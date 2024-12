„Beru to jako službu zemi,“ říká Pekarová. Chystá „oko za oko“ na Havlíčka

Hosty nedělních Otázek Václava Moravce byly předsedkyně Poslanecké sněmovny a zároveň TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, bývalá místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za ANO, nynější senátorka a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová a Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a také poslaneckého klubu Pirátů.

Prvním tématem se stala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s názvem Odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové z funkce. Hnutí ANO poukazuje na to, že Pekarová Adamová se nechová nadstranicky a jedná ve prospěch vládních stran. „Nelpím na funkci, nevstávám ráno s tím, že mám radost, že jsem předsedkyně, beru to jako službu zemi,“ řekla na úvod Pekarová Adamová.

A obrátila se k důvodu, proč tato schůze byla hnutím ANO i SPD svolána. Poslanec Aleš Dufek nechal na počátku jednacího dne na schůzi o valorizaci důchodů hlasovat o tom, že Sněmovna bude jednat do 14.00. Pokud do té doby nebude schůze ukončena, bude její další projednávání přesunuto na středu 6. listopadu od 9.00. Návrh byl přijat. V závěru jednacího dne, o půl druhé, přišla Alena Schillerová (ANO) s procedurálním návrhem odročení projednávaného bodu, tedy novelizace důchodového pojištění, na červen 2025. V tu chvíli začala přestřelka mezi opozičními poslanci a předsedkyní Poslanecké sněmovny, kdy ta odmítala nechat o návrhu Schillerové hlasovat.

„Kdybych připustila další jednání, porušila bych jednací řád, to jsem nemohla udělat. Radíme se s legislativou, s lidmi, kteří dělají v Poslanecké sněmovně desítky let. A ti řekli, že jsem postupovala jedním jediným správným způsobem,“ řekl v OVM předsedkyně Poslanecké sněmovny. Ovšem za svůj postup si vysloužila svolání mimořádné schůze, která proběhne ve čtvrtek 5. prosince a jejímž jediným tématem má být odvolání Pekarové z funkce.

Obává se Pekarová Adamová o svou funkci?„My chodíme do práce, nejezdíme místo práce nakupovat do Milána. My tam budeme v plném počtu,“ řekla sebejistě Pekarová s tím, že jistě nedojde ani ke schválení pořadu schůze.

A dodala, že Poslanecká sněmovna nemá být show na pobavení. „My chceme pracovat na zlepšování životů občanů, ne provozovat podobnou show,“ dodala.

Jana Mračková Vildumetzová vysvětlila, jaká má být práce předsedy Poslanecké sněmovny.„Předseda Poslanecké sněmovny se musí snažit, aby se opozice s vládními stranami nehádala,“ vysvětlila Mračková.

A popsala své vlastní zkušenosti z doby, kdy sama byla místopředsedkyní Poslanecké sněmovny pod vedením právě Markéty Pekarové Adamové. „Viděla a slyšela jsem ji, že se chová tak, jak není hodno předsedy Sněmovny,“ doznala Mračková Vildumetzová. A na výzvu popsala, jak konkrétně. „Šla za řečnický pult a tlačila na to, ať jí řekneme, kde je v jednacím řádu napsáno, že má být jako předsedkyně nestranná,“ ukázala na jednání Pekarové.

„Vy se o to máte snažit, o soulad a nestrannost. Musíte to dělat tak, jak se to dělat má,“ kárala Mračková Vildumetzová předsedkyni Poslanecké sněmovny a TOP 09. „Když tam nemáte své poslance, začnete prosazovat, že o návrhu nenecháte hlasovat,“ uvedla.

Poslankyně za Piráty a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová řekla, že Piráti pro schválení schůze o odvolání Pekarové z funkce ruku nezvednou. „Nebudeme hlasovat pro schválení schůze o odvolání Markéty Pekarové Adamové. Konflikt mezi opozičními politiky a předsedkyní Poslanecké sněmovny označila za nejednoznačnou situaci. „Situace nebyla jednoznačná, ale stanovisko legislativního výboru je zcela jasné.“ Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 9% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 70% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 1% Jindřich Rajchl 10% Robert Šlachta 3% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 12267 lidí



A došlo na přetahovanou, jak často se jedná v Poslanecké sněmovně, jak často opozice obstruuje. Připomenut byl i projev Tomia Okamury, který trval téměř jedenáct hodin. „Jednáme nejvíce, co se kdy v Poslanecké sněmovně jednalo, dokonce nejvíce i v celé Evropě,“ řekla s důrazem Pekarová. „Jen tím, že se diskutuje o programu schůze, jsme strávili čtvrtinu času jednání. Oproti jiným obdobím je to rekordní,“ vypočítala Pekarová Adamová. „ANO a SPD se snaží destruovat jednání Sněmovny,“ dodala.

Ministr zemědělství a předseda vládní KDU-ČSL řekl, že vládní koalice by také mohla na snahu odvolat Pekarovou Adamovou reagovat. A to pokusem odvolat místopředsedy Poslanecké sněmovny za hnutí ANO. A taková snaha už v Poslanecké sněmovně probíhá. Koluje podpisový arch, který sbírá podpisy pro odvolání Karla Havlíčka (ANO) z pozice místopředsedy. „Chápu, že kolegové už nemají trpělivost,“ okomentovala to Pekarová Adamová.

A poukázala na to, že ona sama své přednostní právo v Poslanecké sněmovně nezneužívá. „Nevyužívám svá přednostní práva. Havlíček a Juchelka ho využívají velmi často,“ zmínila dva místopředsedy Poslanecké sněmovny za opoziční ANO.

A podepíše návrh na odvolání Havlíčka? „Podepíšu ten návrh. Považuji za legitimní, aby se projednalo jednání i místopředsedy Havlíčka,“ řekla Pekarová. A dodala popis, jak se chová opozice. „To, jak se chová naše opozice, je skandální, destruují jednání.“

K návrhu na odvolání Karla Havlíčka se vyjádřila i Olga Richterová. „Přijde mi to jako oko za oko, teď nemohu říct, jestli to podepíšu,“ řekla.

Mračková Vildumetzová s tím ovšem nesouhlasí. „Předsedkyně Pekarová Adamová vidí chybu jen u opozice, nikdy u sebe,“ řekla a ukázala, jaké je rozložení sil ve Sněmovně. „Hnutí ANO má čtyři přednostní práva, vláda má tolik ministrů, že se ani nevejdou do lavic, navíc mají spoustu předsedů a místopředsedů,“ vypočítávala hejtmanka Karlovarského kraje a nově zvolená senátorka za ANO.

Poukázala na demokratický deficit, který tu podle ní vláda zavádí. „To je ta demokracie, že nemůžete mluvit. Kolikrát já byla na koberečku,“ vzpomněla na svou jednoletou funkci místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Na kobereček prý musela k Marku Bendovi (ODS), ale i k Pekarové Adamové. „Chtějí opozici umlčet,“ dodala.

A ukázala na to, jak dlouho se v minulém volebním období projednávala elektronická evidence tržeb. „274 dní se jednalo o EET, Aleně Schillerové se to nelíbilo, tak šla za Radkem Vondráčkem, za tehdejším předsedou Poslanecké sněmovny, ten jí odpověděl, že nemůže porušovat jednací řád. A tahle vláda? Ta dává neustále pevné termíny hlasování,“ vyčetla Pekarové Adamové hejtmanka a senátorka za ANO. U pevného termínu hlasování vláda často prosazuje, že jednání probíhá, diskuse probíhá, ale jen do určené hodiny, kdy se musí hlasovat.

Pak se obrátila Mračková Vildumetzová přímo na předsedkyni Poslanecké sněmovny a vyčetla jí konkrétní věc. „Přišla jste k lavicím hnutí ANO a řekla jste našim poslancům, že jsou stádečko,“ rozpálila se Mračková a označila takové jednání za skandální.

Ta se ovšem rétorice Mračkové vysmála. „Snaží se nás umlčet, tvrdí ANO, ale čas opozice, ten trhá rekordy. Zažili jsme i desetihodinový projev. Máme dvojnásobek řádných i mimořádných schůzí, mimořádné schůze pak většinou svolává opozice. To Babiš udělal z PS žvanírnu,“ nepárala se s tím Pekarová.

Olga Richterová s předsedkyní souhlasila. „Zákony se přijímají, ale hrozně to trvá. Jednotlivé schůze často nevedou ke schvalování zákonů. Ta jednání jsou často naprosto prázdná,“ pronesla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty.

Podle ní je potřeba, aby se jednací řád Sněmovny změnil. „Jednací řád dovoluje desetihodinové projevy a prodlužování schůzí, to chceme za Piráty změnit. Chceme zkrátit čas projevu u projednávání programu schůze na třikrát jednu hodinu,“ řekla Richterová a poukázala na iniciativu pirátského poslance Jakuba Michálka, který se právě to snaží protlačit. Ovšem bez úspěchu. Proti se staví nejen hnutí ANO, SPD, ale i někteří poslanci ODS.

S Richterovou souhlasila Pekarová. „Chci tu změnu, jsem pro. Jsou tu ovšem kolegové, kteří si myslí, že by to Sněmovnu moc nezprůchodnilo. A bojí se, že poslanci ANO už zcela zablokují Sněmovnu. Já návrh podporuji,“ řekla klidně.

A udivilo ji, že se změnou nesouhlasí nynější opozice. Však tvrdí, že bude sestavovat příští vládu, a tedy by jí to pomohlo u vládnutí. „Pokud si opozice věří, že příští vládu sestaví, měli by sami chtít změnu jednacího řádu, protože by to mohli použít i oni. Já tedy věřím, že vládu sestaví koalice SPOLU,“ řekla Pekarová.

Poukázala na chování poslanců ANO a SPD. „To, co prováděli poslanci SPD a ANO, už připomínalo nějakou banánovou republiku. A uznal to i Ústavní soud,“ připomněla zablokování řečnického pultu poslanci ANO i SPD.

To se ale chopila slova Mračková Vildumetzová a vysvětlila, proč k zablokování pultu došlo. „Proč banánová republika? Vy si to nepamatujete? Návrh vašeho poslance Jakoba, který navrhoval zkrátit projevy přednostních práv. To bylo skandální,“ připomněla Mračková situaci, kdy přišel ze strany vládního poslance Jana Jakoba (TOP 09) návrh, aby se projevy poslanců s přednostními právy podstatně zkrátily na třikrát deset minut.

Mračková Pekarové vyčetla, že vláda s opozicí nemluví. „Kdybyste s opozicí mluvili a vyšli jim někde vstříc, tak je ta kultura zcela jiná,“ vyčetla jí.

A ukázala, jakou kulturu mají vládní politici. „Pár minut před vámi pevně daným hlasováním o důchodové reformě vložili Jan Jakob a Marek Benda pozměňovací návrh, který vyhodil z náročných profesí velkou část populace,“ vyjádřila svou frustraci z politické kultury vládních stran Mračková Vildumetzová.

Zároveň tvrdila, že poslanci s přednostními právy hnutí ANO vždy mluví k věci. A uvedla příklad z minulého vládního období. „Naši lidé vždy mluví k věci. Připomenu, že když se projednávalo EET, Marek Benda v PS četl knížku,“ ukázala.

Na to jí Pekarová Adamová vpálila, kolik zákonů už ANO obstruovalo. „Podle vás je v pořádku, že se za volební období obstruuje dvacet zákonů? My jsme obstruovali jen EET,“ řekla.

Podle Mračkové Vildumetzové je ovšem Pekarová víc předsedkyní TOP 09 než Poslanecké sněmovny. „Vy se máte chovat jako předsedkyně Poslanecké sněmovny, ne jako předsedkyně TOP 09, chováte se arogantně a stranicky.“

Moderátor Václav Moravec obrátil pozornost na různé návrhy bodů k projednávání, které navrhují v drtivé většině opoziční politici. Ten poslední zarezonoval, aby návrh Andreje Babiše s názvem Duševní zdraví premiéra Petra Fialy. „Andrej Babiš chtěl říct a poukázat na to, když premiér Fiala tvrdil, že když zůstane ve funkci i další volební období, budou mít Češi za čtyři roky platy jako v Německu,“ zkonstatovala Mračková a také vyjádřila jistou skepsi nad takovým slibem.

Předkládáme návrhy bodů, s kterými se na na nás obracejí se svými obavami občané. A my jsme jejich hlasem. Koalice s opozicí by se spolu měla pokusit domluvit. S některými body nesouhlasíme, chceme do toho zasahovat. Naši voliči se na nás obracejí a nejsou spokojeni, vysvětlila Mračková Vildumetzová, proč poslanci ANO navrhují takové množství návrhů na projednávání.

A poukázala na to, že poslanci ANO nemají jinou možnost s ohledem na redukci poslaneckých interpelací. „Předsedkyně Pekarová Adamová, vy moc dobře víte, v jakém stavu jsou interpelace, ministři tam nechodí, tak my nemáme jinou možnost než navrhovat body,“ zhodnotila realitu Mračková.

Pekarová Adamová pak poznamenala, že vláda má práci, důležitou práci, nemá čas se handrkovat. „Přesto, že musíme jednat tak často a jednání je destruktivní, investujeme, dostavujeme dálnice i Dukovany. To mi přijde důležitější než se tu handrkovat o to, jak se handrkujeme v Poslanecké sněmovně. Prosazujeme to, co je potřeba. Opozice má heslo – čím hůře pro republiku, tím lépe pro nás. Kdyby sem přišel cizinec a přečetl si jen slova opozice, měl by pocit, že tu snad umíráme na ulicích,“ shrnula svůj postoj Pekarová Adamová.

Psali jsme: Problém: Utíkají z bojiště. Britský deník o morálce v ukrajinské armádě Fialu by měl vyšetřit lékař, říká Vitásková. Pochybuje o schopnosti premiéra vykonávat funkci Pavel Foltán: RRTV – jablko politických svárů? Už zase? Chudneme. Lidé i méně jedí. Švihlíková, Ševčík a Šulc o stavu Česka