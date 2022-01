„Co si to vůbec dovolujete?!“ Schillerová vytáhla v ČT citlivou věc na Stanjuru. Ten se neudržel

Václav Moravec prozradil, že to v končícím týdnu pořádně vřelo ve vládě Petra Fialy. Při debatách o úsporách. „Podle informací Otázek se seškrtání peněz ve svých kapitolách nejvíce bránili ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a ministr školství Petr Gazdík (STAN). Hádky se točí i kolem seškrtání platů a počtu státních zaměstnanců,“ zaznělo. Stanjura se okamžitě začal bránit. Schillerová ministra také nešetřila. A Stanjura v jednu chvíli vypěnil: „Co si to vůbec dovolujete?!“

reklama

V první hodině Otázek Václava Moravce uvítal moderátor ČT ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), exministryni financí za hnutí ANO Alenu Schillerovou a ekonomku Helenu Horskou.

Stanjura hned na úvod vysvětloval, že se na vládě debatuje o úpravách rozpočtu na rok 2022, momentálně Česko hospodaří v rozpočtovém provizoriu, ale odmítl, že by to byly debaty bouřlivé. „Byla to dobrá debata,“ pravil Stanjura. „Určitě bych to necharakterizoval slovem bouřlivá. To určitě ne,“ dodal. I navzdory roušce bylo jasné, že se usmívá.

Moravec však naznačil, že slyšel něco trochu jiného.

„Podle informací Otázek se seškrtání peněz ve svých kapitolách nejvíce bránili ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a ministr školství Petr Gazdík (STAN). Hádky se točí i kolem seškrtání platů a počtu státních zaměstnanců,“ zaznělo.

Mgr. Petr Gazdík STAN



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Připouštíte, že by některá z ministryň či ministrů hlasoval proti rozpočtu nebo se zdržel hlasování? Tím narážím na to, co jsem slyšel o té debatě, že byla velmi bouřlivá,“ zeptal se Moravec.

Stanjura znovu odmítl, že by debata byla bouřlivá.

Zdůraznil také, že nechystá plošné škrty na ministerstvech ve výši deseti procent na platech úředníků.

„Nic takového není, žádný můj návrh na plošné škrty neexistuje. Nevím, kde to vzniklo. Rozpočet musí odpovídat prioritám současné vlády a stejné to bude i v tomto případě,“ uvedl Stanjura s připomínkou, že to tradičně bývá tak, že vládní strany hlasují pro rozpočet, který si připravily, a opoziční strany budou hlasovat proti rozpočtu, na jehož sestavování se nemohly podílet.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když dostala slovo Alena Schillerová, zdůraznila, že má Stanjura těžký úkol, když chce hledat 80 miliard úspor. „Ale já určitě nebudu myslet za vládní koalici v žádném směru... Já potřebuji ten návrh vidět, pak se do něj na x hodin ponořím a budu ho studovat tam a zpátky,“ pravila.

Jedním dechem dodala, že celou republiku trápí rozpočtové provizorium.

Stanjura přiznal, že rozpočtové provizorium trápí i jeho, ale vinu na něm podle Stanjury jednoznačně nese ještě bývalá vláda Andreje Babiše (ANO).

Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 19911 lidí

Trval na tom, že vláda Petra Fialy (ODS) splní to, co slíbila, sníží schodek rozpočtu roku 2022 pod 300 miliard a ušetří peníze na straně výdajů státu. „Ještě před dvěma roky jsme řešili schodek 40 miliard. Utekly dva roky a ten schodek je o řád vyšší. Je to 400 miliard, 420 miliard. To není normální,“ varoval Stanjura.

Schillerová mu vyčetla, že neuveřejnil makroekonomickou predikci na další dva roky dopředu. „Já jsem vždycky měla tu predikci plus dva roky. Proč to tam není? Abychom viděli, jaký bude vývoj strukturálního deficitu v dalších letech,“ upozornila šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO.

„Chystal to tým, který jsem zdědil. Já jsem do toho nezasahoval,“ odpověděl Schillerové Stanjura.

„To jste udělal dobře. To vám chválím,“ pravila Schillerová.

„Děkuju hezky, no,“ uzavřel slovní výměnu kousavě Stanjura.

Schillerová se pod rouškou začala od plic smát.

„Já chci opravdu být ministrem financí, a ne jen ministr dluhu,“ vrátil Stanjura ránu Schillerové. A ihned varoval, že kdyby vláda nezpomalila růst dluhu, Česko by brzy narazilo na dluhovou brzdu, kupříkladu už v roce 2024, a pak by se musely hledat podstatně větší úspory, než se hledají teď. Ale vláda Petra Fialy určitě nepůjde cestou plošných škrtů. „Není takový návrh. Fakt ne,“ zdůrazňoval Stanjura s tím, že rozhodně neexistuje návrh na seškrtnutí deseti procent mzdových prostředků na všech ministerstvech.

Poté upozornil na to, že v době nástupu vlády Andreje Babiše měl český stát 477 státních zaměstnanců, ale v roce 2022 už jich podle dnes již bývalé vlády mělo být 489 tisíc. „To je obrovský nárůst za čtyři roky. A co je ještě horší, to je to, jak se rozevírají nůžky v platech v soukromé sféře a ve veřejné sféře,“ pokračoval Stanjura v palbě s tím, že v rocce 2013 byl ten rozdíl asi dvě procenta, zatímco teď je to asi patnáct procent. To se podle Stanjury musí změnit už tím, že se sníží počty úředníků. Stačí, když nebudeme mít tolik vedoucích míst – od vedoucích odborů a tak podobně,“ dal příklad Stanjura. „Už před volbami jsme řekli, že zrušíme třináct procent tabulkových míst klasických státních úředníků,“ uvedl také.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Úspory počtu úředníků se dosáhne u škrtání některých agend a u jejich digitalizace.

Schillerová v obecné rovině tuto snahu ocenila, jen jedním dechem dodala, že ve státě rostou počty učitelů, policistů a hasičů. A pokud chce vláda Petra Fialy brzdit nárůst úředníků, musí jasně říct, že by se škrtalo právě mezi učiteli, policisty a hasiči.

„V podstatě taky škrtáte do tohoto živého. Saháte i do armády, vždyť my plníme závazky vůči NATO. To se vám ministryně Černochová položí na koleje před Ministerstvem financí a já bych se jí nedivila,“ vmetla Schillerová Stanjurovi.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže Stanjura byl stejně tvrdý. „Mně postoj hnutí ANO připomíná pyromana, který zapálí barák, po volbách tam ještě přileje oheň, a my, když ten požár teď hasíme, tak oni stojí vedle se stopkami a říkají: koukejte, oni přijeli o minutu později,“ uhodil Stanjura na ANO.

„A pokud jde o paní ministryni obrany Černochovou. Nevytvářejte tady příběhy, které neexistují,“ žádal Stanjura.

Zdůrazňoval přitom, že pokud si vláda předsevzala, že její prioritou bude obrana země, vzdělání a k tomu i věda a výzkum, tak se k tomu kabinet takto postaví. Protože jinak by šlo jen o proklamace uvedené toliko na papíře a podle Stanjury takto Fialova vláda jednat nechce.

Poté se dostala ke slovu ekonomka Helena Horská, která upozornila, že je kde škrtat, ale to neznamená, že to bude snadné. Jednou z cest je snížení slev na jízdném. Ušetřit se dá i v dopravě na některých tratích. „Stát musí dopravní obslužnost zajistit, takže se nedá škrtnout všechno, ale nějaké úspory se tam najít dají.“

Stanjura zdůraznil, že se napřed na všem dohodne s kolegy ve vládě a teprve potom řekne, kde přesně a jak bude stát šetřit.

Schillerová konstatovala, že Stanjura mohl být v jednání o úpravách rozpočtu mnohem dál. „Ale to byste musel být každý den v práci,“ řekla exministryně financí.

V tu chvíli Stanjura vypěnil.

„Paní poslankyně, já se omlouvám, ale co si to vůbec dovolujete říkat, že musím být každý den v práci!“ vybuchl Stanjura.

„Vy máte nějaké detašované pracoviště, ne?“ doptávala se Schillerová.

„Copak tam nejsem v práci?“ kroutil hlavou Stanjura.

„Ale nemáte tam ten resort. Tak jsem to myslela.“

„Ale copak musíme být v době covidu každý den v kanceláři?“

„Pojďme dál,“ couvala Schillerová z narážky.

„Ne pojďme dál. Vy mě urazíte a pak řeknete pojďme dál,“ zuřil před kamerami Stanjura. „Opravdu si to vyprošuju. Vy zpochybňujete moje pracovní nasazení a pak mi řeknete, pojďme dál. Kde vůbec berete odvahu mi radit?“ vyjel Stanjura na Schillerovou s tím, že možná seděla na ministerstvu od nevidím do nevidím, ale žádné dobré výsledky za ní nebyly.

Prozradil, že je připraven debatovat o zrušení některých daňových výjimek, ale jen tam, kde to bude rozumné. To znamená, že se nebude sahat na sociálně citlivé výjimky a navíc takové výjimky, které přinesou víc než pár korun, protože každá debata o zrušení daňových výjimek je vždy velmi náročná.

Schillerová Stanjuru žádala, aby spustil debatu i o zrušení daňových výjimek za pár korun, protože každá koruna je dobrá.

Stanjura dal najevo, že chce jít jinou cestou. „Seškrtat národní dotace, seškrtat provoz státu a poslední důležitou věc, změnit chování a přístup k daňovému poplatníkovi,“ pravil Stanjura.

Moravec nakonec otevřel ještě jedno téma. Zeptal se Schillerové, proč nechala na ministerstvu zaměstnat dva referenty pro účely vlastní sebeprezentace, což mělo státní kasu vyjít na dva miliony korun.

„Já chápu, že když se napíše, že 1,9 milionu šlo na provoz mého Instagramu, tak to vyvolalo obrovskou nevoli. Já bych to ráda vysvětlila. Byli to zaměstnanci tiskového odboru a my všichni jsme se snažili, celý tiskový odbor, abychom prezentovali práci Ministerstva financí,“ zdůraznila.

„Byla jsem ministryní financí a byla jsem vicepremiérka a snažila jsem se, abychom prezentovali celou složitou materii Ministerstva financí. Oni prezentovali práci celého Ministerstva financí,“ zdůraznila.

A fotografie, které se netýkaly Ministerstva financí, fakturovali oba referenti hnutí ANO, které jim platilo.

„Když vezmete těch 1,9 milionu pro dva lidi po dobu delší než jeden rok, tak to vychází asi 400 korun na hodinu,“ vysvětlovala.

Podle Stanjury to jsou peníze vyhozené z okna a jen dokládají, že Alena Schillerová byla ministryní Instagramu.

A Schillerová hned Stanjurovi ránu vrátila. „Vy tam máte dva politické náměstky,“ bušila do Stanjury.

„Vy jste měla o tři náměstky víc než já. A my teď chystáme reorganizaci Ministerstva financí, aby to mělo hlavu a patu,“ nedal se Stanjura.

Psali jsme: Odborářský boss Středula se zlobí: Poslanci vyhodili z okna 150 miliard! Jestřábi jedou umělou kampaň proti Rusku. Václav Klaus neviděl žádné důkazy. A nakonec se vysmál čínobijci Topolánkovi Makat jen z kanclu! zavelel prý Stanjura a odjel do Opavy Pro Libertate, Svědomí národa, Iniciativa nezávislých lékařů a vědců: V Praze se sešli vědci, lékaři a právníci k diskuzi nad covidem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama