„Drž h*bu.“ Levicový politik nabízel práci. Za menší než důstojnou mzdu. A už to lítá

Prosazování levicové politiky v Česku se vždy nemusí vyplatit, zvláště pokud se přijde na to, že ne všechno, co hlásáte pro jiné, dokážete sami splňovat. Sám se o tom nyní přesvědčil spolupředseda levicově progresivního hnutí Budoucnost Filip Hausknecht, jenž jeho prostřednictvím hlásal, kolik mají zaměstnavatelé vyplácet svým zaměstnancům, aby to bylo důstojné. Jakmile však došlo na jeho podnikání, najednou už nebylo po důstojných částkách vidu ani slechu. S tím, že je asi něco špatně, levicového politika konfrontoval instruktor sebeobrany a novinář zabývající se sexualizovaným násilím Pavel Houdek. Hausknechta to nepotěšilo. „Drž hubu,“ přišlo od něj v drsném vzkazu.

reklama

Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 15% Nebude 82% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4202 lidí



Pochyby o vážnosti Hausknechtových názorů vyvolává nabídka práce v žižkovském bistru Střecha, které politik spoluprovozuje. Neuplynul totiž ani měsíc a levicový politik sdílel nabídku, která při pražských nákladech na život příliš mnoho lidí zřejmě nezaujme. „Nemám tu někoho, kdo by sháněl brigádu na leden a chtěl nám pomoct s novou Střechou? Potřebujeme zručného člověka, co už za sebou nějakou tu rekonstrukci nebo stavbu baru apod. má a spíš nám bude radit, co a jak chytře udělat než naopak. Odhadem tak na tři týdny (15 dnů). Bereme si tu všichni momentálně 110 Kč/hod., ale kdyby to bylo málo, tak se můžeme dohodnout,“ nabízel spolupředseda hnutí Budoucnost.



Při výpočtu, kolik by mzda při nabízené částce činila celkově, se Houdek nestačil divit. „Dva příspěvky od Filipa Hausknechta, které od sebe dělí pár dní. Chápu to dobře, že výplata na uživení rodiny v Praze je 110/hod., tedy 18 500,– měsíčně hrubého? Nebo dělám někde chybu?“ udivila jej nabídka práce v žižkovském bistru, které se chlubí tím, že jde o sociální družstvo, kde jsou zaměstnáváni i bezdomovci či bývalí zločinci.

Dva příspěvky od @FilipHausknecht, které od sebe dělí pár dní.

Chápu to dobře, že výplata na uživení rodiny v Praze je 110/hod., tedy 18.500,- měsíčně hrubého?

Nebo dělám někde chybu? pic.twitter.com/3QZdohhV5R — Pavel Houdek ?? (@pavelhoudek) December 16, 2021

Střecha též kromě principů družstevního vlastnictví dbá i na omezení své nabídky pouze na veganské pokrmy. „Veganství považujeme za udržitelný a ekologický způsob stravování bez utrpení zvířat. Zároveň chceme ukázat, že veganské jídlo jde dělat chutně i dostupně,“ chlubí se bistro.

I další uživatele však u bistra spojeného s levicově zaměřeným Hausknechtem místo veganství překvapilo spíše, jak rozporuplně hlásá o mzdách jeho strana a co ve skutečnosti bistro vyplácí. V jednom z příspěvků tak diskutující ukazovali, že sice Hausknechtovo hnutí tvrdí, že důstojná minimální mzda je prý v Praze alespoň 36 850 korun, jím spoluvlastněné bistro pro kuchaře nabízí jen „nedůstojných“ 25 000 Kč.



Proč podnik vyplácí mzdu, kterou Hausknecht sám označuje prostřednictvím svého hnutí za nedůstojnou, naznačil ve své glose další z komentujících. „To se týká jen těch okolo, oni jsou sociální družstvo, oni nemusí,“ pobavil se.

To se týká jen těch okolo ?? Oni jsou sociální družstvo, oni nemusí :)) — Petr (@PHouska_57) December 16, 2021

„Líbí se mi, jak současné progresivní politické směry rády říkají, co by jak mělo být, ale nejsou ochotny to ani dělat,“ sneslo se na to dále v sekci komentářů.





Objevil se i samotný Hausknecht. „Pavle ty jsi hroznej šašek. Doslova tam píšu, že si tuhle částku bereme všichni a já třeba mám výplatu kvůli covidu zpožděnou o tři měsíce, aby naši zaměstnanci měli tu svoji včas, a sám mám problém utáhnout nájem. Takže prosím tě, drž hubu,“ spustil nato na Houdka.



Ten se však nenechal a poukázal, že když jeho hnutí káže, kolik by měli ostatní podnikatelé platit, ale on není schopen zajistit takový příjem ve svém podnikání, je asi něco špatně. „Takže důstojnou mzdu mají platit ti ostatní – zlí podnikatelé. Ti hodní ji platit nemusí, jo?“ vrátil mu lektor sebeobrany.

Takže důstojnou mzdu mají platit ty ostatní - zlí podnikatelé. Ti hodní ji platit nemusí, jo? — Pavel Houdek ?? (@pavelhoudek) December 16, 2021

Psali jsme: Hádky u PirátoSTANu: Znárodnění má vývoj. A padla silnější věc. Jde o EU Piráti, s tímhle kandidujete? Hvězda pražských levičáků rozzuřena zastáncem tradiční rodiny „To mě s*alo.“ Vystrčil a Bělorusko: Šéf Senátu nebude rád Vakcíny vyrábět, zabavit patenty. Kdo teď zbohatl? Mladý levičák Hausknecht velmi ostře

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.