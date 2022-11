„Fialova drahota. Já to neříkám.“ Babiš kopl Fialu za něco jiného

reklama

Úvodem Babiš hovořil o tom, jak uctil památku 17. listopadu na Národní třídě. „Bylo to v klidu, byl jsem tam s kolegy, paní Schillerovou, panem Havlíčkem. Přinesl jsem 33 krásných růží a zapálil jsem svíčku a vzdali jsme úctu těm, kteří bojovali proti tomu totalitnímu režimu. Demonstranti, kteří tam demonstrovali a byli potom zmláceni komunistickou policií, tak je potřeba si to každý rok připomínat, tu obrovskou výhodu a změnu života, kterou ta revoluce přinesla. A hlavně my, kteří jsme žili v tom režimu, tak dobře víme, co to znamená svoboda pohybu, svoboda slova, svobodné volby, možnost podnikání a další věci, které předtím nebyly,“ sdělil Babiš.

Dále hovořil o tom, proč chce být prezidentem České republiky. „Nabízím to, že jsme jediná politická strana – SPD taky, ale my máme narozdíl od pětikoalice svého kandidáta. To znamená, že pětikoalice doporučuje pana Pavla, paní Nerudovou, pana Fischera – a já kandiduji za hnutí ANO s tím, že jsme měli pět kandidátů a nakonec na základě nějakých analýz a předpokladů jsme se rozhodli, že bych mohl mít šanci se dostat do druhého kola. A co vám nabízím? Moje zkušenosti, to znamená člověka, který vybudoval z nuly obrovskou firmu, která zaměstnává až 40 tisíc lidí, sídlí v Čechách. V rámci toho jsem také zachránil několik českých firem, které by jinak skončily. A potom samozřejmě politickou kariéru ministra financí, který měl přebytkový rozpočet, a premiéra, který dva roky vedl Česko k prosperitě. Předběhli jsme životní úrovní Itálii a Španělsko, jsme devátá země z hlediska životní úrovně v EU, bezpečná země, investovali jsme, podporovali jsme sport atd.,“ dodal Babiš.

Opětovně zopakoval, že kampaň nebude z jeho strany vyostřená. „Slíbil jsem, že změním rétoriku. Budu vést pozitivní kampaň. Říkám lidem, co bych mohl dělat jako prezident, jaké mám na to kompetence,“ sdělil.

Hovořil také o tom, že počítá s mediální štvanicí na svoji osobu, zejména v kauze Čapího hnízda. „V rámci soudu přinášejí média informace, které jsou účelové. Vemme si aktuální článek o panu Wollnerovi z Reportérů. Každý den, když byl soud, tam chodili reportéři, aby udělali nějakou negativní reportáž. Média jsou na straně vlády, média už si vybrala asi prezidentku. Počítám s mediální štvanicí, a ta je. Každý den Seznam Zprávy něco přinesou, že stavím nějaký barák. Je to vidět, jak jsou ty rozhovory účelové. Seznam Zprávy dlouhodobě antibabišovské médium, vědí dopředu, jak se budu chovat, co budu říkat. A není to pravda,“ zmínil Babiš.

Závěrem se pak vyjádřil k často omílanému pojmu Babišova drahota. „Oni všichni říkají, že když bych šel do debaty s těmi kandidáty, jak tam budu reagovat. Tak se podívejte na tu debatu na CNN před volbami, když pan premiér Fiala mi říkal, že mám nějakou drahotu. Samozřejmě že to nebyla Babišova drahota. Ale my jsme proti té inflaci bojovali, proto jsme srazili v listopadu a prosinci DPH na elektřinu, plyn a teplo z 21 procent na nulu a byla negativní inflace. Takže – a mě tam napadal emisní povolenky. Teď neříkám, že je to Fialova drahota, já říkám, že tahle vláda vlastně zdaňuje občany inflací, protože do konce října mají o 112 miliard vyšší příjem z té inflace a tyhle peníze nechce použít, aby lidem pomohla v cenách energií. To, co předvedli s tím windfall tax, nebo to zastropování, kterému se bránili celé léto, až konečně... Já jsem jim to říkal 18. 2., že mají zastropovat,“ podotkl Babiš, že řešení bylo jednoduché. „Měli zastropovat cenu u výrobců elektřiny. U ČEZu,“ dodal Babiš, že poté bychom všichni měli levnou elektřinu.

