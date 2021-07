„Je to dobrý. Prohrajeme. Fiala půjde.“ Sešli se lidé z ODS a lehli smíchy

Jak jsme již informovali, v ODS vznikla platforma Tea Party, která chce ODS vrátit k jejím základům. Na sjezdu promluvil mimo jiné i prezident České stomatologické komory, Roman Šmucler. O covidu, ale také o politice. Podle něj skončí koalice SPOLU už u volebních uren, kde se bude kroužkovat. ODS dle jeho názoru musí postavit kandidáty, kteří budou uvěřitelní i pro lidi mimo Prahu. A chtěl by, aby to strana udělala ještě v těchto volbách. Z ODS totiž slýchá: „Je to dobrý, my to prohrajem.“ Členové se prý těší, že prohra smete Petra Fialu.

Dle prezidenta ČSK lidé na venkově vědí, že Andrej Babiš „ukradl“ peníze na Čapí hnízdo, ale vůbec je to nezajímá. „To jsou vaše věci z Prahy, my chceme někoho, kdo zajistí, že ten stát bude fungovat,“ popsal mentalitu mimo Prahu. A podotkl, že Babiš stále úspěšně předstírá, že věci fungují. Šmucler také podotkl, že na kandidátce budou pravicoví lidé, kteří říkají, že se stát musí zmenšit, ale celý život dělali pro stát a jejich přátelé také tak.

Co se týče koalic, Šmucler soudí, že při porážce Babiše vyhraje dohromady 5 stran. Které se následně pohádají. „Ono je docela možné, že to dopadne jako v Maďarsku, že se budou dva roky hádat a pak ten Andrej dostane ústavní většinu a bude po srandě,“ varoval s tím, že za dva roky lidé na Andreje Babiše určitě nezapomenou. A k rozhádání podle něho dojít musí, vzhledem k tomu, že by ve vládě byli progresivní Piráti a například KDU-ČSL.

Pak se Šmucler vrátil ke covidu. A prohlásil, že zemi řídila „národní fronta“, a to „úplně blbě“. „Ještě v tomhle roce, když jsme o tom věděli všechno možné, tak jsme tu očkovali policajty, v Praze 2 jsme očkovali devatenáctileté sestřičky dvěma dávkami, mně umřel tchán, protože se v 85 letech nedočkal první vakcíny. On umřel, protože mu bylo blbě z něčeho jiného, zajel do nemocnice a v té nemocnici v Jičíně to tam chytil a umřel,“ kritizoval šéf stomatologické komory. Navíc jeho tchána propustili, „aby všechny nakazil“, a teprve pak ho znovu přijali.

Podle něho se boj proti covidu zvrhl v politickou a policejní hru. „Že má někdo protilátky, píchnou mu očkování a je mu blbě? Čert to vzal. Stěžuje si vláda, že doktoři v Motole odmítají očkovat těhotné ženy. Já se jim nedivím, co když ta žena potratí? Jaký je benefit pro těhotnou ženu, že bude očkovaná?“ opřel se znovu do vlády a poukázal na to, že z jednoho názoru se stalo oficiální stanovisko národní fronty a všichni ostatní byli označeni za odmítače. V této souvislosti jmenoval profesora Jiřího Berana, kterého Ministerstvo zdravotnictví označilo za dezinformátora.

Roman Šmucler na sjezdu platformy Tea Party

Situace podle něho připomíná osmdesátá léta. „Máme strašně opatření, strašně zákazů, všichni máme mít roušky, měli jste něco podepsat, ale nikdo to nedodržuje. Soudruzi nahoře, ať jsou z ODS, z ANO nebo z ČSSD nám říkají: My vás moc nebudeme kontrolovat, když nebudete dělat humbuk, ale chápejte, musíme to všechno zakázat, protože v rámci RVHP to tak je. A až Angela řekne, že to skončilo, tak to skončilo.“ Přijde mu nesmyslné, že politická reprezentace trvá na respirátorech v tramvajích, když současný počet nemocných s covidem české zdravotnictví v pohodě zvládá. Podle něho z toho vyplývá, že v Parlamentu se lidé vždy nějak dohodnou, což u lidí na vesnicích velkou důvěru nebudí.

V projevu také uvedl, že Česku kromě svobody chybí sebevědomí. ODS by se podle něj měla přihlásit k 90. létům a říkat: „My jsme to tady nastartovali.“

„Dokázalo se strašně moc a dokázalo se díky ODS. Že někdo něco vytuneloval, to se stane. Ale máme to sebevědomí, my jsme ti, co to dokázali. Toho špatného se zbavíme, ale nemůžeme přece ten motor dát dolů,“ tvrdil šéf ČSK. Ale podle něho chyba se stala v tom, že přišel jed v podobě dotací a celý národ se naučil, že je třeba mít něco od státu. „My na univerzitách nebádáme, my sháníme granty,“ dal příklad a zažertoval: „Teď je třeba, aby se moje práce jmenovala: Trhání osmičky v souvislosti s covidem-19. A výsledek musí být, že to covid ovlivnil.“

Co se týče platformy, Šmucler doufá, že vygeneruje osobnosti, které by se zúčastnily těchto voleb. „Spousta lidí je z ODS, já je potkávám. Známí lidé. A oni říkají, je to dobrý, my to prohrajem. A já říkám, proč je to dobré? A to jsou slavní lidé. Říkají: No jenom že odejde Fiala. A začneme znova. Kdo přijde? To ještě nevíme. Tak jestli není lepší se pokusit to vyhrát,“ argumentoval, zatímco se účastníci sjezdu smáli. Zapochyboval, že by voliči ODS chtěli, aby strana byla potřetí v opozici se slibem, že počtvrté už to bude dobré.

