Greta se postavila Orbánovu „fašismu“

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 4931 lidí dle agentury Reuters odhadly, že na akci dorazilo přibližně až 100 tisíc lidí. AFP pak s odkazem na pořadatelku akce Viktórii Radványiovou hovořila dokonce o necelých 200 tisících účastníků.



Na duhový pochod měli přijít nejen podporovatelé LGBTQ+, ale též protivládní demonstranti a účastníci ze zahraničí. Davy dle Reuters zaplnily náměstí poblíž budapešťské radnice, načež vyrazily přes Dunaj a mávaly duhovými vlajkami či nesly cedule zesměšňující Orbána.



„Poselství je jasné, nemají nad námi žádnou moc,“ pronesl na shromáždění starosta Budapešti Gergely Karácsony a policii poděkoval, že zajistila průběh pochodu.

????? A record number of people are expected to attend Saturday's Pride march in the Hungarian capital Budapest, defying a ban from Prime Minister Viktor Orban that marks an unprecedented regression of LGBTQ rights in the EU.

Full story: https://t.co/H7E75nxGnu pic.twitter.com/hw45hfFiC6 — AFP News Agency (@AFP) June 28, 2025

Aktivistka Greta Thunbergová se na podporu konání pochodu hrdosti vyjádřila na videu, kde stojí v centru Budapešti s arabským šátkem kolem krku a kritizuje snahu jej zakázat slovy o „zákazu lásky“ ze strany „fašistů“. „Připojuji se k tisícům lidí v Budapešti a v Maďarsku, kteří se vzpírají zoufalé snaze Viktora Orbána zakázat pochod hrdosti. Pride je protestem, ale také oslavou lásky a toho, kým jsme. Jedná se o další fašistický útok na lidská práva, ale lásku nelze zakázat,“ hlásala, což se na sociálních sítích neobešlo bez otázky, proč podobnou podporu práv LGBTQ+ nezmiňuje rovněž na propalestinských demonstracích.





Nebyla sama. Na místo dorazilo podle pořadatelů vedle účastníků z 30 různých států taktéž 70 členů Evropského parlamentu, přičemž nechyběla ani česká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.



„Budapešťský Pride nebyl jen o rovných právech, ale o svobodě slova, shromažďování a o demokracii. Nejspíš to tak je největší pochod od '89 a dává Orbánovi najevo i to, co průzkumy: bylo toho dost,“ hodnotí česká politička, jež odhadla, že na místě viděla 150 tisíc účastníků proti „150 neonacistům“ a přibližně „15 policistů (vizuálně)“.

Asi 150 000 účastníků pochodu, 150 neonacistů proti, a cca 15 policistů (vizuálně). :)

Budapešťský Pride nebyl jen o rovných právech, ale o svobodě slova, shromáždění a demokracii. Nejspíš to tak je největší pochod od '89 a dává Orbánovi najevo i to, co průzkumy: bylo toho dost. pic.twitter.com/QtzaDtbaEQ — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) June 28, 2025

Od účasti ji tak neodradilo ani jasné upozornění českého ministerstva zahraničí, zdůrazňující v souvislosti s pochodem Budapest Pride českým občanům nutnost dodržovat maďarské zákony a pravidla.

„Dle nové maďarské legislativy může být pořádání a účast na akcích typu Budapest Pride interpretováno jako porušení maďarských zákonů s důsledky z toho plynoucími,“ varovalo ministerstvo s informací o hrozbě pokut.

O odpůrcích pochodu hovořil na sociální síti X Botond Bőtös, maďarský novinář působící v Praze, s přezdívkou Csehszlovák Kém, v překladu tedy Československý špion. Pochod hrdosti označil za „vítězství nad útlakem Orbánovy vlády“ a na fotografii z maďarského hlavního města, zachycují účastníky akce na Alžbětině mostě, se jal zakroužkovat „proruské, neonacistické protiprotestující a orbánovskou mafiánskou státní policii“.

??The crowd has just crossed to the Buda side of the Elizabeth Bridge.



??I have circled in red the pro-Russian, neo-Nazi counter-protesters and the Orbán mafia state police.



??The 2025 Budapest Pride is a clear victory over the oppression of Orbán's government! pic.twitter.com/WXhbT9Zfb5 — Csehszlovák Kém (@punkvakond) June 28, 2025

Maďarský poslanec a politický poradce premiéra Viktora Orbána Balázs Orbán následně v reakci na pochod sepsal, na co je on sám hrdý. Seznam, na němž jsou maďarští laureáti Nobelovy ceny, maďarské oscarové filmy, maďarská kuchyně, vesmírný program země, olympijské úspěchy či kulturní dědictví pak srovnal s obrázkem vytvořeným umělou inteligencí, zachycujícím muže s psí maskou v pozadí s duhovými vlajkami.

???? What I’m proud of:



?? The Hungarian Nobel laureates

?? The Hungarian astronaut and the fact that Hungary has a space program once again

?? Our Olympic achievements, with 19 medals at the 2024 Olympics and a 14th-place finish on the medal table

?? That after 44 years of… pic.twitter.com/3AwEAWQznF — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) June 28, 2025

