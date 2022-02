„Buď byl totálně zhulenej, nebo se zbláznil!“ Generálmajor nastoupil na Piráta Peksu. Je zle

„Piráti jsou neštěstí naší politiky, to je absolutní zhouba. A Lipavský drží linii Pirátů, kteří prostě hluboce ční v bruselské zádeli a podle toho také vystupují,“ nešetřil ostrými slovy europoslanec, generálmajor Hynek Blaško. Ostře vystoupil i proti prohlášením, že pro Českou republiku by bylo lépe elektrickou energii nakupovat ze zahraničí.

Současné dění dle Blaška ukazuje, že nikdo nechce ustoupit ze svých pozic. Spojené státy a Severoatlantická aliance nechtějí akceptovat požadavky Ruska – a naopak. „Žádný z aktérů tohoto blázince nemá zájem na rozpoutání války. Na diplomatické frontě určitě dojde k jakýmsi kompromisům, které budou akceptovatelné pro všechny. Tady je nyní pole pro diplomacii, aby se snažili najít východiska, která jsou přijatelná pro všechny zúčastněné. V opačném případě to může dopadnout, jak si nikdo z nás nepřeje, například válkou,“ řekl Hynek Blaško.

Europoslanec hnutí SPD rovněž připomněl slib Gorbačovovi, který dle jeho slov v podstatě rozpustil Sovětský svaz. „Tenkrát mu bylo přislíbeno – a krátce na to se rozpadla Varšavská smlouva – že Severoatlantická aliance se nebude rozšiřovat dále na východ. Opak je pravdou – kolik nových zemí do ní vstoupilo? Rusové se obávají, aby NATO a Rusko neměly společnou hranici, což by v případě Ukrajiny, pokud by byla přijata, nastalo,“ uvedl Blaško s tím, že problematických států, které dostaly k přijetí příslib nebo už byly do NATO přijaty, je celkem dost. „Přitom ale nemají pořádek ve vlastní zemi a jsou členy – například Turecko nebo státy Balkánu,“ podotkl.

Spojené státy chtějí vydělat

Zároveň okomentoval prohlášení Bílého domu, že vojenská aktivita Ruska vůči Ukrajině by znamenala konec evropského plynovodu Nord Stream 2, který je připraven ke spuštění. „Spojené státy chtějí vydělat a chtějí vydělat co nejvíce. Čili to znamená, že pokud sem budou dopravovat břidličný zkapalněný plyn třikrát dražší než normální, budou mít občané ještě větší problém, než mají dnes. Důležité je mít doma teplo a z toho Němci vycházejí. Spotřeba evropského plynu je podle všech ukazatelů 40 procent a pro Německo ještě více, proto k tomu přistupují pragmaticky. Když budou mít doma zimu, nebudou mít čím zatopit. A do toho se připlete bláznivý New Green Deal, lidé už to nesnesou. Ceny zase stoupnou,“ shrnul Hynek Blaško.

Nelíbí se mu rovněž, že USA vyjednávají za Evropu dodávky plynu z Kataru. Ten už přiznal, že na to nemá kapacity. „Pokud si to Evropská unie nechá líbit a nevystupuje proti tomu, tak bohužel. Evropská unie se do vyjednávání nedostane a oni pro sebe vyjednají supervýhodné podmínky, které nakonec Evropa odskáče,“ řekl Blaško s tím, že to svědčí o příklonu k Západu. „Klaníme se k Západu, jako se všichni protagonisté klaní Spojeným státům. A bohužel jsou rádi, že to za ně někdo vyřeší. To, že lidé nebudou mít příznivé podmínky pro život, je ale netrápí vůbec.“

Blaško se kriticky vyjádřil i k rozhovoru pirátského europoslance Mikuláše Peksy pro server seznamzpravy.cz, kde Peksa v podstatě řekl, že výroba elektřiny se v České republice nevyplatí a dle něj by bylo lepší, kdyby ji ČR nakupovala ze zahraničí. Peksa též zmínil, že by se energie měly řešit na úrovni celé Evropské unie místo jednotlivých států.

„Buď byl Peksa totálně zhulenej, nebo se zbláznil. Tohle normální člověk nemůže nikdy říct. Piráti jsou tak zblblí a tenhle Peksa obzvlášť… jak si to představuje? Už jsme zase u toho; federalizaci Evropy je třeba zabránit všemi prostředky. Jinak je to náš konec, protože budeme nějaká součást něčeho a Češi zmizí z povrchu zemského. Piráti jsou neštěstí naší politiky, to je absolutní zhouba,“ řekl pro ParlamentníListy.cz generálmajor Hynek Blaško.

Prodávat bychom měli až přebytek elektřiny

Podle Blaška je zásadní, aby Česká republika byla co nejvíce energeticky samostatná, soběstačná. Jak to jde ale dohromady s výrobou české elektrické energie, která se vyváží na německý trh, kde si ji Češi – už dražší – kupují zase zpátky? Jak to, že to nikdo z politiků neřeší?

„Nikdo nemá zájem se s někým dohadovat. Osobně zastávám názor, že to, co se vyrobí v daném státě, konkrétně v České republice, má zajistit státní potřebu – a teprve až přebytek by se měl dát na burzu. Nikoliv veškerou produkci. Takhle tu produkci platíme dvakrát a za šílené ceny. A stát by měl být velice aktivní, protože energie je strategická surovina, a to by si stát neměl vzhledem k občanům nechat vzít,“ varuje Blaško. A důvod, proč se dosud nic neděje, vidí ve financích. „To je takový známý slogan, že přece nemůže být nikdo takhle blbej zadarmo,“ poznamenal.

„Je potřeba, aby se do toho čeští představitelé vložili; proto jsme si je zvolili, aby pečovali o naše blaho a rozvoj naší republiky a jejich občanů. Takže měli by se zvednout, jsou za to placení lidmi, a měli by si uvědomit, že lidé je tam dosadili. Oni jsou povinováni lidem sloužit za peníze, jenomže vidíte, jak to vypadá,“ povzdechl si Hynek Blaško. „Optimista by řekl, že doufá v nápravu. Pesimista by řekl, nikdy. Já spíše patřím k těm, co to vidí 50 na 50. Ale také patřím k těm, kteří se domnívají, že nelze očekávat od současné ani žádné další reprezentace, že by šla hlavou proti zdi – tedy proti Evropské unii a proti zvyklostem, které se za ta léta vytvořily. Jsme jim ukradení, nezajímáme je. Naše problémy? Nezájem. Podle toho by člověk řekl, že by se na to měl dívat spíše pesimisticky.“

A právě při vyostřeném zahraničním dění se dle Hynka Blaška ukazuje, jakým ministrem zahraničních věcí je Jan Lipavský (Piráti).

„Ukazuje se, že drží linii Pirátů, kteří prostě hluboce ční v bruselské zádeli a podle toho také vystupují. Pro mě osobně je ten člověk nepřijatelný a jeho prohlášení jsou... to nevymyslíš. Jak může někdo adorovat a rozplývat se nad zemí, která uctívá Stepana Banderu (ukrajinský politik podezřelý z kolaborace s německou Třetí říší, pozn. red.), kde je zcela běžné nosit nacistické symboly, tak co to je? A on nás ještě bude poučovat a bude vykládat, co vykládá? Je to Pirát, bohužel. Kdyby tam byl někdo jiný, kdo se v zahraniční politice vyzná a orientuje, mohli bychom říci: Zaplať pánbůh. Ale tenhle člověk na to nemá. Jak otevře ústa, je okamžitě jasné, z které partaje a ze kterého vejce se urodil,“ sdělil Blaško.

Prezident Miloš Zeman měl se svými výhradami před jmenováním vlády k osobě Lipavského prý pravdu. „ A vzhledem k tomu, že premiér Fiala s vládou razí cestu probruselskou, a že se řídí odkazem Václava Havla, tak je to zcela evidentní a jasné,“ dodal.



