„Jiří, nemelte pí*oviny!“ Ovčáček to schytal. Za tento vzkaz aktivistům

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík (ČSSD) v rozhovoru pro server SeznamZpravy.cz přišel s tvrzením, že za akutní nedostatek zdravotnického materiálu u nás mohou aktivisté, kteří v minulosti tlačili na zpřísnění zákona o zadávání veřejných zakázek, kvůli němuž zdravotnická zařízení cílí na dodávky svých potřeb za co nejmenší ceny, kterým však čeští výrobci nejsou schopni konkurovat. Na tato slova reagoval i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček a napsal, že by si „všichni ti aktivisté“ měli „sáhnout do svědomí“. Na sociálních sítích to pak od diskutujících ošklivě schytal.

v rozhovoru k akutnímu nedostatku zdravotnického materiálu vyjádřil přesvědčení, že to nejhorší je již za námi a začínáme mít aspoň částečné zásoby. Problém je jen u respirátorů třetí třídy, které má jeho nemocnice jen zhruba na týden, ty dvojkové pak zhruba na týdny tři.



Úskalím by dále mohl být i nedostatek rukavic. „Ono to zní možná nepochopitelně, ale naše nemocnice jich denně spotřebuje asi 50 tisíc kusů. Musíte brát, že tady dělá 4 tisíce zdravotníků a každý jich denně vystřídá bez problémů 10. A teď ta spotřeba všude stoupá,“ vysvětlil.



Pak došlo na jeho slova k vysoké závislosti na importu čínského zdravotnického materiálu. „Ať si sáhnou do svědomí všichni ti aktivisté, kteří neustále zpřísňovali zákon o zadávání veřejných zakázek, kteří tlačili na to, že musíme vždy nakupovat za co nejnižší ceny. Přesně tímto způsobem z těch dodávek vytlačili celý český průmysl. Mnohé české výrobce to zlikvidovalo,“ kritizoval. Český výrobce totiž dle něho musí platit minimální mzdu, splňovat spoustu jiných náležitostí a proto je pro něj těžké konkurovat. JUDr. Ing. Miloslav Ludvík ČSSD



„Ale když už mluvíme o Číně, jistou výhodou je, že čínský ‚SÚKL‘, tamní ústav pro kontrolu léčiv, má evropskou certifikaci. Takže naštěstí to, co Čína dnes produkuje, má velmi slušnou kvalitu. Ale znovu říkám, pokud dnes někdo kritizuje závislost na dovozu, tak ať si sáhne do svědomí. Pořád jsme slyšeli, jak se má nakupovat co nejefektivněji a nejlevněji. A toto je výsledek,“ pronesl ředitel Ludvík.



Zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví by se dle jeho slov mělo změnit. Povzdechl si ovšem, že příliš velkou šanci tomu nedává: „Jsem ale skeptický, myslím, že zase vyleze řada nových aktivistů a budou znovu bojovat proti korupci. Bude to stejné, zase se to vrátí do starých kolejí. Nikdo si netroufne říct, že ze strategických důvodů je lepší brát českou firmu než čínskou.“



„My třeba všechny nákupy dáváme na web, všechny zakázky zveřejňujeme, a potom si z toho někdo udělá excelovskou tabulku a řekne: ‚Jste zločinci, protože jste to nakoupili třikrát dráž.‘ A nikdo už nechce slyšet, že to bylo z důvodů lepší kvality. Nebo že je to od českého výrobce, s nímž dlouhodobě spolupracujeme. Když budete upřednostňovat českého výrobce, koledujete si, že za vámi brzy přijdou příslušné orgány,“ poukázal ředitel. Fotogalerie: - Nekšeftujte s rouškami!

A varoval, že nynější situace se může přelít i do dalších sfér zdravotnictví, byť s koronavirovou nákazou nesouvisí: „V zahraničí se vyrábějí tisíce a desetitisíce dalších položek. Od injekčních stříkaček přes dialyzační sety až třeba po potřeby pro stomiky. A při těch nynějších zavřených hranicích se mohou brzy objevit problémy i s těmito dodávkami. Z toho všeho se teď totiž stává celosvětově strategické zboží. Při dnešním způsobu výroby, kdy všichni producenti jedou stylem ‚Just in Time‘, skladovací kapacity mají maximálně třicetidenní, může taková situace nastat velmi rychle. I na to bychom měli být dopředu připraveni.“



Na slova Miloslava Ludvíka o příčině nedostatku zdravotnického materiálu přidal na svůj facebook komentář prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček – kritizoval v něm snahu aktivistů o co nejnižší ceny bez ohledu na další faktory. „Ať si sáhnou do svědomí všichni ti aktivisté, kteří neustále zpřísňovali zákon o zadávání veřejných zakázek, kteří tlačili na to, že musíme vždy nakupovat za co nejnižší ceny. Přesně tímto způsobem z dodávek vytlačili celý český průmysl,“ reagoval.





A v komentářích se následně rozjela vyhrocená diskuse, kde to mluvčí prezidenta od mnoha lidí pořádně schytal. „Nebýt aktivistů, tak kradete 25 hodin denně a ani poledne a neděli nedržíte! Za tento problém můžete vy s Burešem, že na všechno sere.e,“ vyčinil Ovčáčkovi v komentáři uživatel Miloslav Fafílek



„Tak teď za to můžou aktivisti, no typičo, to je gól,“ zaznělo od diskutujícího pod jménem Ondřej Czechaczek.



Kritiku mluvčímu ve svém komentáři poslal i Jaromír Kašpar: „Ano, jako člověk, který se problematikou veřejných zakázek zabývá už 16 let, mohu souhlasit. Nerozumím však tomu, z jakého titulu článek sdílíte vy, který o tomto tématu máte sotva nějaké povědomí.“



„Jiří, raději si zazpívejte písníčku a nemelte píčoviny,“ vyzval ostře mluvčího uživatel Michal Hudeček a přiložil text „Není nutno“, který nedávno k veřejnosti proudil skrze veřejnoprávní média i obecní rozhlasy.



A podobné reakce sklidil i skrze sociální síť Twitter: „Takže mluvčí prezidenta má opět odpověď na všechno. Kdybyste se radši staral o Miloše a dělal si svoji práci. Místo toho tady píšete píčoviny,“ padlo směrem k Ovčáčkovi od uživatele Adama Černého.



Psali jsme: Omezit vztahy s EU! Ostrá slova Hradu: Brežněv. Státní TV. Zemanův vzkaz občanům Ano, jste blb, napsal Láska Hamáčkovi. Jde o „odporné poklonkování Číně" Prase Ovčáček! Z Rady ČT zahřmělo, ještě než Zeman začal projev VIDEO Národ v izolaci se baví: Cože? Nepřišly roušky? Zavolejte mi Vojtěcha!

