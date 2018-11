dTest: Ubytování na českých horách – co je dobré vědět předem?

06.11.2018 19:24

Máte-li v plánu strávit letošní zimní dovolenou na tuzemských horách, pravděpodobně si ubytování i dopravu zařizujete sami, bez využití služeb cestovní kanceláře. Na co si dávat pozor a jaká jsou vaše práva? Co dělat, když je kvalita ubytování podstatně horší, než jakou slibovaly fotografie? A co když potřebujete rezervaci ubytování na poslední chvíli zrušit?