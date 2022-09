„Co to je za nesmysl? Kde se pak bude obchodovat?“ Odchod z lipské burzy odsouzen na ČT

reklama

Své pak řekl i k lipské burze. „Ty vtipný hlášky, že odejdeme z lipské burzy, co to je za nesmysl, to přestaneme obchodovat transparentně na trzích, kde se střetá nabídka s poptávkou? Jak pak budeme obchodovat? To pak někdo, nějaký ředitel fabriky, pojede za šéfem elektrárny a pozve ho na hon a na tom honu si dohodne, že na příští rok od něj dostane nějakou levnější elektřinu?“ zeptal se Koblic.

„Jsme ve válce s Ruskem. Minimálně energetické. Už ne příliš studené, ale horké energetické válce. Podívejte se, co se děje s plynovody v Baltském moři. Jsme ve válce, speciální operace na energetickém trhu, nebo mimořádné operace, je třeba udělat – zastropování cen pro konečné dodavatele, přesunutí těch zisků, ale nesahat na to, že se někde musí vytvořit nabídka s poptávkou a za rovnovážnou cenou se protnout. Tohle si myslím, že ani Evropská unie nemá v plánu. Protože když to udělá na energii, tak to udělá i na plynu? Udělala by to i na ropě? Udělala by to i na CO2 povolenkách? To by prostě byla lavina. Ten trh nám funguje a fungoval nám krásně, tak teď vymysleme, jak dočasně vykompenzujeme těm, kteří musejí platit více, a někde to sebereme, ale nerušme něco, co fakt fungovalo dobře,“ zmínil Koblic.

Trh podle něj musí fungovat a je třeba kompenzovat jenom to, co se zdá, že nefunguje z pohledu sociálního.

Když pak hovořil o ceně elektrické energie, uvedl toto: „Pokud nebude eskalovat situace na rusko-ukrajinské frontě, naopak se to třeba uklidní, pakliže se podaří rozchodit francouzské jaderné elektrárny, tak můj názor je, že příští jaro, řekněme květen až červen, tudíž pojedou soláry, přestane se topit, tak můžeme vidět ceny elektrické energie jako opravdu nízko,“ poznamenal Koblic.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal anexi čtyř ukrajinských oblastí. Je toto typ politického rozhodnutí, který ovlivňuje burzu? „Ano, určitě ovlivňuje, jak energetickou, tak ostatní kapitálové a finanční trhy. Tu energetickou část si myslí, že už tohle moc neovlivní. Z Ruska žádný plyn neteče a dlouho nepoteče potom, co se podařilo ta potrubí zničit. Představa, že po tomto rozhodnutí by to pustili, ten plyn, na cenu energií a plynu už to asi velký vliv nemá. Krátkodobě, minimálně. Na ceně aktiv, ostatních aktiv, se to projevuje prakticky stejně jako každá eskalace napětí ve světě. Dlouho jsem dělal obchodníka a prakticky v každé eskalaci napětí, co se děje – všichni utíkají k dolaru, utíkají od akcií, utíkají ke zlatu. To znamená, že se něco stane a lidé si kupují aktiva, která považují za bezpečnější,“ zmínil Koblic.

