Špatný pocit z toho, že Nohavica převzal ocenění z rukou ruské hlavy státu, má hudební kritik a publicista Jiří Černý. „Jak jsem sledoval jeho názory, tak jsem to trošku čekal,“ řekl Černý ve vysílání s tím, že je s Nohavicou kamarád od roku 1982.

Anketa Reprezentuje prezident Miloš Zeman Českou republiku ve světě kvalitním způsobem? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 1694 lidí

„Myslím, že tou cenou si pomohla ruská propaganda, ale neřekl bych, že Jarek to dělal z nějakých zištných důvodů. Já si myslím, že on tomu věří,“ dodal dále Černý.

Vžít se do pocitů kritiků, kteří mnohdy uvádějí, že už nebudou Nohavicu ani poslouchat, se však neumí. „Já si myslím, že tak, jako se na Prodané nevěstě nic nezměnilo, když Karel Sabina byl odhalen jako udavač, tak se nic nezmění na Nohavicově tvorbě,“ řekl.

Fotogalerie: - Zemanova čínská rapsodie

Anketa Máte rádi Jarka Nohavicu? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 12598 lidí

Pořad najdete ZDE.

Když se jej pak moderátor Jakub Železný zeptal, proč lidé odsuzují nynější Nohavicovo převzetí ocenění, když už dávno vědí, že byl agentem Státní bezpečnosti, Černý uvedl, že spolupráce se Státní bezpečností mohla být ze strany Nohavici brána jako pod nátlakem. „Tohleto je úplně jiná situace. Tady se rozhoduje zcela dobrovolně a není to rozhodnutí člověka, který by o politice nic nevěděl. On přeci musí vědět, jaká je situace opozičních novinářů třeba v současném Rusku, že tam neexistuje, nebo pokud existuje, ať mně to někdo řekne, nějaká písničkářská reakce proti tomu režimu. To mě, to mě mrzí,“ dodal Černý.

Podporu Nohavicovi vyjádřil lídr SPD Tomio Okamura na svém facebookovém profilu. Zde připomněl i společnou fotografii se zpěvákem, za níž byl Nohavica rovněž některými kritizován.

Fotogalerie: - Starosta Novotný a Řeporyje

Anketa Vadí vám, že Jarek Nohavica osobně přijal medaili od Putina? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 16643 lidí

„Puškin byl velký básník a Jarek Nohavica je velký básník. Ocenit současného velkého básníka medailí minulého velkého básníka je správné. Gratuluji Jarkovi Nohavicovi. Všechny, kteří v této souvislosti přihřívají protiruské nálady, si dovolím otevřeně upozornit na jejich hloupost a zlobu. Pomáháte připravovat válku. Protiruská kampaň není nic jiného než psychologická příprava obyvatel na nutnost konfliktu s Ruskem. To nebude hokejový zápas, to bude česká národní katastrofa,“ zmínil Okamura.

„Naše hnutí SPD není proruské, ani proamerické, ani pročínské, a ani probruselské. Jsme vlastenecké hnutí a hájíme naše české zájmy. Prosazujeme jednání a spolupráci, nikoliv konfrontaci za každou cenu. Proto jsme pro korektní vztahy se zeměmi světa včetně Ruska. Včetně vzájemného uznání skvělých básníků. A jsem také rád, že máme s Jarkem Nohavicou podobné názory na aktuální palčivé problémy. Přeji Jarkovi, ať se daří!“ uzavřel.

Komunistický svaz mládeže, jenž sídlí na stejné adrese jako KSČM, se pak pustil do poslance Jiřího Dolejše (KSČM), který se v minulých dnech rovněž vyjádřil k převzetí ceny Jarkem Nohavicou.

„Puškinova medaile pro Jarka Nohavicu vzbudila pozornost zvlášť potom, co ji převzal z rukou Vladimira Putina, a Nohavica za ni rusky poděkoval a zazpíval úryvek písně Bulata Okudžavy ‚Setkání s Puškinem‘. To, že se dočkáme poštěkávání ze strany proimperiálních osobností a kolaborantů bylo očekávatelné. To, že si přisadí komunistický poslanec, je tragédie. Názor veterána komunistického hnutí: ‚Co by asi řekl Vysockij?‘ To je otázka, kterou klade Jiří Dolejš. Je to zvláštní, že když někteří lidé klesají, musí klesnout do sraček až po krk. Vysockého táta osvobozoval Kladno a noví radní po převratu ho zbavili čestného občanství. Henlein je pořád čestný občan Liberce, prý se nemají přepisovat dějiny. Vysocký hrál v mnoha filmech i výslovně prorežimní role. Ale co v dějinách této velké země je vlastně prorežimní? Co by řekl Vysocký, kdyby zažil konec té velké země, kdyby zažil tu bídu a pokles všeho, ty mrtvé, žebráky, kriminalitu, ty oligarchy a já nevím co všechno? Tomu vnějšímu i vnitřnímu ponížení obyčejných lidí. U jeho písně On něvernulsa iz boja jsme popíjeli vodku a citově souzněli s těmi, co padli v té válce, kdy nám šlo jako národu o všechno. A teď se ‚tenhle‘ připojuje k antiputinovské propagandě, v době, kdy se vše blíží ke konci. Je mi z něho zcela nanic,“ poznamenal zástupce Komunistického svazu mládeže na facebookovém profilu.

Komunistický svaz mládeže reprezentuje mladé radikály hlásící se ke komunistickému hnutí v Česku. Již jednou byl rozpuštěn a následně opět ustaven.

A co vlastně Jiří Dolejš uvedl? „Nekonformní bard dnes bere metály z rukou papalášů. I to je život - umění jako byznys. V 15 viděl, jak přijely ruské tanky, s Vysockým zpíval jak lež vítězí nad pravdou, a vyzpíval se i ze zájmu StB (‚oni to na mě vědí, co nahoře sedí’). Aby k stáru dnes dostal od vrchnosti do ruky mávátko a po pochvalách pro Okamuru byl pozván nejen na Hrad, ale i do Kremlu."

Psali jsme: Jaroslav Plesl: Jen idiot nepochopí medaili pro Nohavicu. Velká hra USA, Ruska a Číny, to je téma. Ne tyhle ptákoviny. Na ČT koukám pro pobavení Odborníci budou v Brně a Bratislavě jednat o nejvyšších soudech Zeman zabodoval: Takto dopadl jeho výstup v Číně Šafrovo fórum zoufá: Koho by v časech Václava Havla napadlo, že český prezident bude dělat klauna u klavíru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef