„Bartoš se pral s Krpálkem? Hmm. A taky prohrál s Obamou!“ Režisér Adamec v ráži. Sejmul i Babiše juniora

V Podtrženo sečteno se Xaver sešel tentokrát s Jiřím Adamcem. Ten jednak okomentoval, co provádí Andrej Babiš mladší. Podle něj to není činnost úplně zdravého člověka a k otci se chová hanebně. Od Ivana Bartoše bylo prý neprozřetelné, že chtěl využít slávu Lukáše Krpálka k vlastní kampani. „Nikdy jsem nepochopil, že si Standa Gross troufl být premiérem, stejně jako si neumím představit, že by Ivan Bartoš dělal šéfa Strakovky,“ vyjádřil se o něm. A pár slov měl také k momentálně řešené problematice LGBT.

Adamec se vyjádřil k rozhovoru Andreje Babiše mladšího v Prostoru X. Konstatoval, že je celkem normální, že děti mají na politiku a společnost jiné názory než jejich rodiče. „Jenom nechápu, jak kluk, který žije mnoho let ve Švýcarsku s diagnózou schizofrenie, neříkám, jestli tu chorobu má, nebo nemá, to nevím, jak může vědět, že otec je zoufalý člověk a že ho obětoval. On se zřejmě domnívá, že tu chorobu nemá. A že je tam držen násilím, aby nemohl pracovat proti tatínkovi,“ komentoval Adamec a doplnil, že podle něho žil Babiš mladší ve Švýcarsku ještě od té doby, kdy byl Andrej Babiš podnikatel a rozvedl se se svou první manželkou.

Xaver doplnil, že Babiš mladší pozval na pivo Miroslava Kalouska a omlouval se mu za činy svého otce. „To svědčí o tom, že to není úplně činnost zdravého člověka. Můžu se svým otcem nesouhlasit až do alelujá, ale nemohu v žádném případě... Alespoň já bych to neudělal nikdy, a doufám, že ani žádné mé dítě. Že bych proti otci tímto hanebným způsobem vystoupil a svého otce denuncioval. To by v žádném případě... Byl bych velice smutný, kdybych se toho dožil,“ mínil Adamec, který také má jeden rozvod za sebou.

Ani v Podtrženo sečteno nechyběla zmínka o Ivanu Bartošovi a „praní se s Krpálkem v mladších žácích“. „Já myslím, že Ivan Bartoš těsně prohrál s Obamou, když kandidoval na amerického prezidenta. Ale jenom těsně,“ přisadil si režisér. Bartoš je podle něj velmi ambiciózní. „Nikdy jsem nepochopil, že si Standa Gross troufl být premiérem, stejně jako si neumím představit, že by Ivan Bartoš dělal šéfa Strakovky,“ srovnal nepřímo politiky. Podle něj Bartoš nic jiného než být premiér nechce a kvůli touze po moci a dosazení kamarádů do pozic ministrů pak říká i nesmysly.

Adamec má za to, že se Bartoš chtěl na slávě Lukáše Krpálka přihřát, a považuje to za nerozumné. „U voliče, který má mozek v hlavě, je to evidentní lež a nerozum. Od představitele politické strany, která chce komunikovat s mladou generací, si myslím, že je to velmi neprozřetelné, spojit se s Krpálkem a myslet si, že na té vlně mi to vynese 5 % navíc,“ odhadl komentátor se slovy: „Je to kravina.“

Došlo také na slova lékaře Lukáše Pollerta, který napsal: „Nebojme se LGBT a buďme na ně milosrdní. Vždyť je to slepá vývojová větev, dlouho tu nebudou a navíc zachraňují planetu od přemnožení primátů,“ a stal se cílem stížností a znechucení obhájců LGBT.

Nebojme se LGBT a buďme na ně milosrdní. Vždyť je to slepá vývojová větev, dlouho tu nebudou a navíc zachraňují planetu od přemnožení primátů. pic.twitter.com/Z7Qx7RCqlT — Lukáš Pollert, lékař, sportovec (@pollert11) August 3, 2021

Anketa Kolik dle vás existuje pohlaví? Jen dvě 98% Víc než dvě 2% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 12826 lidí

Piráty a Starosty se Adamec zabýval ještě v tématu padajících preferencí v průzkumech. Podle něho je na změnu v kampani už pozdě. Důležité je dle jeho názoru to, že se podařilo zastavit epidemii koronaviru a Babišova vláda prokazuje, že se jí podařilo pandemii zastavit a vyřešit. „Akorát to bude znamenat, že budou v Parlamentu komise, které budou prošetřovat, jestli jedna injekce nebyla dražší, nebo levnější,“ odhadl Adamec a doplnil, že preference ANO se pomalu ale jistě vracejí na původní hodnoty, takže někde musí ubývat, a podle něho je to u Pirátů a STANu. Voliče prý od této koalice odrazuje urputná a viditelná snaha mít moc.

Ke komisím se Adamec vrátil ještě při komentování Přísahy Roberta Šlachty. Jako požadavek je uvedl právě její místopředseda. Ovšem režisér podotkl, že pokud dosáhne Přísaha na 5,5 %, tak to je na ustanovení komise málo. Pokud jde o to, zda se při zakázkách kradlo, podvádělo či šmelilo, Adamec soudí, že ve společnosti, kde hlavní hodnotou jsou peníze, je každý chce mít, a bylo by divné, kdyby tuto možnost si přilepšit nikdo nevyužil. Ovšem Xaver namítl, že kdyby Přísaha vyšetřovala, tak by to také mohlo dopadnout tak, že by se našly jen další nezdaněné kabelky.

