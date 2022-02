„Dáme vám přes držku.“ Proč se tlačí pandemický zákon? Odhaleno

„Jde o ukázku toho, že v pětikoalici to vrže. Není to tak, jak říkali, že budou spolu a všechno vyřeší. Ukazuje se, že to bude čím dál horší. Neshodují se, jsou tam rozpory. Myslím si, že to bude pokračovat. Situace se bude vyhrocovat. Předvedou další hlouposti,“ domníval se expert na komunikaci Jiří Mikeš v reakci na rozpory ohledně novely pandemického zákona. Všímá si i módního trendu u některých západních politiků – Macron, Trudeau – ve vztahu k protestujícím. „My vám ukážeme, dáme vám přes držku a jděte do háje. Chtějí demonstrovat sílu místo toho, aby začali s lidmi jednat.“

V pětikoalici to vrže

Tuto novelu pandemického zákona přitom poslancům vrátili senátoři, kde má pětikoalice jasnou většinu a na své kritice si trvají. Poukazují na protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze. Například místopředseda ústavněprávního výboru senátu Michael Canov (SLK – STAN) uváděl, že by stačilo – pokud to bude potřeba – prodloužit stávající pandemický zákon. Proč na tom tedy vláda tak zarputile trvá a novelu nestáhne? Vždyť na tom vláda jen zbytečně krvácí a dává munici Tomiu Okamurovi, čemuž se na sociálních sítích diví i někteří jejich voliči... „To je přesně to, že jde o tu pětikoalici. On každý se musí ukázat, že se nebojí Okamury. Senátor Canov má naprostou pravdu. Kdyby to situace vyžadovala, můžou prodloužit stávající pandemický zákon, třeba do prvního jarního dne, a pak sundáme náhubky a budeme zase normální. Je to ukázka toho, že v pětikoalici to vrže. Není to tak, jak říkali, že budou spolu a všechno vyřeší. Ukazuje se, že to bude čím dál horší,“ předpovídá Jiří Mikeš.

I senátor Zdeněk Hraba (STAN) navrhoval, aby ministr zdravotnictví Válek vzal pandemický zákon zpět a obě strany se uklidnily – jak radikální odpůrci, tak radikální příznivci. „Jinak se v této přehlídce křiku a nekonečných hádek každého s každým budeme topit dál a dál,“ uvedl senátor a schytal to na sociálních sítích od některých idealistů a kavárníků. A také od Miroslava Kalouska, který se domníval, že by se tím poskytl „Okamurovi a lůze se šibenicemi“ triumf vítězství. Další obviňovali senátory, že způsobili chaos, že jsou škodná a nahrávají prý rozdmýchávání násilí a nepřátelství ze strany extremistů a populistů. Nejsou podobné náhledy výrazem nadřazenosti, arogance, pohrdání běžnými lidmi? „To se teď stalo módním, vždyť takto postupuje Macron, nebo v Kanadě Trudeau – my vám ukážeme, dáme vám přes držku a jděte do háje. Chtějí demonstrovat sílu místo toho, aby začali s lidmi jednat. Jejich dlouhodobý cíl je vybudovat Sajuz,“ myslel si Mikeš.

Vycházející hvězda, která začíná blednout

Někdo načmáral v MHD postavičku na šibenici a u toho připsal, že Markéta Pekarová je čubka z TOP 09. To je jistě věc, která si zaslouží odsouzení. Policie dosud držela výklad, že šibenice nebude posuzována jako výhrůžka, pokud není spojena s konkrétní osobou, která na ní měla být oběšená. Bylo tomu tak třeba, když se roku 2018 na demonstraci proti Andreji Babišovi, které se účastnily i špičky současné vládní koalice, objevila šibenice pro mafii. Na základě malůvky v MHD chce nyní ministr vnitra Vít Rakušan právní změny. „Mluvím už o tom už několik týdnů. Šibenice do demokratického světa nepatří. Markéta Pekarová Adamová i kdokoliv jiný, komu je tímto způsobem vyhrožováno, musí mít dovolání. Výhrůžky nejsou svobodným vyjádřením názoru,“ napsal na twitteru ministr vnitra.

S tím by se samozřejmě dalo souhlasit. Nebude to však jen pro někoho, kdo takto napadá určité lidi, zatímco u jiných to vadit nebude? Vždyť takových různých nápisů na zdech je povícero, a hlavně vzpomeňme na výroky na sociálních sítích o podřezání prezidenta Zemana, nebo teď čerstvě komunální politik TOP 09 a primář sokolovské nemocnice Martin Straka vyzval lidi, aby Okamurovi kvůli těm obstrukcím dali do pití kyanid. Či výroky Pavla Novotného. O tom ovšem Vít Rakušan nemluví... „Ať si nejdřív zametou před vlastním prahem a pak ať něco dělá. Do Víta Rakušana jsem vkládal naděje, že je to mladý nastupující politik. Dostává se ale čím dál více dolů. Místo aby byl nad věcí a ukázal světlo na konci tunelu, tak se dostává na úroveň, na které by být neměl. Jeho vycházející hvězda začíná blednout,“ povšiml si Mikeš. „Myslel jsem si, že si to uvědomí, že tato doba chce něco jiného, a ne tyto jeho zásahy. Měl by být nad věcí, více umírněnější. Pamatuju mnoho různých nápisů třeba na záchodech a nic se s tím nikdy nedělalo. Že politická kultura klesá a noblesa se vytrácí, je pravda. Je prostě taková doba,“ pokračoval.

Vyjádřil se i k trendu – viz šibenice před Sněmovnou při nedávných protestech – kvůli tomu zostudit veškeré účastníky. Bylo to vidět i u Konvojů svobody v Kanadě. „Vždycky se najdou nějací provokatéři. Jsou za to i placení. Dostanou nějakou korunu a jdou tam se šibenicí. Myslím, že Chcípl PES k tomuto rozhodně lidi nevyzval a neměl z toho žádnou radost. Nejsou to žádní pitomci,“ uzavřel Jiří Mikeš.

