„Běžte svoje pusinky naočkovat.“ Hrála v reklamě na vakcínu. Přišlo neštěstí, nevěřili jí

Snad nejkontroverznější otázkou ohledně očkování zůstává, zda nechat očkovat děti. Stand-up komička Adéla Elbel je jednoznačně pro. Chtěla nechat očkovat svou dceru. Ale očkování nestihla a její dcera měla podle popisu vážný průběh covidu. Hodlá dceru nechat očkovat, jen co to půjde. Ale objevily se pochyby, mimo jiné i kvůli tomu, že Elbel hrála v reklamě na očkování. A komička odpovídala dost ostře.

„Den před Štědrým dnem jsme jeli do OC, kde hlásali, že očkují i děti a bez registrace. Na místě řekli, že to bylo jen první den. Po Novém roce jsem ji chtěla objednat na očkování k obvodní lékaře, kde se zaradovali a řekli nám, že jakmile budou mít deset dětí, dají vědět. Že by jinak zbytek vakcíny museli vyhodit,“ uvádí.

„V sobotu byla Vilmě diagnostikovaná středně silná viróza, cca na tři dny. Měla horečky 39, úporné křeče v břiše, celkovou malátnost... v úterý jsme už nevydržely a šly k pediatričce – sestřička nám radostně sdělila, že už má nahlášených pět dětí na očko, že se ale děti moc nehlásí a vakcíny možná projdou. Vilmu poslali se zánětem břicha do nemocnice. Tam to nejdřív vypadalo na slepé střevo. Stav se zhoršoval, teplota zvyšovala, už nemohla ujít krok. Hospitalizace, předoperační vyšetření, zánět obr rozměrů. No a teď ta očekávaná pointa – jo, nebyl to slepák, ale covid. Kapačky, vyšetření, bolestivé křeče, teplota 40, atb, léky na ředění krve…,“ pokračovala v příběhu.

„Po novoroční dovolené jsme se těšily, že zase brzy někam pojedeme. Že to bude nemocnice, jsme fakt nečekaly. Zvlášť když je to dítě zdravé a statné… ale tohle už víme u dospělých, že není měřítko,“ dodala a vyzvala, aby lidé svoje „pusinky“ šly naočkovat. „My to teď nestihly, ale půjdeme, jen co to půjde, protože tohle se svým dítětem fakt nechci už nikdy zažít!“ uvedla komička.

Doporučení, aby lidé své děti nechali očkovat, se nesetkalo s pochopením, zvláště v souvislosti s tím, že Elbel účinkovala v reklamě na Tečku, kde hraje „nevěřící“, která se obává o vedlejší účinky vakcíny a je ujišťována druhým komikem. A nakonec prohlásí: „Tak já se naočkuju, ať můžeme zase normálně žít.“

Zřejmě proto asi zazněla v komentářích nedůvěra. „Tak já pominu, že jsem Vás viděl v reklamě na očkování, a tak nevím, zda to je realita, anebo reklama. Každopádně si nemáte co vyčítat, já mám dítě dokonale očkované a právě má taky covid,“ komentoval příběh Tomáš Jarolím, na což matka reagovala, že jde ale o průběh nemoci.

A jeden z fanoušků se přímo vymezil proti politizování výstupů u komiků. „Možná by to chtělo se podívat na sledovanost na YT, komenty jsou bohužel vypnuty.... Vím, že penízky za reklamu se počítají, ale pozor, korouhvička se obrací,“ doporučoval a komička reagovala: „Už jste doblinkal? Tak utřít pusu a uklidit to po sobě.“

Tyto a další komentáře podle všeho stojí za podstatně útočnějším statusem, který přišel o dva dny později. „Milí (a vlastně i vy nemilí) antivax hateři, abyste věděli, co si máte na těch internetech ‚nastudovat‘ (čti: přelétnout prázdným pohledem a udělat si názor) a pak ‚kvalifikovaně‘ disputovat, byť jste měli na základce z matiky a chemie čtverec (to je to jako obdélník, ale ne), takže o vodě víte jen to, že teče a na rozdíl od vodky v mrazáku zamrzne a víc se vám vypařilo),“ začala svůj vzkaz.

Její dcera má prý PIMS, tedy zánětlivý syndrom u dětí a byla převezena na JIP, kde byla úspěšně léčena. „Jak se PIMS poznal? Přijali ji s podezřením na slepák – což tak vážně občas vypadá – a byla ještě lehce pozitivní. Pak se jí ale začaly loupat nohy a rty (bývají i ruce) plus nález na srdíčku (funkce ok) a další projevy PIMS,“ uvedla.

„O prodělání covidu jsme nevěděli, PIMS dřív býval cca měsíc po nemoci, ale s novou variantou se to mění a u dětí teď bývá častější. Ne, furt to nechcete! To, že se po týdnu bolestivé tortury usmála, neznamená, že nemá v každé ruce vpichy, kanyly, monitory po celém těle a že to ještě nebude náročný. Tak se mějte, a když vám radím, ať ‚vopícháte‘ svoje děti, tak to myslím ve stand-upové nadsázce a argotu, ale upřímně,“ doporučila opět očkování dětí.

