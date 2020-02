„Já s ní nemluvil.“ Hilšer přiznal barvu v kauze Lipovská. A možné faux pas ve věci Jakl

Senátor Marek Hilšer velmi zostra brojí proti nominaci ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize. Dokonce sepsal se svými 18 kolegy dopis vystupující proti Lipovské. Nyní v rozhovoru pro DVTV.cz přiznává, že s ní nemluvil a kritiku staví na její citaci z Parlamentních listů. A dočkali jsme se překvapivého doznání ve věci loňské úspěšné kandidatury Ladislava Jakla do RRTV.

V březnu bude zvoleno nových šest členů kontrolního orgánu veřejnoprávní České televize. Do Rady ČT kandidovalo celkem 86 kandidátů, poslanci dnes zúžili výběr na 18. Jen jedna kandidátka z toho 18členného výběru vzbudila tak silné emoce, že se proti její nominaci postavilo 19 senátorů. Napsali otevřený dopis České biskupské konferenci (ČBK), která do rady nominovala ekonomku Hanu Lipovskou. V něm biskupskou konferenci tito senátoři vyzvali, aby se ČBK od své kandidátky distancovala a aby její nominaci stáhla. Mezi nimi byl právě i senátor Marek Hilšer. Anketa Byl by Dominik Hašek dobrý prezident? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 12231 lidí

„Hana Lipovská se až tak moc neprovinila, ale Hana Lipovská ve svých rozhovorech uvádí, že Česká televize, respektive obecně veřejnoprávní média nemají smysl, nebo že ona nerozumí jejích smyslu, že vlastně nemusí existovat. Že je mohou nahradit média soukromá, a kdyby byla zrušená, tak to vlastně pocítí pouze jejich zaměstnanci. A to je názor, který je samozřejmě legitimní, nicméně je překvapující, když kandidáta s takovýmhle programem nominuje biskupská konference,“ pozastavuje se Hilšer. Podle jeho slov, kdyby ji nominoval nějaký spolek zahrádkářů nebo kdokoliv jiný, tak by to bylo něco jiného. „Biskupská konference zastupuje milion katolíků v této zemi, takže se těší nějaké vážnosti a tam je pak třeba se ptát, jestli biskupská konference souhlasí s tímto názorem, jestli ji vysílá do veřejnoprávních médií s tím, že by veřejnoprávní média neměla existovat,“ dodal.

Následně se vyjádřil k tomu, proč neprotestovali loni proti nominaci Ladislava Jakla do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jeho tehdy navrhlo hnutí SPD Tomia Okamury. „Jsem si toho nevšiml. A vlastně až teď mi ty věci pořádně docvakly, že jsem se těmi věcmi začínal zabývat, nebo začínám zabývat. Je pravda, že paní Lipovská je v podstatě spolupracovnicí pana Jakla, protože spolu figurují v organizačních strukturách Institutu Václava Klause, takže mají k sobě blízko,“ domnívá se Hilšer.

„K těmto věcem není možné mlčet. Je tady nějaké soukolí různých ekonomických zájmů, které se projevuje v nominaci těchto lidí. Jsou to třeba i politické zájmy a je potřeba na to upozornit,“ uvedl Hilšer, kterému vadí mimo jiné i skutečnost, že Lipovská je dle jeho slov de facto na výplatní pásce PPF TV Nova. „Paní Lipovská pracovala nebo pracuje pro Institut Václava Klause, uvádí to i ve svém životopise, že snad do 31. 12. tam byla zaměstnána, je zcela zřejmé, že Institut Václava Klause, a to si může každý dohledat, masivním způsobem sponzoruje firma PPF, nebo finanční skupina PPF Petra Kellnera. V podstatě by bez toho ten institut nemohl existovat,“ sdělil Hilšer.

Diskvalifikující je však, podle jeho slov, pro Lipovskou zejména to, když říká, že veřejnoprávní média by měla být zrušena. „A k tomu když dodáme, tou oklikou, že pracuje pro Institut, který sponzoruje pan Petr Kellner, nebo respektive PPF, která v současné době vlastně kupuje nebo koupila televizi Nova, tak tam už dochází ke střetu zájmů, protože je samozřejmě zcela zřejmé, že je v zájmu veškerých privátních televizí, aby oslabily pozici České televize,“ dodal Hilšer.

„Rada České televize volí generálního ředitele, Rada České televize rozhoduje také o rozpočtu, a paní Lipovská, respektive biskupská konference deklaruje, že ji posílá do Rady ČT vlastně s tím, že by měla dohlížet na ekonomiku ČT, což je trošku zvláštní, když biskupská konference vysílá ekonomku... Já bych předpokládal, že biskupská konference bude vysílat do Rady ČT někoho, kdo se zabývá náboženskými otázkami tak, aby tam prosazoval zájmy náboženské obce. Ale že tam vysílá někoho, kdo je vlastně spojen s majitelem privátní televize a tím se vlastně dostává do střetu, tak to je problém,“ míní dále Hilšer.

Informace o názorech Lipovské čerpá Hilšer z jejích rozhovorů. „To je známo z rozhovoru v Parlamentních listech, asi před rokem to bylo, kde jasně vyjádřila to, že nechápe smysl veřejnoprávních médií, že kdyby byla zrušena, tak se to dotkne jenom jejich zaměstnanců,“ podotkl Hilšer. „A z čeho jiného stavět? Někdo někde projevuje nějaké názory, někdo někde něco říká...“ uvádí Hilšer. Moderátor Martin Veselovský mu pak dává za příklad rozhovor Lipovské pro server Cirkev.cz, kde mluví jinak. Stejně jako pro server DeníkN.cz.

Sama Lipovská v rozhovoru pro Cirkev.cz uvedla, že ke kandidatuře do Rady ČT ji vybízelo několik lidí, kteří se veřejnoprávními médii dlouhodobě zabývají a jejichž odbornosti si cení. V rozhovoru se vyjadřovala i k napojení na Václava Klause mladšího i staršího, o čemž hovoří média. „Obavám novinářů opravdu nerozumím, ani nejsem schopna nabídnout žádný jejich výklad. Byly by to jen spekulace. Já sama však píši a mluvím vždy výhradně sama za sebe. Pokud jde o to, zda se budu rozhodovat v Radě ČT podle svého vědomí, nebo zda bude mé rozhodování kdokoli ovlivňovat, pak jednoznačně říkám, že se budu rozhodovat výlučně podle svého vědomí,“ sdělila a rozebrala právě i výrok pro Deník N, kdy řekla, že nerozumí smyslu veřejnoprávních médií. Zároveň ale dodala, že poslední vývoj ukazuje, že vyvážená, objektivní Česká televize, která by opravdu důsledně plnila vše, co jí přikazuje zákon, může mít smysl.

„Když někdo dává rozhovor nějakým médiím, tak by si měl ohlídat, jestli ho citují dobře,“ reagoval následně v rozhovoru s Veselovským Hilšer i na to, že Lipovská se brání, že její výrok pro Parlamentní listy byl vytržen z kontextu. „Myslím si, že paní Lipovská měla rok na to, aby tyto citace opravila, pokud s nimi nesouhlasí,“ dodal Hilšer a přiznal, že osobně s Lipovskou nemluvil. Obává se jen zkrátka toho, že Lipovská je v soukolí zájmů PPF.

