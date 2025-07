Každou šestou výplatu dáte NATO. Brutální čísla ze Slovinska

Jaká je skutečná cena NATO? Podle propočtů slovinského člena Strany mladých – Zelení Evropě (SMS) Igora Jurišiče by zvýšení obranných výdajů na 5 % HDP znamenalo pro každého zaměstnance téměř dva průměrné měsíční platy ročně. Dvoučlenná domácnost by tak během 40 let přišla o částku, za kterou by si mohla pořídit byt nebo dům. Jurišič proto varuje, že přijetí tohoto závazku ohrožuje sociální jistoty a tím i suverenitu Slovinska.