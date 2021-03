„K*rvy, takhle rejžovat. Vykrádání hrobů.“ Přivezli respirátory. Stát je sebral. Je zle

Venku roušky, vevnitř respirátory, tak by se dala shrnout nová opatření vlády, která mají teoreticky snížit počet nakažených, i když odborníci o účinnosti těchto opatření pochybují. Že skokově stoupla poptávka po respirátorech je nabíledni a vyhlášení tohoto opatření doprovázely stížnosti, že respirátorů je nedostatek, a požadavky, že když vláda tyto pomůcky nařídila, tak je má také poskytnout.

„Jak zareagoval stát, když zjistil, že by hrozilo, že by někdo prodával respirátory opravdu levně, aby byly dostupné pro každého? Někdo z ministerstva zvedl telefon a zavolal vedení celní správy, že následující měsíce nesmí nechat přes hranice projít ani jeden respirátor! Ať si vymyslí jakoukoliv snůšku nesmyslů, prostě se sem nesmí nic dostat,“ obviňuje Hollan Ministerstvo financí. V souvislosti s tím tvrdí, že nouzový stav není určen k tomu, aby mohl stát občanům pomáhat, ale aby mohli jeho představitelé krást ve velkém.

Respirátory, které si nechaly dovézt nejen Podané ruce, v současnosti celní správa zadržuje a tvrdí, že musí zkoumat jejich kvalitu v laboratoři. Holan namítá, že toto opravdu není něco, co mají celníci za úkol. Proč? „Tyto konkrétní respirátory mají opakovaně ověření od SUKL. Mají všechny potřebné papíry, což je to, co mají celníci kontrolovat. Ne hledat v respirátorech ‚drogy‘ nebo bůhvíco, na což tu svou malinkatou laboratoř mají. Ale ta naprosto nemá kapacitu na testování respirátorů!“ stěžuje si dlouhodobý kritik vládního postupu.

Obviňuje ministerstvo, že se jedná o cílenou šikanu, protože jinak by se kvalitou respirátorů zabýval SÚKL, a také celní správu, že poslouchá rozkazy politiků. „Kteří používají nouzový stav k jedinému, aby si mohli nakrást. A nikdo jim nesmí kazit ceny tím, že doveze respirátory několikrát levněji,“ opakuje a dodává, že minulý rok, když chtěl Vobořil importovat levně roušky, celníci si vymysleli, že každá rouška musí mít český návod a také je zadržovali.

Dle mluvčí Generálního ředitelství cel Hany Prudičové byly v tomto případě odebrány vzorky k ověření správného deklarování dovezeného zboží s údaji uvedenými na celním prohlášení, čímž se zabývá externí laboratoř, a certifikáty se ověřují u příslušných orgánů. Prý jde o to, chránit spotřebitele, protože v případě, že by například dovážené respirátory typu FFP2 a FFP3 nesplňovaly požadavky deklarované certifikáty, mohlo by být ohroženo jeho zdraví.

Ovšem tyto argumenty Hollan neuznává, považuje vyjádření za skandální a odvolává se na tvrzení Vobořila, že respirátory kupoval od výrobců, kteří jsou na světově uznávaném seznamu. „To jsou továrny, které garantují kvalitu a všichni zasvěcení to vědí přesně, ne že jsme v nějakém vakuu. Pravdivost jejich certifikátů úřady umí kontrolovat snadno. Nic se nemusí zdržovat týdny a měsíce. Toto zdržovaní jen přináší výhody nějaké konkrétní skupině,“ tvrdí Vobořil i Hollan. Podezření je tedy prý jen záminka. „Vzniklo akorát v tom, že je to moc levné, protože v tom není vysokohorská přirážka pro ty, co si furt dokola prodlužují nouzový stav, aby na to nebylo vidět,“ obviňuje Hollan a už zcela bez obalu říká: „Kurvy. Rejžovat na nouzovém stavu je na úrovni rabování a vykrádání hrobů.“

