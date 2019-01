„Být xenofobem není špatné.“ Petr Pelikán zbortí kavárnu slovy o migrantech. A o českých muslimkách

Úvodem rozhovoru Pelikán uvedl, že děláme sakra chybu, když se snažíme implementovat demokracii do arabského a islámského světa. „Vpád do Iráku byl opodstatněnější, protože měl být pokračováním osvobození Kuvajtu. To, že k němu došlo ještě znovu o několik let později, nemyslím, že bylo úplně dobře, ale řekl bych, že to byl logický krok, protože Irák byl skutečně zemí, která okupovala sousední stát a která ohrožovala tímto způsobem země kolem sebe,“ poznamenal.

Uvedl rovněž to, že multikulturalismus podle něj není dobrá, životaschopná ideologie. „Nezohledňuje rozličnost žebříčků hodnot při posuzování nebo při řešení praktických životních situací. To znamená, že jestliže mají žít lidé, kteří mají různé žebříčky hodnot, ne vedle sebe, ale pospolu, tak se vždy dostanou do situace, kdy jeden z těch žebříčků musí dominovat,“ poznamenal rovněž s tím, že ještě neviděl multikulturalistického sluníčkáře, který by někde makal ve fabrice.

O migrantech pak poznamenal to, že oni ze svých zemí dost často neprchají, ale jdou za něčím lepším. „Nejenom za lepší ekonomikou, jdou za nějakým nereálným snem. A to se jim nikdy nemůže splnit, což je na tom to nejhorší. Takže oni si ekonomicky třeba polepší, ale sociálně si pohorší, což je pro ně frustrující, a to, že mají lepší jídlo a hygienické podmínky, jim nemůže nakonec vyvážit to, že jsou na okraji společnosti,“ sdělil. „Nevidím harmonické začlenění imigrantů do majoritní společnosti. Někteří nevyčnívají, ale žijí ve svých mikrosvětech, nebo rozšiřujících se komunitách, které nejsou kompatibilní s většinovou společností,“ dodal.

Následně zmínil, že migranti z Blízkého východu a Afriky nejsou jednolitou masou, ale jsou to lidé z různých kultur a z různých jazykových skupin. „Je také něco jiného přijít do země, jejíž jazyk máte od první třídy ve škole. Takže když třeba Maročan přijde do Francie, tak se nepochybně začlení mnohem lépe, než když přijde do České republiky. Ale nedá se to jednoznačně paušalizovat. Musím jednoznačně říci, že nevidím začlenění ve smyslu harmonických vztahů s majoritní společností. Někteří ti lidé žijí tak, že nevyčnívají, ale žijí ve svých mikrosvětech, nebo rozšiřujících se komunitách, které ale nejsou kompatibilní s většinovou společností,“ sdělil Pelikán a dodal, že my jako Češi jsme xenofoby a islamofoby, na čemž on nevidí nic nenormálního.

Závěrem se pak rozhovořil o českých muslimech, kdy většina z nich jsou podle něj genderové dámy, které se chtějí lišit. „Například tím, že si dávají cizokrajná nečeská jména, používají podivnou hantýrku, kde do své řeči vkládají většinou arabská slova, kterým obvykle nerozumějí. A navenek jsou nejnápadnější tím, že oblékají cizokrajné kroje, kterými se snaží ukázat nikoli, že jsou cudně zahalené, ale že jsou zahalené podle jiných kulturních pravidel,“ dodal se slovy, že on sám jim říká, že kdyby se oblékaly tak, jak se oblékala jeho babička z Milevska, tedy že si obléknou šátek a dlouhou sukni, tak to naprosto splní všechny požadavky na islámské zahalování, ale nebudou vyčnívat. „Jenže ony chtějí vyčnívat,“ uzavřel.

V minulém rozhovoru hovořil Pelikán také o migrantech. Podle jeho slov jsou čísla o přicházejících uprchlících statistikami zachycených lidí, ale násobně větší množství osob se nikde nezaregistruje.

„To, co se určitě neví, je, že miliony lidí vždy směřovaly jako pracovní síly z oblastí Blízkého východu a Afriky do zemí Perského zálivu, nebo šířeji, do zemí Perského zálivu a bohatých ropných arabských zemí. V průběhu posledního řekněme čtvrtstoletí se tam pracovní trh hodně změnil, takže spoustu lidí, třeba Egypťanů, Maročanů, Etiopanů a tak dále, z Perského zálivu vytlačila levnější, pružnější, pracovitější síla zejména z indického subkontinentu. Tam, kde dříve byli Syřané, Egypťané, jsou dnes Pákistánci, Indové,“ poznamenal úvodem Pelikán. Poukázal také na rozvoj a dostupnost internetových komunikátorů.

„Nejenom my, ale i lidé z Blízkého východu tráví hodiny a hodiny na sociálních sítích a jsou daleko více sociálně v kontaktu se členy svých rodin, svých kulturních okruhů než se svým skutečným okolím. Přes sociální sítě se posílají informace o pohřešovaných na cestě, o trasách kudy jít. Posílají se přes ně peníze a, což je podle mě velmi důležité, motivují se přes ně další potencionální migranti,“ zmínil.

„První, co se mělo udělat, bylo neplýtvat udělováním občanství a trvalých pobytů, netrpět nelegální pobyty. Teď už to nejde dost dobře zastavit, protože za lidmi, kteří dostali tato privilegia, se táhnou další a další. Čili minimálně by mělo být dalším krokem velmi nelidské a radikální omezení pobytových privilegií, ať už budou mít pro nově příchozí jakoukoliv formu,“ zmínil dále Pelikán. K přicházejícím migrantům uvedl, že statistiky existují jen u těch, kteří jsou zachyceni.

„To znamená, že přijede gumový člun, a buď ho někde vyzvednou pobřežní stráže, nebo nevládní organizace a tyto lidi zaregistrují. Jenomže já vím právě přes sociální sítě psané neevropskými jazyky, nebo přes kontakty s lidmi z arabských a afrických zemí, že velké množství lidí se vůbec nikde nezaregistruje,“ zmínil. Situace je tak podle jeho slov bezpochyby mnohem horší.

„Do Evropy přijdou násobně větší počty lidí, kteří nejsou nikde zaregistrováni, protože žijí dalších sedm let někde na předměstí Marseille v marocké komunitě. Do toho musíme připočíst imigranty, kteří sem přicházejí nějakým legálním způsobem. Tito lidé se neobjevují ve statistikách, protože neprojdou přes hranice nelegálně, takže vlastně nevíme, jak velká migrace je. Ale myslím, že to nevíme, protože to nechceme vědět,“ dodal.

Pelikán se následně svěřil s tím, že on sám spatřuje několik možných scénářů vývoje. Jedním z nich pak podle něj je, že Evropa rezignuje na svou dosavadní identitu a přijme jako fakt jakýsi model multikulturalismu a zcela zásadně se změní. „Všichni si na to zvyknou, protože jak se budou postupně rodit a dorůstat další a další generace, tak si na to zvyknou stejným způsobem, jako si na takovýto multikulturalismus zvykli obyvatelé Perského zálivu, kde ve většině zemí tvoří majoritu obyvatelstva cizinci. To je jedna možnost. Další možností je jakási moderní obdoba předválečného antisemitismu, to znamená, že se změní politická reprezentace, která bude nejdřív programově zavírat oči nad činy ulice, která místo židovských obchodů vymlátí turecké obchody a místo zapálených synagog zapálí modlitebny,“ sdělil Pelikán.

Zmínil také podle něj až nelidská opatření, jež by bylo nutné udělat, a to například v oblasti slučování rodin. „Aby se bratři neženili s vlastními sestrami a tím legalizovali jejich pobyt. A aby neposílali napřed nezletilce, kteří mají zvláštní zacházení a pak za nimi mohou legálně přijet jejich příbuzní,“ podotkl.

Do Česka se podle jeho slov pak dostávají lidé spíše ze středních vrstev, kteří měli prostředky na to, aby se dostali až do Evropy.

Pelikán v minulosti také poskytl rozhovory ParlamentnímListům.cz, kde hovoři nejen o migraci, ale také o Sýrii, americkém prezidentu Donaldu Trumpovi či o demokracii.

