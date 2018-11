„Jste poměrně hloupý a komunismus vás nepoučil. Dezinformátor první třídy.“ Jiří Drahoš to schytal od veřejnosti

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš (za STAN), který dnes převzal osvědčení o svém zvolení senátorem, sdílel na sociální síti zprávu o tom, že o dezinformacích se středoškoláci budou moci učit pomocí nové hry zvané Fakescape. Studenti by se díky ní měli především naučit, jak mají rozlišovat lživé informace od spolehlivých zpráv. Na zavedení něčeho takového je podle senátora nejvyšší čas, se zlou se ale potázal. „Víte, co je to svoboda slova? Studenti nejsou blbí. Sám jste dezinformátor,“ ozývala se slova kritiky v následné diskusi.

Projekt dnes novinářům představili studenti politologie a žurnalistiky z Masarykovy univerzity v Brně, kteří hru vyvinuli. Jejich kolegové z projektu Zvol si info představili novou publikaci o dezinformacích, která by se měla rozšířit třeba i do center pro seniory nebo dětských domovů.

Úniková hra Fakescape má podobu čtyř úkolů, v nichž se řešitelé postupně zabývají ověřováním informací, pracují s textem, zkoumají titulky ve zpravodajství a manipulaci s fotografiemi. Vše je součástí příběhu, v němž hlavní hrdina pracuje jako novinář v období před prezidentskými volbami v roce 2028.

Tento nápad se senátorovi Jiřímu Drahošovi velmi libí, neváhal se tak s obsahem projektu podělit i na svém twitterovém účtu. Ke sdílenému článku ČTK připsal, že kritická práce s textem a rozpoznávání dezinformací jsou na našich školách stále ještě v plenkách. Projekt Fakescape od studentů Masarykovy univerzity by tak podle jeho slov mohl pomoci k postupné nápravě, protože je opravdu nejvyšší čas.

Jenže podobného nadšení, které možná očekával, se mu ve zpětných reakcích nedostalo. Jeden z komentujících zapochyboval nad tím, jestli Drahošovi v souvislosti s tím říká něco svoboda slova. Připomněl mu, že právě sovobodu slova máme proto, aby si lidé své názory dělali sami. Jakékoliv určování shora, co je zlé a dobré, jakékoliv omezování publikování informací je prý velmi nebezpečné a bude zneužito. „Jste poměrně hloupý a komunismus vás nepoučil,“ nebral si servítky.

V podobném duchu se vyjádřil i další komentující uživatel, Nosey George. I on se domnívá, že mladý člověk dokáže lživou informaci od té pravdivé lehce rozeznat. „Mládež není blbá, věřte tomu,“ zdůraznil.

„Zase kecy do větru od příživníka ze Senátu,“ rozčílil se uživatel vystupující pod přezdívkou Ian V. Ten si na rozdíl od předešlého názoru myslí, že nějaká hra mladým studentům rozhodně nepomůže získat schopnost dezinformaci rozpoznat. „Většina jsou to blbečci, kteří na to nemají dostatečný intelekt,“ napsal s tím, že na to je potřeba, aby nejdřív nastudovali fakta, a ne „blbej kurz“, jak rozpoznat dezinformaci, a slova o nejvyšším čase jsou tak zcela mimo.

Dokonce může být i pozdě, jak míní Jaroslav Lukovský. Díky přístupu státu a jeho politikům je podle něj informační gramotnost v Česku na velmi nízké úrovni. Poznamenal, že nastupují nové dezinformační technologie a s nimi hlavně „deepfake“, a to už je prý jiné kafe.

Téměř nikdo nenechal na Drahošovi nit suchou. Tomáš Razdík mu zase připomněl, že zcela jistě poznáme dezinformace, protože nedávají logiku. Jako prý například ta, že Česká republika vzešla z práva národu na sebeurčení, což říká i naše ústava, a když dojde na Krym, tak podle Drahoše prý toto právo neplatí. „Pan Drahoš je dezinformátor první třídy,“ dodal.

Že by právě splnění čtyř úloh zmíněné hry stačilo k tomu, aby člověk začal rozlišovat mezi fake news a pravdou, přijde úsměvné i Ludvíku Deutschovi. Podivuje se nad tím, že něco tak stupidního vůbec myslí někdo vážně.

Autoři projektu se nyní chystají vydat na střední školy, kde budou hru představovat. Podle reakcí studentů ji pak chtějí doladit. Do budoucna počítají s tím, že hrací sadu a pravidla si bude moct na svoji školu objednat kdokoliv. Formát hry se podle autorů hodí třeba také organizátorům různých kroužků, skautským oddílům nebo dalším spolkům.

