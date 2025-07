Zaplaťte miliony a můžete „bydlet“. Šokující vývoj v ČR

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 92% Věřím, že nebyly 4% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10203 lidí



Česká národní banka na svém blogu poznamenala, že by dle její predikce měly aktuálně v půlce roku ceny nemovitostí dosáhnout maxim na hodnotách kolem 10 % meziročního růstu cen, načež tempo růstu mírně oslabí, „byť se stále bude pohybovat na poměrně silných hodnotách“, a zaznívá, že zejména byty by z celého nemovitostního trhu měly zdražit nejvíce. „I přes tento robustní růst však lze očekávat, že dynamika cen samotných bytů uvedená čísla výrazně překoná a v průběhu roku 2025 bude tahounem celého trhu bydlení. To naznačují také interní (veřejně nepublikované) predikce ČNB budoucího vývoje cen bytů,“ poznamenal ředitel odboru makro obezřetnostních analýz české centrální banky.



Potvrzuje se tak, co již dříve naznačil i ČSOB Index bydlení, který rovněž ukázal, že v prvním čtvrtletí 2025 zrychlily tempo růstu ceny všech typů nemovitostí, přičemž ceny bytů se dle něj zvýšily o 10 %, ceny domů vyrostly meziročně o 6,3 % a pozemky o 5,5 %.

Fotogalerie: - Dostupné bydlení

Lidé již hledají „mikrobyty“.



Na historická maxima se dle této analýzy vyšplhaly jak cihlové, tak panelové byty a lidé se proto začínají poohlížet po bytech, které by dříve hledali maximálně v asijských velkoměstech.



„Růst celého trhu táhly malometrážní byty, přičemž největší poptávka byla po bytech do velikosti 45 m2, které si kupující často pořizují i jako investici. Novým trendem se v Praze a v Brně stávají mikrobyty, nejčastěji s výměrou kolem 16 m². Vznikají často jako součást novostaveb nebo přestavbou bývalých hotelů a ubytoven,“ popisuje zpráva.



Generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek uvedl, že by brzo mohlo jít o trend nejen v metropoli, nýbrž i v dalších českých městech – především v těch, kam musejí dojíždět studenti vysokých škol. „Pozorujeme vzestupný trend ve financování mikrobytů, kam spadají například ateliéry nebo nebytové jednotky přestavěné pro účely bydlení. Očekáváme, že tento trend se díky rostoucí atraktivitě pro developery i investory rozšíří i do dalších krajských a zejména vysokoškolských měst,“ uvedl Vašek.

Fotogalerie: - Reforma stavebního zákona

Máte na byt 2,5 milionu? Čeká vás bydlení jako v Asii



Zažít bydlení jako v Asii pak přitom nemusí být něco, s čím se potýkají jen mladí studenti; „mikrobyty“ jsou již dnes na některých místech pro mnohé lidi s omezeným rozpočtem jediná možnost vlastního bydlení.



Jak velký byt si mohou dovolit lidé s 2,5 miliony korun, se dá zjistit ze statistik České bankovní asociace (ČBA), jež upozornila, že v letošním prvním kvartále transakční průměrné ceny nových bytů v ČR dosáhly za poslední tři měsíce v březnu 2025 úrovně 129 tisíc korun za m2 – za 2,5 milionu se dá tedy průměrně uvažovat v případě nového bytu o něco kolem 19 až 20 m2 bytové plochy. V Praze pak za 2.528.000 šlo pořídit průměrně právě oněch 16 m2. Oproti tomu v Ústeckém či v Karlovarském kraji by šlo za stejné peníze sehnat nový byt o výměře kolem 38 m2.



Zdroj: ČBA Monitor

Zatímco v Praze se totiž nové byty prodávaly za 158 tisíc korun za m2 a v Jihomoravském kraji za 122 tisíc korun, v nejlevnějším Ústeckém šlo pořídit dva metry čtvereční za cenu jednoho – cena za m2 zde totiž dosáhla na 65 tisíc korun.



Transakční průměrné ceny bytů v starší zástavbě pak v prvním kvartále dosáhly na 71 tisíc korun, v Praze však šlo o ceny přes 141 tisíc Kč/m2 a 104 tisíc stál metr čtvereční starších bytů i v Brně. V našem druhém největším městě by tak 2,5 milionu v případě nákupu staršího bytu stačilo na 24 metrů čtverečních.





Zdroj: ČBA Monitor



V Česku se zdražuje nadprůměrně



Ceny nemovitostí prudce zdražují i jinde v Evropě, oproti zbytku Evropské unie ovšem právě u nás situace s dostupností bydlení zůstává jednou z nejhorších. Ceny bytů, ale také rodinných domů a souvisejících pozemků, vzrostly v prvním čtvrtletí meziročně v EU o 5,7 %, kdežto v Česku o 9,9 %.



Česká republika se tak v rámci EU řadí k zemím s nadprůměrným tempem zdražování, a hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko poukazuje, že k rychlému růstu cen dochází již od roku 2014, „zejména v segmentu nových nemovitostí, jež meziročně přidávají k dobru 13 %“. „Dvouciferné tempo zdražování tuzemských nemovitostí potvrzují i alternativní cenové indikátory – realizované ceny nových bytů v Praze vzrostly o 12,4 %, byty na sekundárním trhu dokonce o 15,8 %. Ještě o něco výrazněji rostou nabídkové ceny, což ukazuje na vcelku drtivou převahu prodávajících nad kupujícími,“ upozornil.

Fotogalerie: - Rychle před prázdninami

Ceny rostou podle Rusinka mimo jiné kvůli ochotě lidí nakupovat bydlení za vyšší ceny, jelikož se Češi čím dál více bojí ztráty na šanci na vlastní bydlení. „Růst tuzemských cen nemovitostí živí na jedné straně dlouhodobě zabržděná výstavba, na straně druhé pak rostoucí příjmy domácnosti společně s poklesem úrokových sazeb. Ty však stále zůstávají na relativně vysokých úrovních, ale jejich restriktivní efekt zdá se v čase oslabil. Jen pro porovnání – v květnu letošního roku poskytly banky hypotéky v celkovém objemu 27,3 miliard Kč, blízko úrovním z euforického roku 2021, avšak při více než dvojnásobné výši hypotečních sazeb,“ popisuje hlavní ekonom ČSOB Private Banking, že lidé již raději nečekají na pokles úrokových sazeb.

Rusinko dodává, že lehkou úlevu by mohla přinést druhá polovina roku a zejména rok 2026. Na přílišný optimismus však prý není důvod. „I tak je ale třeba počítat se scénářem, kdy ceny nemovitostí budou v tuzemsku zdražovat rychlejším tempem, než bude činit nárůst nominálních mezd, což dále zhorší jejich dostupnost, která je již tak jedna z nejhorších v EU,“ uzavírá.

Zdroj: ČBA Monitor

Psali jsme: Vláda už oficiálně připravuje Česko na chudobu „Není komunista,“ tvrdí experti. Ale chce znárodňovat a konec miliardářů Drahá Praha: Herečka vydělává 150 tisíc měsíčně. Na hypotéku ale nedosáhne „Přidělování bytů“, Ukrajinci a jiní migranti: Vyjasněno