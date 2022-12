„Jednotná nabíječka, to je přece super!“ Hodina ČT s bruselskými Čechy. I ten Green Deal prý jednou pochopíme

reklama

Vít Olmer mladší v pořadu vystupoval nejen jako odborný poradce, ale také jako průvodce evropskou metropolí, který familiárně zpovídal český bruselský výsadek úředníků, lobbistů a novinářů.

Hovořil samozřejmě i s Věrou Jourovou, nejvýše postavenou Češkou bruselské exekutivy. Ta o EU mluvila jako o „super systému“, díky kterému můžeme hrát první ligu světové politiky.

„Kdybychom nebyli v EU, tak už by Putin dneska měl tu mapu překreslenou. Byli bychom pro něj snadná kořist. Ale my žádná snadná kořist nejsme, protože jsme součást velkého celku.“

Podobně hovořil hned na začátku dokumentu premiér Petr Fiala. Šlo o citát z jeho projevu na úvod předsednictví. „Hodnoty, za které se dnes na Ukrajině umírá, jsou i hodnotami, které hájil jeden ze zakladatelů moderního českého státu, prezident Václav Havel. A právě jeho inspirativní esej z roku 1996 nás přivedl k mottu našeho předsednictví, které zní: Evropa jako úkol.“

Psali jsme: Evropa podle Václava Havla, Evropa jako úkol. Čtěte projev, na kterém stavíme předsednictví

Mezi Olmerovými rozhovory mohli diváci ČT sledovat panoramatické záběry Bruselu s nakažlivě nadšeným komentářem Jitky Molavcové, která zpívala Ódu na radost, ale také vysvětlovala pojem „čistý příjemce“ a házela stovkami miliard korun, které jsme v této pozici dokázali z EU získat. Skončila na 1,8 bilionu pozitivního salda.

CELÝ POŘAD KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Starosta Chlumce nad Cidlinou do kamery vykládal, že vůbec neví, jak by bez unijních peněz zrealizovali všechno, co bylo v obci potřeba udělat. A o dotacích do zemědělství hovořila slečna od koní, podle které by to zemědělství bez dotací z EU už vůbec nemohlo fungovat. Vyprávěla také, jak jsou zemědělci, co berou unijní dotace, sledováni satelitem a když jednou vypustili omylem na pastvu o jednoho koně více, než předepisuje norma ekologického chovu, hned jim byla dotace krácena. Mladá farmářka Aneta ale na EU nezanevřela, dokonce dělá šéfredaktorku webu EURACTIV, který unijní projekty prezentuje.

Pak jsme zpátky v Bruselu a Olmer junior nám představuje tři své kamarádky, které všechny pracují pro EU. Anička, Jana a Izabela, která dělá na generálním ředitelství Evropské komise pro ochranu klimatu a přijede do záběru na kole. Slečna představená jako Anička je „advisor pro zdravotnictví“ u evropských Zelených a popisovala, jak EU bojuje proti rakovině. Jana působí v odboru připravujícím jednotné evropské občanství. „Evropské občanství, to bude vedle toho českého bonus, služba premium,“ vysvětlila.

Mluvčí českého bruselského zastoupení Eva Hrnčířová se na dětském hřišti rozplývala: „Není to super, mít jednotnou nabíječku na všechny mobily?“ Normy EU jsou podle ní sice někdy byrokraticky složité, ale především lidi chrání a dávají jim vysoký standard života. A ona je moc ráda, že její děti budou moct žít podle evropských hodnot.

Green Deal je megatrend. Ta největší průmyslová revoluce dějin

Největší část pořadu ale byla věnována agendě Green Dealu. Ten byl vysvětlen jako příležitost a „nová průmyslová revoluce“, vedle které bude století páry blednout. Olmer divákům představil trojici osob, které na něm participovaly.

Martin Špolc, vedoucí oddělení udržitelných financí u Evropské komise, byl spoluautorem konceptu taxonomie, která určuje, co jsou „zelené“ zdroje, které jsou následně zvýhodněny masivní podporou. Pandemie ani válka podle něj prosazování zelené agendy rozhodně nezastaví, naopak jí dodává „další výzvu“. Covidová obnova prý nabízí k zelené agendě zajímavé synergie. A potřeba snížit závislost na fosilních zdrojích z Ruska – dodává další akcent nezbytnosti Green Dealu.

Na bruselské Lavičce Václava Havla, „památném místě“, zpovídal průvodce Lukáše Víška, člena týmu Franse Timmermanse, komisaře pro klimatickou změnu a hlavního propagátora Green Dealu. Ten jej ujišťoval, že jednou i v ČR přijde den, kdy klima bude hlavním tématem parlamentních nebo prezidentských voleb, jako je tomu již nyní v Německu nebo Francii.

Budoucnost podle něj je v obnovitelných zdrojích a pochopil to už i evropský průmysl, takže by to měli pochopit i lidé v ČR. „Čím dříve na tu vlnu naskočíme, tím větší budeme mít náskok,“ nabádal.

Psali jsme: Timmermans v Praze: Jestli přesvědčíme Čechy, tak už všechny. A naznačil, jak to udělá Místo Putinova plynu kukuřici. Zástupce Leyenové má velký plán Hrobaři EU, sektáři! Odborník se pustil do Evropana Timmermanse. Vyvrací nesmysly o klimatu Kovaný zelený revolucionář se vrátil oknem. Saša Vondra popsal své bruselské setkání s Timmermansem

V dokumentu vystupoval i Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a velký propagátor elektromobility. „My chápeme, že dekarbonizace s cílem být v roce dvacet padesát na nule není žádné zelené šílenství, ale světový megatrend,“ vysvětloval. Průmyslníci ale upozorňují, aby se při tom moc netlačilo na pilu.

Postoj české veřejnosti k EU byl v dokumentu reprezentován dvěma sestřihy odpůrců a jedním sestřihem zastánců. Ti první byli staršího věku, tvářili se nepříjemně a někteří dopředu varovali, že řeknou něco, co se České televizi líbit nebude. Jedna paní si za to vysloužila detailní záběr na obličej, zatímco Olmer ji konfrontoval, jestli tedy chce z EU vystoupit.

Druzí byli vesměs mladí, usměvaví a vše korunovala maminka s batoletem, vyprávějící o svém Erasmu, díky kterému mohla zjistit, co všechno nám Evropa přináší. Doplňující otázky jim nikdo nekladl.

Psali jsme: My máme zpoždění, v zahraničí to řeší. Witowská se vyjádřila ke Green Dealu a k válce Evropa uskuteční Green Deal a strhne i svět. Jiná cesta není, ujišťuje europoslanec Polčák Fiala chytil bruselský mozkovirus! Mění názory jak ponožky. ODSáci na stranickém fóru soptili. A ne poprvé „Musí dostat brutálně nafackováno“. Zdechovský doporučuje tvrdý přístup vůči populismu v EU

Mezi bruselskými Čechy byla představena i dvojice, která v EU provozuje „legální lobbing“. Společníci Němec a Chvátal vyprávěli o své práci a o tom, jak se ovlivňuje evropská agenda.

Jeden z nich se širokým úsměvem prozradil, že kromě Green Dealu a klimatu teď v Bruselu rovněž hodně letí zdravotnictví, které bylo záležitostí národních států, ale za covidu se prý ukázalo, že by i v této oblasti mohla být evropská jednota přínosná. Tak na tom s kolegou teď taky dělají.

Psali jsme: Ústavní soud: Soudní dvůr Evropské unie si připomněl sedmdesát let od svého vzniku Pokazil to, až to žehlil Schwarzenberg. Nařčení proti Pavlu Fischerovi Ministr Balaš: Mladým lidem bychom měli zajistit smysluplný dialog Maďarsko zablokovalo unijní podporu Ukrajině. Toto k tomu řekl Stanjura

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.