavské automobilky Scala. Tento hatchback získal pět hvězd, tedy velmi vysoké hodnocení,“ komentuje výsledky testu Michal Mikoláš, redaktor časopisu dTest.

Ochranou dospělých se Škoda Scala řadí do nejvyšší špičky, v hodnocení získala 97 %. Prokázala tak vysokou bezpečnost při čelním nárazu celou šíří vozu, případně částí vozu. Dobré hodnocení obdržela také za boční náraz do auta nebo do sloupu. Pozitivně dopadlo i měření zjišťující nebezpečí poranění krku při nárazu dozadu. Rovněž ochrana dětí a chodců je v podání Scaly potěšující. Vysoké známky obdržely především nárazník vozu a přední část kapoty.

Až na jednu situaci zvládla Škoda Scala bez problému i test aktivní bezpečnosti, tedy fungování inteligentních systémů schopných předejít hrozící kolizi s vozidlem, chodcem, cyklistou či jinou překážkou. Patří sem i systém upozornění na nezapnutí bezpečnostních pásů, systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu, omezovač rychlosti a také autonomní krizové brzdění. „Test automatického brzdění proběhl v různých scénářích – vůz se blížil ke stojícímu i jedoucímu vozu, v rámci ochrany chodců pak byly mimo jiné situace, kdy dítě nenadále vběhlo do silnice, nebo cyklista vozidlu zkřížil cestu. Právě situace, kdy dítě vběhne zpoza zaparkovaných aut do cesty přijíždějícímu vozu, jako jediná pro Scalu dopadla pouze průměrně. V ostatních situacích byla většinou dobrá,“ shrnuje poznatky Michal Mikoláš.

V aktuálních testech si chválu zaslouží i další testované modely. Oba mercedesy, Tesla i vybavenější varianty modelů DS 3 Crossback a Kia Cee’d dostaly pět hvězd. Verze modelů Kia a DS 3 bez balíčku aktivní bezpečnosti získaly o hvězdu méně. Ukazuje se tak, že na plné hodnocení v aktuálním testovacím programu nestačí pouze postavit auto s dostatečně pevnou a spolehlivou konstrukcí – je třeba vůz vybavit chytrými systémy, které automobil a zejména lidské životy dovedou ochránit tím, že kolizi zcela předejdou.

Spotřebitelská organizace dTest je členem iniciativy Euro NCAP, která testy bezpečnosti automobilů v Evropě organizuje. Výsledky stovek testovaných vozů najdou spotřebitelé ve veřejně přístupné databázi na www.dtest.cz/crashtesty.

autor: Tisková zpráva