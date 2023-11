„Jsou dva druhy lidí. Demokrati a deb*lové.“ Napsal a herečka s kavárnou tleskají

reklama

Realita na české politické scéně je pro Vladimíra Foltána frustrující a vyhlídky pro chování celé řady „demokratických“ voličů nepříliš optimistické. Na sociální síti se rozhodl rozdělit voliče na dvě skupiny, na tu „správnou“ a „špatnou“, přičemž popsal, jak si ta „správná“ sama škodí.

„Za mě existují obecně dvě hlavní skupiny voličů. Dvě skupiny lidí. Jedna, co uznává určité hodnoty, chce demokracii, chápe, že nic není zadarmo, preferuje slušnost, uznává lidská práva, odborníky nemá za nepřátele, nemá potřebu šikanovat menšiny nebo někomu říkat, co si smí myslet, koho smí milovat, jak se smí oblékat, jestli může rozhodovat o vlastním těle, co smí číst, politické oponenty nebo lidi s jiným názorem nechce zlikvidovat, a tak dále.

Druhou skupinu tyhle „nesmysly“ nezajímají. Volí dezoláty, lháře, manipulátory a hledá vůdce, co všechno rozhodne za ně a především se za ně o všechno postará. ... „Nemají problém, když je jejich člověk svině. Nemají problém, když se tak chová,“ píše Foltán, spolutvůrce portálu TaPolitika.cz.

říkat, co si smí myslet, koho smí milovat, jak se smí oblékat, jestli může rozhodovat o vlastním těle, co smí číst, politické oponenty nebo lidi s jiným názorem nechce zlikvidovat, a tak dále.

...

Druhou skupinu tyhle "nesmysly" nezajímají. Volí dezoláty, lháře, manipulátory — Vláďa Foltán ???? ???? (@VladaFoltan) November 23, 2023

Problém vidí v tom, že první skupina, do které se sám řadí, u svých kandidátů a zástupců vyžaduje absolutní dokonalost. „A pokud ji tam nevidí, je schopná volit nejít nebo to hodit někomu na periferii. Reálně tak díky tomu umíme pomáhat druhé straně. Jen proto, že ta naše není absolutně dokonalá nebo proto, že si nerozumíme na 100 %. Souhlasit spolu na 100 % je přitom spíš na vyšetření, než aby to měl být něčí vysněný cíl,“ pokračuje novinář.

vyžaduje absolutní dokonalost, a pokud ji tam nevidí,

je schopná volit nejít nebo to hodit někomu na periferii. Reálně tak díky tomu umíme pomáhat druhé straně. Jen proto, že ta naše není absolutně dokonalá nebo proto, že si nerozumíme na 100 %. Souhlasit spolu na 100 % je přitom — Vláďa Foltán ???? ???? (@VladaFoltan) November 23, 2023

Kdežto „debilům“, jak nazývá druhou voličskou skupinu, je podle něj úplně jedno, jestli jejich kandidát dokonalý je, nebo není. „Hlavní je, jestli natrhne prdel tomu našemu a nám,“ dodává Foltán.

První skupina hledající perfektního zástupce si tím podle něj sama podkopává nohy. „Že ta druhá skupina pravidelně a důsledně volí proti vlastním zájmům je jim fuk nebo jim to nedochází. Že jim ten jejich nehorázně lže, je jim taky fuk. Hlavní motivace? Frustrace. Závist. Nenávist. Pomsta. Rozbít ostatním držku. Osobně mě na tom štve to, že absurdní hledání dokonalosti na naší straně nás dostává do konstantní nevýhody a jediným výsledkem je to, že moc kreténů roste. A to všude. Takže to ve výsledku je tak, že přestože se neustále ukazuje, že jsme výrazná většina, na tu držku dostaneme jen díky sobě nebo lidem, co jsou na naší straně. A bojovat s tím jde jen strašně těžko,“ uvádí.

Zároveň vyzývá, že přesto se druhé skupině voličů nesmí dát příliš prostoru, aby svého vůdce dostali k moci. „Přestat nesmíme nikdy, alternativa by znamenala konec všeho. Ať si to idioti na druhý straně připouštějí/uvědomují, nebo ne,“ zdůrazňuje Foltán.

to, že moc kreténů roste.

...

A to všude.

...

Takže to ve výsledku je tak, že přestože se neustále ukazuje, že jsme výrazná většina, na tu držku dostaneme jen díky sobě nebo lidem, co jsou na naší straně. A bojovat s tím jde jen strašně těžko.

...

Přestat ale nesmíme nikdy, — Vláďa Foltán ???? ???? (@VladaFoltan) November 23, 2023

Jako příklad dává blížící se americké volby prezidenta, kde podle nejnovějších průzkumů vede Trump nad současným prezidentem Bidenem. „A ne, nepřeháním. Stačí se podívat na to, co se už v řadě zemí děje a co se jinde naprosto veřejně plánuje. A ano, tady už konkrétně narážím na USA a otevřené plány extremistů po případném volebním vítězství,“ upozorňuje novinář.

extremistů po případném volebním vítězství.

...

Chápu, že tohle téma je v detailech daleko složitější a komplexnější, při pohledu z odstupu to ale vidím přesně tak, jak jsem to napsal.

...

Za inspiraci díky přátelům, kteří mě přiměli se z toho vypsat. Oni vědí.

... — Vláďa Foltán ???? ???? (@VladaFoltan) November 23, 2023

Jeho příspěvek jako velmi „důležitý“ šířila dál internetem herečka a zpěvačka Iva Pazderková.

Jiní by se pod text Foltána rovnou nejraději podepsali. „Parádně popsané, tohle vlákno si dejte, realita...,“ ocenil pohled novináře Maty Brendl.

Parádně popsané, tohle vlákno si dejte, realita...?? https://t.co/bpOjxGKSvm — Maty Brendl? (@Brendy1968) November 23, 2023

„Vlákno, které bych si dovolil nazvat zrcadlem. Jak se v něm vidíte?“ sdílel text Karel Vála řadící se do skupiny k Foltánovi a vyzývající ostatní uživatelé sítě X k zamyšlení. „Výborně a trefně popsáno,“ poznamenal Vojtěch Lukeš.

Vlákno, které bych si dovolil nazvat zrcadlem. Jak se v něm vidíte?

Díky @VladaFoltan???? https://t.co/DKpQWkjM7f — Karel Vála (@Karel_IV62) November 23, 2023

Výborně a trefně popsáno ???? https://t.co/HwEJzk9ws3 — Vojtěch Lukeš ?????? (@VojtechLukes) November 23, 2023

„Tesat do kamene, je to tak,“ ohromil Foltán svou jednoduchou analýzou českých voličů další přispěvatelé do diskuse.

Tesat do kamene. Je to tak. https://t.co/TCdPJ0VHHF — Stara Matka ???? ?? ?? (@StaraMatka) November 23, 2023

„Podepisuji tu Vláďovu variaci na „umřeme na krásu“,“ napsala Lucia Hudačková. „Souhlas,“ připojil se Jiří Melichar.

Podpisujem aj tento Vladov variant na “umrieme na krasu” (uz sme zomreli?) https://t.co/LUqISUBaUp — Lucia Hudackova (@luciahudackova) November 23, 2023

„Přesně na komoru nám voličům,“ uvedla souhlasně Míla Hechtová.

Přesně na komoru nám voličům?? https://t.co/37EU8CzBoc — Míla Hechtová (@milhcht) November 23, 2023

Foltánova slova rezonovala ale i celou řadou dalších uživatelů. „Vidím to dost podobně,“ dodal Petr Lysek.

Vidím to dost podobně https://t.co/jwQEQKNh3f — Petr Lysek (@IgnaciusReilly) November 23, 2023

Přidali se i Slováci, podle kterých je situace v Česku velmi podobné té, jež se odehrává v jejich zemi, ilustrují to na návratu Roberta Fica do premiérského křesla. „Vláďa krásně shrnul to, co vnímám jako problém úplně všude a velmi pěkně to je vidět i u nás během voleb. Fico a spol. klidně mohou jít totální dezole režim, vyhrazovat se proti každému, kdo je proti nim, ale bože chraň, když Progresivní Slovensko mělo kontroverznější návrh s odkupováním bytů,“ uvedla slovenská komentující.

Vláďa krasne zhrnul to, čo vnimam ako problem uplne všade a velmi pekne to je aj vidiet u nas pocas volieb. Fico a spol kludne mozu ist totalny dezole rezim vyhrazat sa kazdemu, kto je proti nim, ale bozechran ze PSko malo kontroverznejsi navrh s odkupovanim bytov https://t.co/n85QmkMSAq — Lucy Bohus (@lucybohus) November 23, 2023

Psali jsme: Jako Orbán, méně informací médiím, problémy neziskovkám... Slovenský expremiér tuší kroky Fica „Šílenec“, co chce zrušit polovinu ministerstev. Seznamte se, nový prezident Argentiny A co když Trump vyhraje, máte plán? „Megapr*ser.“ Někteří nechtějí ani pomyslet „Schyluje se k pr*seru. Očištění. Lží už je moc.“ Jozef Banáš k ČR i světu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE