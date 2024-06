„Chodící mrtvola“. Biden uznal, že debatu s Trumpem pokazil

Po prezidentské debatě na CNN pokračuje prezident Joe Biden v cestě po státech USA a snaží se přesvědčit voliče, že by měl v Oválné pracovně zůstat. A agentura Reuters upozornila, že to po debatě s Trumpem bude mít Biden o dost těžší. Agentura má za to, že je to vidět např. v Severní Karolíně, kterou dnes demokraté považují za zásadní.

„Když vás srazí, vstanete,“ řekl Biden. Uznal svůj špatný výkon proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi a poznamenal, že nemluví, nechodí ani nedebatuje tak dobře jako dříve. „Nemluvím tak hladce jako dřív. Nediskutuji tak dobře jako dřív, ale vím, co vím: Vím, jak říkat pravdu. Rozeznám dobré od špatného. A vím, jak tuto práci dělat, vím, jak věci dotáhnout do konce. A já vím, co vědí miliony Američanů: Když vás srazí, vstanete zpátky.“

Jenže průzkumy ukázaly, že většina voličů v Severní Karolíně vzhlíží spíše k Trumpovi. Navzdory neutuchajícímu úsilí demokratů získat občany Severní Karolíny na svou stranu. Před pátkem Biden letos navštívil tento stát již třikrát. Viceprezidentka Harrisová navštívila Severní Karolínu pětkrát. Demokraté utratili miliony za reklamu, najímání zaměstnanců kampaně a turné po jednotlivých krajích, aby povzbudili černošské a venkovské voliče. Měnící se demografické údaje státu by mohly znamenat, že se to změní. Jde konkrétně o 4 miliony dolarů jen za digitální reklamu od března. Trump ve stejném období neutratil za digitální reklamu v Severní Karolíně ani cent.

Agentura Reuters v té souvislosti připomněla, že v roce 2020 Trump porazil Bidena v Severní Karolíně o méně než 75 tisíc hlasů, tedy o 1,3 %, i když federálně prohrál. A podle odhadů se zdá, že Trump v Severní Karolíně vyhraje i tentokrát, a to o 6,3 %. Demokrat v Severní Karolíně vyhrál naposledy v roce 1976. Podle republikánů tady demokraté jen pálí peníze. A demokraté míní, že pokud Biden ztratí Severní Karolínu, nezíská prezidentský úřad.

pro Fox News poznamenala, že prezident se před kamerou choval jako „chodící mrtvola".

„Byla jsem opravdu znepokojena, protože ve chvíli, kdy (Biden) vyšel na pódium, jsem cítila, že se necítí dobře,“ řekla Constantineová. „Jeho kůže byla bledá, byla pastovitá a vypadal doslova jako chodící mrtvý muž. A ve chvíli, kdy zapomněl pár slov, bylo po všem. Pak jste viděli ta spadlá ústa a byl to ten ohromený pohled. Jeho oči byly velmi otevřené a téměř jako zombie. Takže měl v očích ten velmi plochý pohled.“

Kriticky se podívala i na Donalda Trumpa. „Byl příliš botoxový, a to je skutečný problém, protože to může způsobit určité kognitivní problémy, protože když tyto emoce vypnete pomocí obličejových efektů, může to ovlivnit váš mozek.“ Trump se podle ní choval velmi disciplinovaně a mluvil ke svým voličům. A dobře přitom gestikuloval rukama a zdůrazňoval to, co říká. „Trumpova gesta jsou mnohem rychlejší a mnohem více velitelská, mnohem intenzivnější,“ podotkla expertka na řeč těla.

Ale podle CNN je jasná jedna věc. Na otázku, zda Biden volební soutěž opustí, mluvčí Bidenovy kampaně Seth Schuster odpověděl: „Ne“. Navzdory obavám ze strany některých dárců zdroje kampaně zdůraznily rekordní čtvrteční 24hodinový sběr darů v hodnotě 14 milionů dolarů. Ale podle CNN se v zákulisí demokratické strany debatuje o tom, zda by bylo dobré, aby odstoupil.