„Biden je nebezpečnější než Putin.“ Zaznělo natvrdo a česky. Ale z USA

První téma rozhovoru bylo věnováno moderátorovi Tuckeru Carlsonovi a jeho rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Znám Tuckera Carlsona již šest lest, sleduji ho, je to úžasný člověk, nesmírně odvážný novinář. Má obrovskou odvahu. On, Elon Musk a Donald Trump bojují za svobodu, která je v absolutním ohrožení. Jak v Americe, tak v Evropě,“ sdělil Kratochvíl.

„Tři roky žijeme v absolutní lži. Je strašně dobře, že Tucker Carlson šel udělat interview s Putinem. Je to důkaz toho, jak nám lžou. Proč si Putin vybral Tuckera Carlsona, je samozřejmé. Protože všichni ostatní neuvěřitelně lžou. Kolikrát už umíral Putin na rakovinu? Kolikrát měl Alzheimera? Kolikrát byl ve velice špatném stavu, což nám mainstreamová média tvrdila. Také mluvili o Parkinsonovi, že se mu klepe noha, že si ji musí pořád držet. Lži, lži, lži. Tady vidíme, že Putin je v dokonalém stavu, že to je nesmírně inteligentní člověk. Nesmírně pohotový. Že ví přesně, co říká a proč to říká. Na rozdíl od amerického prezidenta, který je dementní, infantilní, zkorumpovaná loutka, která má pod sebou zbraňové systémy, které jsou nejdokonalejší na tomto světě,“ řekl ostře o Joeu Bidenovi Kratochvíl.

Petr Kratochvíl hovoří v pořadu Inovace republiky o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Reprofoto: YouTube

„Biden je podstatně nebezpečnější pro celý svět, v této době, než Putin. Takový člověk nemá být prezidentem. A doufám, že ho odvolají, že ho nenechají ani to období dokončit. Je to potvrzené, že má demenci. Ten člověk si nepamatuje, co měl ráno k snídani,“ dodal.

„Nemám rád Putina, mám rád Ameriku. Mám americké občanství. Nemám české občanství. Ale to neznamená, že nejsem velkým kritikem Ameriky, především Bidenovy nebo Obamovy administrativy. On nás vede do třetí světové války. On tu válku potřebuje, protože ví, i když je to jenom loutka – ale celá ta administrativa je zkorumpovaná. Tuto administrativu vlastní Čína. Nejedná se jenom o demokraty. Jedná se i o republikány. Donald Trump tomu říká swamp. Tohle bahno, tahle žumpa se musí vypustit. To je Washington. To je totálně zkažená záležitost. Zkažený lidi, nesmírně nebezpečný, který si nechtěli vypustit tento rybník. Proto tam měla být Hillary Clintonová se svým pedofilním manželem, Barack Obama, který nemá rád Ameriku... Teď se odehrává zlomový okamžik. Pokud se to povede obrátit a dostane se tam Donald Trump, tak věřím, že se to vyčistí a že se to odrazí samozřejmě v Evropě. Protože všechny evropské elity čekají, jak to dopadne. Všichni se strašně bojí. Protože elity nám zhnědly. To je fašismus. Ony nám vyhlásily, nám lidem, vyhlásily válku. A tohle si musí každý uvědomit. Musí přijít revoluce proti elitám, proti globalistům a proti nadnárodním firmám,“ poznamenal dále Kratochvíl.

„Ještě bych chtěl také říct, že Biden je v impeachmentu. A zase jsou materiály... Oni ho odstraní, on nebude kandidovat proti Donaldu Trumpovi. Myslím si, že tam narychlo nasadí třeba Michelle Obamovou,“ dodal Kratochvíl a vysvětlil, že impeachment je odvolání prezidenta z funkce kvůli něčemu. „Ten pán je velezrádce Ameriky, zaprodal se Číně, ne sám. Jsou v tom republikáni, jsou v tom ti nejbohatší lidé, ta elita,“ řekl dále Kratochvíl.

„Díky Bidenově administrativě se propojilo Rusko s Čínou, což se nikdy nemělo stát. To je největší nebezpečí pro celý svět. Putin měl být, Rusko mělo být členem NATO. V roce 1993 by to šlo,“ dodal Kratochvíl, že pak by se možná bojovalo tak trochu proti Číně, protože Čína je a bude problém. „Tyhle věci by se nikdy neudály, kdyby se to takhle stavělo. Ale jsou proti tomu zbrojařské firmy atd. atd. Jim se ta válka nesmírně hodí, na té Ukrajině. Mám strach, že Biden chce vyprovokovat třetí světovou válku. Mám velký strach, že chce vyprovokovat velký válečný konflikt, který by se odehrával především v Evropě,“ dodal Kratochvíl.

