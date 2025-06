Ústecký kraj: Symbol návratu ke kořenům

Slavnostní otevření proběhlo 26. června 2025 u přístřešku Traverz nedaleko Klínovce, za účasti hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce, předsedy Klubu českých turistů v Ústeckém kraji Jana Eichlera, zástupců Lesů ČR, obcí i dalších partnerů.



„Hřebenovka není jen o značkách v terénu – je to cesta, která propojuje historii, přírodu, krajinu i lidi. Je to návrat ke kořenům evropské turistiky a zároveň moderní produkt, který může přitáhnout nové návštěvníky. Jsem hrdý na to, že se Ústecký kraj na tomto projektu významně podílel a že jsme společně s KČT dokázali vytvořit trasu, která si klade za cíl získat evropskou certifikaci kvality. A věřím, že na to máme,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Trasa Hřebenovky navazuje na karlovarskou část na Božím Daru a přes Klínovec přechází na území Ústeckého kraje. Měří 143 km a je rozdělena do 7 etap: Boží Dar – Měděnec – Hora Svatého Šebestiána – Lesná – Český Jiřetín – Nové Město – Komáří hůrka – Petrovice. Nabízí turistům nejkrásnější partie Krušných hor, včetně výhledů z Meluzíny a Komáří vížky (UNESCO), rašelinišť, historických památek či unikátní Flájské přehrady.

Na trase je instalována nová infrastruktura – informační tabule, přístřešky, mostky i odpočinková místa. Dřevěné symbolické hřebeny na hraničních bodech Klínovec a Petrovice se mohou rychle stát oblíbeným místem k fotografování.

Hřebenovka vychází z historické trasy tzv. Modré hřebenovky, která vznikla již v roce 1902 a ve své době byla nejdelší značenou turistickou trasou v Evropě. Obnovená podoba reflektuje dnešní nároky – trasu se podařilo přeložit z asfaltových cest na přírodní stezky, a to i díky vstřícnému přístupu Lesů ČR, obcí a soukromých vlastníků. Kraj od roku 2013 investoval do projektu celkem 1,4 milionu korun.

Cílem je získání certifikace Leading Quality Trails – Best of Europe, kterou se v Česku dosud pyšní pouze jediná trasa. V případě úspěchu by se Hřebenovka stala nejdelší certifikovanou trasou u nás. Marketingově ji bude zastřešovat Destinační agentura Krušnohoří z.s.