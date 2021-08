„Dvořák, Takáč, vykopněte je z ČT! Ser*u nás, zrušit!“ slyšel Babiš na Zemi živitelce. Lidé mu toho řekli mnohem víc

reklama

Bezkonkurenčně nejdelší fronta lidí. Tak to u stánku na agrosalonu Země živitelka, kde Andrej Babiš podepisoval svou knihu, vypadalo. „Jako fronta na banány. To jsem viděl naposledy před více než třiceti lety,“ vtipkoval muž, který očividně patřil mezi pamětníky. Lidé neváhali čekat třeba i hodinu. Na adresu premiéra zaznívala především slova podpory. Odpustili mu i více než půlhodinové zpoždění. Ještě než přišel, ozývaly se z fronty výkřiky „Ať žije Babiš“. Fronta byla i vedle, kde se točila zmrzlina. Kupodivu, byla menší než ta na „Babiše“. Anketa Chcete, aby byl Babiš premiérem až do roku 2025? Ano 78% Ne 20% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7128 lidí

„Chtěla bych ho přivítat za celé jižní Čechy. Moc mu fandím. Je to bezvadný člověk. Já bych ho strašně chtěla za prezidenta. Myslím, že na to má a že by se Česko probudilo. Protože zatím to není dobré. Všichni jsou jen v samých hádkách,“ řekla nám Eva Pláničková.

„Chtěla bych panu Babišovi vzkázat, ať se nedá, ať se drží. Držíme mu všichni palce. Máme ho rádi,“ vyznala se Marie Krbcová z Karlových Varů.

„Chtěla bych ho moc pozdravit. Strašně moc mu fandím. A my ho nedáme, protože on jediný nás drží. Líbí se mi na něm, že nelže a že říká pravdu. Akorát novináři to vždycky obrátí,“ vzkázala Jana Volná z Českých Budějovic.

Znám vás ze seriálu Simpsonovi… A jdeme na Moskvu!

Ne všechny reakce na premiéra ale byly jen příznivé. „Volíte komunisty. Volíte StB, které jsme v 89. vypískali,“ ozval se náhle výkřik z davu. „Jdeme na Moskvu,“ vykřikoval muž.

Babišovi příznivci muže vykázali do patřičných mezí, sám premiér na výkřik nereagoval. Dál podepisoval v klidu svou knihu a fotil se s lidmi, kteří ho o to požádali. Nutno podotknout, že z těch, co stáli frontu, se s ním chtěl vyfotit téměř každý.

„Moc vám děkuji za podporu. Jsem rád. Vážím si toho,“ odpovídal těm, kteří mu tiskli ruku a ujišťovali ho, že ho budou volit.

Pro knížku s podpisem a společnou fotografii si chodili i velmi mladí lidé. Některé rodiče pak doprovázely děti. Babiše upřímně rozesmála malá holčička, která mu nejistě podávala ruku. „Ona se stydí,“ usmívala se maminka. „Neboj se, já jsem hodný. I když v televizi to říkat večer nebudou,“ usmál se na dítě premiér. Holčička se osmělila. „Já se dívám na Simpsonovi a tam jste taky,“ prozradila premiérovi. Pobavila tak celé okolí. „V Simpsonových? Koho asi myslela? Snad ne Burns,“ smál se premiér na celé kolo.

ČT… Všechny je vyžeňte! A Afghánistán, Američani to jsou!

Ještě než premiér na podpisovou akci dorazil, naběhl na jeho kolegy, mezi kterými byl i ministr Brabec, velmi rázný muž. Tomu očividně leží v žaludku Česká televize, především někteří její spolupracovníci. „Vykopněte je včetně Dvořáka, Takáče… Všechny je vyžeňte. Nás tady všechny se.ou. Českou televizi zrušte, ať si to platí sami, id..ti a hotovo! Proč já je mám platit jako důchodce, nějaké kre..ny, které nechci poslouchat,“ rozčiloval se muž, který se představil jako Karel Soukup a dodal. „Lžou! Lžou o všem. Natlačí vás do kravin, které ani nechcete,“ křičel a z davu se ozývalo: „Ať žije ANO!“

Autogramiáda premiéra Andreje Babiše v Českých Budějovicích. Foto: David Hora

Promluvil i o Afghánistánu. „Teď je tam nechají pochcípat. Co to je za politiku? To je politika idi..tů. Nezlobte se na mě. To jsou sr.či, ti Američani, kteří se s.rou do celého světa. Podívejte se, co jsme tam nechali. Lidi, kteří tam budou teď umírat. Zřejmě se tam budeme muset vrátit, ale co mezi tím zahyne lidí!“ rozčiloval se.

