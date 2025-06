Foldyna bez zábran: Pět procent na obranu nepřežijeme. Ale lidé kolem Pavla zbohatnou

Ve vašem volebním obvodu, v severočeských Litoměřicích, byl nedávno odstraněn pomník Rudoarmějce. Co na to říkáte?

Že přepisování historie je jednou ze základních charakteristik totality, a že kompenzovat si svoji malost ničením, popřípadě odstraňováním, soch je ubohé.

Dál k tomu není, co říct.

S tímto „bojem proti dědictví komunismu“ 36 let po listopadu souvisí i nový legislativní počin, který má sankcionovat bývalé funkcionáře KSČ. Má to podle vás po tak dlouhé době ještě nějaký smysl?

Samozřejmě, že nemá. V době, kdy na Hradě sedí bývalý funkcionář komunistického režimu a komunistický lampasák v jedné osobě a bývalá komunistická politručka, v sobě takový zákon nese bizarní kombinaci děl Jaroslava Haška, Franze Kafky a Milana Kundery. Třeba se to ale dělá hlavně jako podpora turistického ruchu.

Jak to myslíte?

Přece zem, kde je něco takového možné, musí chtít vidět na vlastní oči prakticky každý.

Tyto tendence velmi posílily za současné vlády, nakonec jedním z koaličních poslanců se stal Ondřej Kolář, který jako starosta Prahy 6 za pandemické uzávěry nad ránem nechal odstranit sochu maršála Koněva. Proč se podle vás stalo účtování s historií takovým tématem?

Ti lidé nemají jiný program než nenávist, ale sami jsou jen ustrašení chcípáčci, co by si z facky nadělali do gatí. Výsledkem tak je, že se „perou“ se sochami a flušou kolem sebe na internetu.

Obojí je totiž bezpečné.

„Žijeme velmi blízko země, která neumí řídit sama sebe, ale stále by chtěla řídit celý svět,“ řekl premiér Fiala na konferenci GLOBSEC o Rusku. Musíme se podle něj zbavit mýtu, že s touto zemí lze navazovat férové přátelství, a také mýtu, že jsme proti Rusku slabí. Nehrozí, že tyto výroky jen povzbudí kolektivní nenávist a válečnou psychózu?

Přesně o to Fialovi a jemu podobným jde. O tom, co je to za lidi, jsem mluvil v odpovědi na vaši předchozí otázku. Víc se k nim nemá smysl vyjadřovat. Snad jen dodám, že každý národ má svůj odpad – ne každému národu však ten odpad vládne.

Summit NATO přijal závazek pro členské státy dávat na výdaje související s obranou až 5 procent HDP. Prezident Petr Pavel již dopředu avizoval, že tuto částku považuje za ospravedlnitelnou. Mají podle vás tyto investice smysl?

Z pohledu generála Pavla to smysl jistě má, neboť pokud budeme dávat zhruba dvacetinu našeho rozpočtu na nákupy zbraní, tak přátelé po boku pana generála jistě velmi zbohatnou. Jinak je to ale samozřejmě nesmysl. Něco takového naše ekonomika nemůže přežít. Pro méně orientované bych jen rád uvedl, že HDP a státní rozpočet jsou dva zcela odlišné ekonomické pojmy.

Mluvil jsem o konferenci GLOBSEC, kde také opakovaně zaznělo, i od zástupců české vlády, že Ukrajina se stává součástí bezpečnostní architektury Západu a všichni by se z jejího boje proti Rusku měli učit. „Podpora Ukrajiny je v našem existenčním zájmu. Je to investice do naší kolektivní bezpečnosti, prosperity a důvěryhodnosti. Silná a suverénní Ukrajina je pro stabilní Evropu nezbytná,“ řekl k tomu ministr Lipavský. Co na to říci?

Že Ukrajina je zhruba stejně silná a suverénní jako je Lipavský silný a suverénní ministr zahraničí.

Musím se opět zeptat, jak to myslíte.

Každý přece vidí, že ten člověk je nesvéprávný kašpar, jehož vrcholnou schopností je žvatlání slaboduchých, infantilních hesel, která mu připravili jiní, jen o něco málo lépe mentálně vybavení, kašpaři. A podobně je na tom se svojí suverenitou a silou Ukrajina. Realita je taková, že pokud se Ukrajinci Zelenského režimu rychle nezbaví a rychle se nedomluví s Rusy na nějakém přijatelném způsobu koexistování, tak Ukrajina jako stát nebude existovat. A víte, co je na tom nejlepší?

Nevím, ale jsem velmi zvědavý...

Že si v takovém případě většina Ukrajinců zhluboka oddechne.

Jaroslav Foldyna SPD



Narůstající prostředky do obrany (od loňska ze zákona 2 procenta HDP) už nyní vyvolávají otázku, jak jsou tyto peníze vlastně využívány. Vaše SPD stabilně tvrdí, že ministerstvo obrany ani ta 2 procenta nedokáže smysluplně utratit. Nepovzbuzuje to jen podivné obchody, podobné těm, jakých jsme byli svědky třeba za ministryně Parkanové?

Ministryně Parkanová a všichni její současníci byli proti těm dnešním hodnoťákům naprostí čučkaři. Vždyť třeba v kauze „Pandury“, což byla asi největší kauza té doby, a proto také po mnoho týdnů plnila titulní stránky novin, šlo o nejasnosti při nákupu za 14 mld. Kč. Dnes by o takové drobnosti nikdo nenapsal ani slovo, protože vše probíhá v úplně jiných řádech. Navíc si hodnoťáci dokázali média dost ochočit…

Když už mluvíme o problematických strukturách v armádě, tak někteří opoziční poslanci z výboru pro obranu upozorňují na rostoucí vliv některých lidí a jednotek. Konkrétně třeba Velitelství informačních a komunikačních sil, které si začíná přisvojovat agendu, které se kdysi říkalo „politické školení mužstva“, tentokrát pod heslem „informační odolnost“. Neměla by ale armáda zůstat politicky neutrální?

Pro existenci demokratické země je politická neutralita ozbrojených složek zcela zásadní podmínkou. Pokud chceme být demokratickou zemí, tak příslušníci ozbrojených složek, kteří si tuto jednoduchou věc neuvědomují, budou muset ozbrojené složky opustit. Bez náhrad, bez výsluh a beze cti.

Jeden z poslanců z tohoto výboru upozornil: „Máme tady akci ,Karel', kde si Velitelství informačních a kybernetických sil hrálo na rozvědku a sbíralo materiály na opozici a lidi, kteří si dovolují kritizovat armádu“. Výbor pro obranu se tím hlasy koaličních poslanců odmítl zabývat. Pokud by se to potvrdilo, jak velký skandál by to podle vás byl?

Byl by skandál rozměrů, které se vymykají všemu, co jsme si doposud dokázali představit. Znamenalo by to totiž, že se někteří příslušníci ozbrojených složek snaží převzít politickou moc v zemi, což tady v celé naší moderní historii, a tím nemyslím jen dobu po roce 1989, nebylo. V takovém případě bychom byli v politické rovině definitivně na stejné úrovni, na jaké byly ty nejzaostalejší latinskoamerické a africké země v minulém století. Pro tyto země se tehdy používal výraz „banánová republika“.

ČR je podle vás banánovou republikou?

Ano, pod vedením Petra Fialy se ČR stala banánovou republikou, a to banánovou republikou se vším, co k tomu patří.

Pane poslanče, to je vážné. Asi bude třeba vyjasnit, co k tomu podle vás patří a co z toho tedy splňuje ČR?

Obchodní cestující zbrojařů a bývalý lampasák ve funkci prezidenta, další lampasáci zasahující do politiky, zkorumpovaná justice, raketově se zvyšující státní dluh, rychle se snižující životní úroveň obyvatelstva, snaha vládnoucího režimu o zfalšování voleb, kriminalizace politických oponentů, podivná spojení vládnoucích politiků s organizovaným zločinem, zhoršující se dostupnost zdravotní péče, zglajchšaltovaná média, upadající vzdělání, rostoucí kriminalita, prolhaný, arogantní a nekompetentní premiér, prolhaní, arogantní a nekompetentní ministři, nenávistná propaganda, mezinárodní izolace, nesmyslné nákupy zbraní – většinou bez výběrového řízení, provládní pouliční bojůvky, politická masáž ve školách…

Mohl bych takto pokračovat ještě dlouho, ale nemá to cenu. Každý to přece vidí.