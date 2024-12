„Dno.“ Zastávání se Foltýna nedopadlo dobře

Vládního úředníka Otakara Foltýna označuje novinář Miloš Čermák na Seznam Zprávy za jednoho „z těch lidí, kteří se s tím nemažou“.

„Když posloucháte, jak Foltýn mluví o lidech, které považuje za původce dezinformací či ohrožení demokracie, mluví přímočaře a takzvaně na rovinu. Jednou to jsou ‚svině‘, jindy ‚fašouni‘, a vy si říkáte, že je dobré, když někdo z Úřadu vlády už jen ‚nevysílá signály‘, ale nazývá věci a lidi pravými jmény,“ napsal Čermák, jenž dospěl k závěru, že „potřebujeme Foltýna. Je mi to protivné a nepříjemné, ale možná nemáme jinou možnost.“

Chránit demokracii omezováním demokracie?

Pochopení však komentátor od svých čtenářů nesklidil. „Hlásím náraz na dno žurnalistiky. Bum,“ vyjádřila se na síti X podnikatelka a novinářka Angelika Bazalová.

V dalším statusu upřesnila: „Mne to vyděsilo, abych byla přesná. Protože tyhle kecy o tom, jak je demokracie slabá a musíme ji chránit omezováním demokracie, většinou čekám u novodobých nácků a ne na stránkách velkého mediálního domu od hlavního komentátora. Podle mě by se SeznamZpravy měl čtenářům za ten článek, jehož autor baží po vládě silné ruky ve jménu (čeho vlastně), omluvit.“

„Že tam je zrovna Miloš Čermák, mě upřímně překvapilo. Nepříjemně, abych byl přesný,“ přidal se publicista Ondřej Fér.

A profil JJ si rýpl: „Čermák a Kamil Fila si postupně osvojili všechna důležitá témata... jaksi mimo jejich obor.“

Ve svobodné společnosti může jeho tým prohrát

Svůj názor vyjádřil také bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer: „Príma, Watergate, zveřejnění skandálu je pro Čermáka potřebnou ochranou ohrožené demokracie jako Foltýn Otakar. 1972 USA: masové demonstrace, mladí porušují zákon a zdrhaj odvodu do války ve Vietnamu. Rozvrat, USA ve válce. Jak by Col. F nazval Wpost?“

V dalším statusu pokračoval: „To, že víme, jak to dopadlo, neznamená, že by Foltýn Otakar vcelku s jistotou nestál v 1972 přesně na té špatné straně, a kdyby mohl, tak by novináři velmi litovali. Nemůže, zatím.“

A uzavřel: „Celej ten argument ochrany demokracie nesvobodou nesignalizuje, že se Čermák bojí o demokracii, ale že mu nějak došlo, že ve svobodné společnosti jeho ‚tým‘ může třeba i prohrát. Leč repliku na ten text (a nejmíň jeden vánoční projev) přinesl už 89: Nejsme děti!“

Zupácký, primitivní přístup

„Mezinárodní politika není černobílá. Argumenty pro bono atlantické vazby např. od Tomáše Pojara vezme rozumný oponent v úvahu. Ale zupácký, primitivní přístup Foltýna potěší jen pár přesvědčených, zato neutrály odradí a oponenty zradikalizuje,“ vyjádřil se na svém osobním profilu Ondřej Dostál, europoslanec za Stačilo!

