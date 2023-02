„Celé jinak.“ UFO v USA: Prý jen hra. Hned se to rozjelo

reklama

První stránky světových i českých médií plní zmínky o „neznámých objektech“, které sestřelilo nad severoamerickým kontinentem americké letectvo. Na titulce má „objekty“ CNN, BBC i Novinky.

CNN

BBC

Novinky.cz

Podle očitých svědků první střela ze stíhačky F-16 nezasáhla cíl, který se nacházel nad Huronským jezerem v Michiganu. Což Pentagon a Bílý dům nepotvrdily, ale generál VanHerck reportérům řekl, že byl problém objekt zasáhnout kvůli jeho malé velikosti. Dle CNN také byla vyzvednuta část špionážního balonu na pobřeží Jižní Karolíny, včetně „nákladu“. „Citlivé“ součásti budou prý předány FBI.

Vzhledem k tomu, jak podivná se zdá celá aféra s „neidentifikovanými objekty“, včetně spekulací o mimozemšťanech, začaly se sociálními sítěmi šířit teorie, že celá záležitost slouží k jedinému: k odlákání pozornosti.

Je ovšem otázkou od čeho. Na výběr je hned několik témat. Předně je zde Seymour Hersh a jeho odhalení, založené na zdroji „se znalostí plánování operace“, že plynovod Nord Stream měly sabotovat Spojené státy ve spolupráci s Norskem.

Psali jsme: „Nordstream odpálili Američané. Takhle,“ píše novinářská legenda

„Média chtějí, abyste se bavili o UFO a nechtějí, abyste mluvili o Jižní Palestině a Nordstreamu,“ nechal se slyšet například bývalý vedoucí Trumpovy kampaně Jack Posobiec. Jižní Palestina ovšem není narážka na Izrael, ale na vykolejení vlaku, který vezl toxické látky v Ohiu. Tyto látky při vykolejení unikly a výsledkem je ekologická katastrofa. Šíří se zprávy, že novináři, kteří na místě natáčeli, byli zadrženi policií.

The media wants you talking about 'UFOs' and doesn't want you talking about East Palestine and Nordstream — Jack Posobiec ???? (@JackPosobiec) February 13, 2023

Z kauzy UFO si dělá legraci i ekonom Pavel Šik. „Zamaskovat v médiích odhalení Seymoura Hershe zatím stálo jeden meteorologický balon a život osmi mimozemšťanů...“ podotkl.

Plynovod Nord Stream však není jedinou kauzou posledních dní. Dle Fox News budou v brzké době odhaleny dokumenty o tom, kdo se znal a spolupracoval se zesnulým finančníkem a kuplířem Jeffrey Epsteinem.

Vzhledem k tomu, že Epstein měl dle fotografií známosti skutečně vysoko, dá se očekávat, že řada lidí z těchto dokumentů by byla ráda, kdyby se o kauze nemluvilo. Což vede ke spekulacím, že UFO má mimo jiné odvést pozornost i od tohoto tématu.

The Epstein client list is about to be exposed and suddenly a UFO shows up.?? — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) February 12, 2023

A někteří si myslí, že neidentifikované objekty odvádějí pozornost od všech těchto témat zároveň, tedy od Bidena, Nord Streamu, Epsteinova seznamu či cenzury velkých technologických společností.

UFOs are a distraction from:



- Biden exposing our country

- US blowing up the Nordstream Pipeline

- Big Tech Companies coordinating with the FBI/US intel to censor Americans & influence elections.

- Deadly chemical release disaster in East Palestine, OH

- Epstein client list — The Trump Train ?????? (@The_Trump_Train) February 13, 2023

What media reported about these days:

– Men can get pregnant

– Masks are still effective

– Chinese spy balloons

– Ukraine needs more money



What media didn't report about these days:

– Ohio train derailment

– Adverse vaccine reactions

– Epstein's client list — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) February 14, 2023

Here are the stories that you should be paying attention to right now.

-Nordstream

-East Palestine Ohio

-Epstein Client list

-Politician's murder in New Jersey — Harrison (@HarrisonKrank) February 13, 2023

Velice skeptický je ovšem k tomuto pohledu komentátor Matt Walsh. „Nevím, co se děje, ale neskáču na to, že je to snaha odvést pozornost. Vláda na odvedení pozornosti nepotřebuje vytvářet složité hoaxy s UFO. Stejně žádnou pozornost nemáme. Nikdo se o nic nezajímá déle než pět sekund,“ řekl a dodal: „Vláda se snaží odvést pozornost od plynovodu Nord Stream. Myslíte tu zprávu, o kterou mělo předtím zájem 12 lidí? Distrakce a svádění pozornosti používají pořád, ale nemusí na to vynakládat takovou námahu.“

I don't know what's going on but I don't buy the "it's a distraction" theory. The government doesn't need to stage some elaborate UFO hoax to distract us. We're distracted all the time anyway. Nobody pays attention to anything for more than five seconds. — Matt Walsh (@MattWalshBlog) February 13, 2023

They do use distractions and misdirections all the time, but they don’t need to put anywhere near this kind of effort or coordination into it. — Matt Walsh (@MattWalshBlog) February 13, 2023

