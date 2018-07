,,Hu-hu-hu-hu-hu”... Sparta Praha se otřásá, prý jde o rasismus. Nahlédli jsme na obě strany

Podívejte se, co si na vlastní kůži zažil hráč Sparty Guélor Kanga. A to od vlastních fanoušků! Když dal Kanga gól, fanoušci jeho klubu ho nepochválili. Místo toho ho zasypali nadávkami a zlili ho pivem. A to nebylo všechno. Prý jde o neúctu ke klubu, vulgární gesta, aroganci a nezájem ze strany hráče. Fakta ale hovoří jasně - Kanga rozhodl oba ligové zápasy Sparty v její prospěch. Nahlédněte pod pokličku problémů v českém fotbalovém kolosu.

Ve druhé půli zápasu mezi Jabloncem nad Nisou a pražskou Spartou vsítil hráč Sparty gól. Pro fanoušky Sparty, kteří svůj tým provázeli do Jablonce, nepochybně důvod k radosti. Tedy alespoň na první pohled.

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus, Matěj Ruppert a Jiří Macháček? Oceňuji to 12% Odmítám to 82% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9493 lidí

Jenže se všechno vyvinulo trochu jinak. Gól totiž vsítil hráč tmavé pleti Sparty Guélor Kanga. Když se chtěl s fanoušky svého klubu podělit o radost z gólu, rozběhl se rozradostněně k nim a pravděpodobně doufal, že oni cítí stejnou radost.

Fandové mu však začali nadávat a zlili ho rozzlobeně pivem. „Tradiční skandování Hu-hu-hu! na hráče tmavé pleti je bohužel na našich stadionech koloritem. Ale aby někdo lil na hráče svého klubu pivo po zápase, v němž jeho klub vyhraje a navíc k tomu zmíněný hráč přispěje parádním gólem, to už u příznivců Sparty zavání idiocií," napsal k tomu server Lidovky.cz.

Čím si hráč Sparty Kanga vysloužil takovou nenávist fandů Sparty? Kladou mu za vinu prohru jejich milovaného klubu v Evropské lize, kde Sparta prohrála se srbskou Suboticí 2:0.

Server TN.cz připomněl, že rasisticky uvažující skupina složená z některých fandů Sparty dělala problémy už dřív. Tato část fanoušků přehlíží fakt, že Kanga je v současnosti jedním z nejlepších, ne-li nejlepším hráčem Sparty.

Jak píše jeden z fanoušků na Facebooku Sparty, Kanga zatím rozhodl oba ligové zápasy.

Další fanoušek pochybuje o sparťanství některých svých kolegů.

Václav Sládek se dalších Sparťanů ptá, jestli si uvědomují, co Guélor Kanga "provedl" v Subotici, kde Sparta s podceňovaným a o mnoho chudším srbským týmem překvapivě prohrála 0-2. Prý na fanoušky po zápase ukázal prostředníček a smál se. Poté začal ironicky tleskat a nakonec odešel.

Věc má ale ještě jiné pozadí. Jak je vidět na přiloženém videozáznamu, fanoušci hráče Sparty brutálním způsobem uráželi. Na hráče tmavé pleti pokřikovali rasistické urážky a na Guélora Kangu hučeli "hu-hu-hu". Jeho ironickému potlesku se tedy nelze divit.

„Utras dokázali vyštvat z klubu v minulosti třeba Tiemoka Konatého. Ten nedostával zrovna moc příležitostí a rozhodl se najít si nový klub. Jenže vedení Sparty nechtělo a byl problém. Pro jednodušší fandy byl fakt, že Konaté si chce vytrucovat odchod, nepřekonatelný mínus," napsal server.

Kanga ale podle TN.cz k rozmíškám s fanoušky přispěl tím, že nějakou dobu údajně odmítal nosit klubové barvy. A nehleděl nijak nábožně ani na logo Sparty, které jiní členové klubu líbají, když dosáhnou úspěchu.

O tom, že je Kanga problémovým hráčem, jsou přesvědčeni i fandové Sparty, kteří celou aféru komentují na sociální síti Facebook. Zde fandové dávají najevo, že za svým „kotlem" stojí a pokud by se měl někdo omlouvat, nejsou to prý fanoušci, ale Kanga. „Neškodilo by si srovnat fakta a pak se případně vyjadřovat. Kanga rozhodně chyboval, vědí to všichni, co tam byli. A je na čase, aby se pan Kanga fanouškům za své chování omluvil!" tvrdí fandové.

Psali jsme: To jsou milionové částky, a jsou to naše peníze! Nejvyšší návladní Zeman přišel do rozhlasu vyložit, jak politici kradou Lidovec Bartošek tu šíří rasismus, všiml si politik ODS. Ale ten „správný“, takže to nikomu nevadí Šafr chápe slova nizozemského ministra, že by v „Praze uprchlíky zbili“. Toto napsal o Češích Z Británie: Studenti na zdi přemalovali báseň od uznávaného spisovatele. Je to prý rasista a uráží černošské etnikum. Vedení univerzity se jim pak ještě omluvilo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp