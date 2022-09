„Adolf“ Biden. Výhrůžný projev a aranžmá, které mnohé vyděsilo

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9403 lidí



Americká demokracie podle Bidena „není zaručena“ a je třeba ji bránit, jelikož Trump a jeho voliči chtějí Ameriku „bez práva na soukromý život, bez práva na antikoncepci, bez práva vzít si toho, koho milujete“. Jde tak dle něj o „trvalou hrozbu pro Ameriku a budoucnost země“.



Kromě těchto silných vyjádření se Biden do Trumpa a jeho příznivců uvnitř Republikánské strany dle serveru Newsweek opřel i s tvrzením, že „představují extremismus“.



Nejde sice dle něj o všechny členy republikánů, ale nemůže být prý dnes pochyb o tom, že „Republikánskou stranu dnes ovládá, řídí a zastrašuje Donald Trump a MAGA (příznivci Trumpa, pozn. red.) republikáni“.

Svůj projev Biden pronesl v dosti zvláštně rudě nasvíceném prostředí a za silné gestikulace, což vyvolalo dost silnou zpětnou reakci a prezidentovi Spojených států se tak vrátily koláže, jež ho porovnávají s vůdcem nacistického Německa. „Joe Biden, náš Hitler,“ komentovala jednu z koláží republikánská kandidátka do Kongresu Shukri Abdirahmanová.

Kongresmanka za Georgii Marjorie Taylor Greeneová pak rovnou celou scénu i amerického prezidenta upravila do podoby, která – s odmyšlením amerických vlajek – dosti připomíná 30. léta v Německu.

