„Halík s vámi a zlé pryč.“ Vznikl Cemperův seznam. Samá Trikolóra. Máme na něj odpověď

Jan Cemper z webu Manipulátoři.cz se jal identifikovat lidi, kteří kazí údajně bohulibou snahu skupiny #JsmeTu, aby český internet byl prostý nadávek a dezinformací. Prý jsou to hlavně lidé z Trikolóry. Ale šéfredaktorovi Manipulátorů přišla odpověď. Prý manipuluje a vybírá si členy Trikolóry, protože se mu to hodí do krámu. „Propaguje se většinou směr současného multikulturalismu, podpora LGBT a nejrůznějších jiných svatých menšin, přehnaný ekologismus a EU,“ píše o aktivistech moderátorka skupiny, která zesměšňuje #JsmeTu.

O iniciativě #JsmeTu, která si dala za cíl civilizovat internetové diskuze, jsme psali již několikrát. Jednak, když iniciativa vznikala a jeden z jejích koordinátorů o ní mluvil na Aktuálně.cz. Dále, když se jedna koordinátorka sešla s mužem, který jí nadával a nazýval ženským přirozením; a také, když se Šimon Pánek na Facebooku přiznal, že nezisková organizace Člověk v tísni stála za tím, že se iniciativa rozšířila i v Česku.

Aktivisté ovšem získali protivníka. Hashtag #JsmeTu totiž může používat kdokoliv a s jakýmkoliv příspěvkem. A tak vznikla skupina #Jsmetu Original 1984, která aktivistům do jejich snažení hází vidle.

napsání článku o této skupině. Cemper tvrdí, že původní #JsmeTu je „dobrovolnická platforma, která se snaží v komentářích na sociálních sítích vyvracet dezinformace, přinášet fakta a usměrnit debatu. Zasahuje tam, kde vládne hysterie na základě předsudků, nepotvrzených informací nebo nepravdivých zpráv. Platforma #Jsmetu nikoho necenzuruje, nenahlašuje. Snaží se vstupovat do debat a příspěvky přínosné pro věcnou diskuzi koordinovaně označovat jako ‚To se mi líbí', což v praxi způsobuje, že Facebook tyto komentáře považuje za relevantní."

Cemper dále tvrdí, že toto poslání „nepochopili“ příslušníci druhé skupiny, protože v ní vidí zásah do svobody slova. „Kromě údajného boje za svobodu slova je spojují konzervativní hodnoty a odpor k multikulturalismu, liberalismu a neziskovým organizacím,“ tvrdí šéfredaktor Manipulátorů. „Jedná se o osoby, které mají blízko k Trikolóře (nebo přímo hnutí dělají koordinátory), dále o odštěpence od Svobodných a lidi z islamofobních iniciativ a dezinformační scény. Jejich trolling spočívá v ukradení haštagu #Jsmetu, pod kterým píšou nesmysly nebo nenávistné příspěvky, a tím se originální platformu snaží znevěrohodnit,“ píše.

Cemper pak vyjmenovává členy skupiny, za koho kandidovali případně jakým stranám posílali příspěvky. „Zdá se, že obecně lidé z hnutí Trikolóra si našli zalíbení v trollení lidí s jiným názorem. Těmto trollům totiž nejde o to přinášet do diskuzí nějaký názor, ale co nejvíce zdiskreditovat platformu #JsmeTu,“ tvrdí Cemper. Zmínil, že promo skupině dělá youtuber Bratříček, který údajně „bez důkazů“ obvinil #JsmeTu, že nahlašovali jeho profil na Facebooku. Ovšem z celé nahlašovací akce existují záznamy.

K Cemperově článku přišla ParlamentnímListům.cz odpověď od Lenky Tary Klímkové, moderátorky skupiny #Jsmetu Original 1984. Tu mimochodem Cemper v článku prohlásil za „známého trolla internetu“. Klímková tvrdí, že článek je dehonestující a web Manipulátoři.cz připomíná svými seznamy Rudé právo.

Vyvrací, že by iniciativa #JsmeTu byla tím, čím se sama nazývá. „Skupina založená neziskovou organizací Člověk v tísni #JsmeTu má za cíl diskuze ovlivňovat a ‚kultivovat‘ v určitém jednom směru. Říkají, že jsou proti nenávistným projevům, ale ve skutečnosti vystupují proti jiným, nepohodlným názorům a jde v podstatě o politicky ‚umlčovací‘ nástroj ve světě facebookových diskuzí.“ Klímková tvrdí, že výběr článků, kteří koordinátoři vybírají k hromadné akci, prozrazuje jejich politické přesvědčení, podle kterého jednají. „Propaguje se většinou směr současného multikulturalismu, podpora LGBT a nejrůznějších jiných svatých menšin, přehnaný ekologismus a EU.“

Lenka Tara Klímková

Parodická skupina #Jsmetu Original 1984 podle ní vznikla jako reakce na tato „znásilnění“ diskuze. „Naše komentáře zveličují přání a ideologii skupiny #JsmeTu ad absurdum, a tím je zesměšňuje. Cílem skupiny #Jsmetu Original 1984 je původní skupinu zesměšnit, což se nám evidentně daří,“ deklaruje Klímková a přidává příklad typického komentáře: „#jsmetu musíme přijímat ještě víc uprchlíků, uprchlíka do každé rodiny, Halík s vámi a zlé pryč, Havel až na věky!“

Cemper podle ní vybral jen ty členy skupiny, kteří se mu hodili do krámu, aby skupinu portrétoval jako převážně trikolórovou. Dodala, že uvažovala o tom, co na Jana Cempera vytáhnout, ale nakonec se zařídila dle hesla „Nejsme jako oni“. Prý proběhla i debata s protistranou o vzájemném ukončení činnosti, ale #JsmeTu nehodlá přestat, a tak bude dále fungovat i tato skupina.

Celá odpověď Lenky Tary Klímkové:

Jan Cemper manipuluje aneb o co skutečně jde skupině #Jsmetu Original 1984

Nějaký takový článek jsem se chystala napsat už delší dobu, ale teprve dnes mi k tomu Jan Cemper dodal patřičnou energii svým dehonestujícím článkem na užalovaném webu manipulatori.cz (odkaz), připomínající svými seznamy, články o nepohodlných rozvratných živlech z Rudého práva.

K jednotlivým bodům se asi nemá smysl vyjadřovat, ale protože spousta informací je neúplných a zavádějících, ráda bych jako moderátorka zmiňované facebookové skupiny #Jsmetu Original 1984 uvedla pár skutečnosti na pravou míru.

Každý normální člověk si asi řekne, proč takové marginálie řešit, komu je co do nějakých diskusí někde v éteru, na Facebooku nebo na internetu? Asi proto, že doba se mění a že Facebook se stal pro mnohé dnešní novou českou hospodou, místem virtuálního setkávání, spousta lidí zde tráví téměř každý den několik minut svého času.

Skupina založená neziskovou organizací Člověk v tísni #JsmeTu má za cíl diskuze ovlivňovat a „kultivovat“ v určitém jednom směru. Říkají, že jsou proti nenávistným projevům, ale ve skutečnosti vystupují proti jiným, nepohodlným názorům a jde v podstatě o politicky „umlčovací“ nástroj ve světě facebookových diskuzí. Totiž zneužívá způsob, jakým v současné době facebook upřednostňuje a zviditelňuje hlavní komentáře pod určitým článkem. Komentáře s nejvíce hodnoceními (lajky) vytáhne výše nahoru. A daný komentář s nejvíce lajky se potom objeví nahoře hned pod článkem.

Přestože svazácká #JsmeTu považuje sebe samu za otevřenou, hodnou a objektivní, skrývá se za výběrem vhodných článků a kultivace názorová uniformita. Lze to pozorovat u výběru článků, na kterých se do tzv. AKCE, kdy moderátor (většinou zaměstnanec Člověka v tísni) vyhlásí, jaká diskuse se má přepadnout „pozitivními“ komentáři. Propaguje se většinou směr současného multikulturalismu, podpora LGBT a nejrůznějších jiných svatých menšin, přehnaný ekologismus a EU. Aktivní členové si poté hodnotí příspěvky mezi sebou.

O této selekci zaměření se již dříve zmiňoval youtuber Bratříček. Kvůli takovému „znásilněni“ diskuzí následně vznikla reakce svobodomyslných lidí, kteří se postupně seskupili do party #Jsmetu Original 1984, a ta díky své Švejkovské revoltě strhla s sebou spoustu dalších lidi.

Klasická ukázka satirického komentáře pod článkem věnujícim se například rostoucí migraci zní asi takto: „#jsmetu musíme přijímat ještě víc uprchlíků, uprchlíka do každé rodiny, Halík s vámi a zlé pryč, Havel až na věky!“

Ostatně můžete si každý sám, pokud jste na Facebooku, s pomocí vyhledávání #JsmeTu komentáře obou skupin dohledat. Naše komentáře zveličují přání a ideologii skupiny #JsmeTu ad absurdum, a tím je zesměšňuje. Cílem skupiny #Jsmetu Original 1984 je původní skupinu #JsmeTu zesměšnit, což se nám evidentně daří.

Aktuálně máme přibližně 1 350 členů a přibývají další, a občas se k nám přidávají i zklamaní bývalí členové #JsmeTu, nebo k nám přichází na čumendu i aktivní členové. #Jsmetu Origial 1984 je otevřená a přijímáme téměř každého.

To, co naši skupinu určitě spojuje, není nějaká politická strana, ale vize svobody a zdravý smysl pro humor. Členové jsou různých politických názorů, a pokud by si podobným šmíráckým způsobem prohlédl Jan Cemper několik dalších profilů, nalezl by příznivce a sympatizanty či členy všech u nás zastoupených politických stran. Jen se mu prostě z jakýchsi nejspíš osobních důvodu hodila do krámu Trikolóra.

Nedávno také dokonce proběhla diskuse zástupců naší skupiny se „svazáky“ a byl jim nabídnut smír, pokud přestanou s činností, přestaneme taky. Bohužel se tak dosud nestalo. Takže pokračujeme v činnosti. Když jsem se chystala psát tenhle článek, někteří známí mi radili, co všechno bych měla na Cempera, který fandí svazácké skupině #JsmeTu, vytáhnout, ale tady jsem si uvědomila, že „nejsme jako oni“, jsme otevřená a svobodomyslná skupina a každý, komu se nelibí cenzura a snaha umlčet diskusi na Facebooku, je u nás vítán. Havel s Vámi, přátelé.

Lenka Tara Klímkova

Moderátorka skupiny #Jsmetu Original 1984

