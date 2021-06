„Já o tom moc nevím... Zjistím si.“ Xaver zajásá: Herec, co ho poblil, se projevil

reklama

Herec a moderátor Tomáš Měcháček se proslavil sloganem, že i banku můžete mít rádi, a moderováním veselého pořadu o fake news To se ví v České televizi. V poslední době se o něm mluví hlavně proto, že se v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým rozpovídal tak, až čelí trestnímu oznámení.

Měcháčka, absolventa katedry alternativního a loutkového herectví na pražské DAMU, si Luboš Xaver Veselý pozval do svého pořadu v Českém rozhlase. Ten využil příležitosti, aby na závěr celkem klidného a pohodového rozhovoru moderátorovi vmetl: „Heleďte, já jsem slyšel, že třeba to vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakému 25letému mladému klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že to platí Rusové, respektive ruská rozvědka. Rozumíte? To je přece strašný! Ti, co zabili dva lidi teď ve Vrběticích, platí vaši televizi.“

Mimoto Xavera obvinil, že „kosí Českou televizi“ a prozradil, že jej zařadí do svého chystaného komického stand-upu o pokrytectví. „Vy jste na první pohled sympatický, ale z toho, co děláte a říkáte, sympatický vůbec nejste,“ vysvětlil a vznesl výše zmíněná obvinění s ruskou rozvědkou.

Na tato slova reagovali majitelé XTV, kteří odmítají jakékoliv vazby na Rusko i jakékoliv jiné skryté financování jejich projektu.

Proto na Měcháčka podali trestní oznámení a zaslali mu předžalobní výzvu, aby se nadále zdržel těchto výroků.

Umělce tím však z klidu nevyvedli. O trestním oznámení se dozvěděl až v redakci Blesku, kam byl pozván, aby aktuální kauzu okomentoval, a reagoval smíchem. „Počkejte. Tak to je perfektní. Nebyl jsem dlouho doma, možná, že něco mám ve schránce. Já vůbec nevím, to bude moje první trestní oznámení,“ smál se umělec.

K tématu v debatě na Blesku ještě dodal, že si tedy teď, když jeho slova vyvolala takový rozruch, o vlastnické struktuře XTV a také o působení Luboše Xavera Veselého v Radě České televize, zjistí více. Je si však jistý, že nezmění svůj názor, že v Českém rozhlase jako moderátor nemá co dělat, protože tam „porušuje kodex“.

V Blesku pak nepřítomného Xavera ocenil, že je velice sečtělý, má svůj zajímavý styl moderování, ale „používá to pro mě naprosto nepochopitelně“.

Obvinění z ruských vazeb XTV vysvětlil tak, že to „slyšel z mnoha stran“. „Chtěl jsem, aby to vyznělo víc ironičtěji, což se mi kvůli staženému hrdlu a napětí, ve kterém jsem v ten moment byl, úplně nepodařilo. Ale jak říká pan Veselý: Asi to pravda není, ale může být,“ vysvětlil výstup, kvůli kterému si bude muset vyzvedávat poštu.

Xaver se mu prý snažil vysvětlit, jak je to ve skutečnosti. „Ale já jsem na to neměl co říct, protože jsem na to neměl dostatečnou přípravu,“ litoval.

Proč se tedy do tématu vůbec pouštěl? V Blesku vysvětloval své veřejné angažování tím, že společnost je obklíčená dezinformacemi. „A vlastně jsme v hybridní válce, ve které vyhrává strana, o které já nechci, aby vyhrávala, a tím myslím Rusko,“ vysvětloval. Člověk by si podle něj měl říct, jestli by chtěl v Rusku dělat svou práci. On by byl raději, kdybychom byli blíže třeba Dánsku než Rusku a bude pro to dělat, co bude moct.

Západní Evropa má podle něj tradici demokracie 300 až 400 let. „Tak bych byl rád, abychom tam pokračovali a nemizeli tu lidi tak jako dřív a tak, jako víc na východ,“ vysvětlil.

Podobně jako Xavera by prý konfrontoval jednoho „státního úředníka“, o kterém nechce mluvit, protože mu nechce dělat reklamu. Zná prý ale mnoho dalších lidí, kteří škodí tím, že profesionálně dělají svou práci.

