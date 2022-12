„K vzteku.“ Stála u zrodu ODS. Teď to Fialovi a vládě spočítala

reklama

Dnes je ODS nesilnější stranou současné vládní koalice, v jejímž čele stojí premiér Petr Fiala. Janáčková se směrem k vládě vyjadřuje na sociálních sítích kriticky. Tvrdí, že ODS už není tou stranou, co bývala, když v ní působila. „To není ODSka teď, to je nějaká pastrana, kdysi založená panem prezidentem Klausem. Byla pravicová, měla smysl. Teď je to vše roztrhané, rozbité. Program vůbec není pravicový. To, co dnes předvádí současné vláda, to je pláči, k vzteku,“ pokračuje Janáčková.

Nelíbí se jí hlavně to, že ODS utvořila koalici. „Spojení s dalšími stranami, prakticky nevolitelnými – lidovci, TOPka, to byl samozřejmě volební podvod na lidi. Kdyby kandidovali sami, tak se tam samozřejmě ani nedostanou,“ říká.

Stejně tak se jí nelíbí současné hnutí STAN. „Jako starostka, působící od roku 1990, jsem byla vždy hrdá na to, že jsem starostkou, protože to je skupina lidí, kteří se starají o své občany. Ale to, co se nyní vyvinulo z hnutí STAN, kde jsou tedy i starostové, tak to tak už není. Po devadesátém roce jsme budovali, snažili jsme se lidem dávat co nejvíc... nyní se každý snaží urvat si jenom to své křeslo, ty své prebendy. Bohužel se to odráží ve vedení státu. Nelíbí se mi to, zdá se mi, že to šlo do kytek,“ dodává Liana Janáčková.

Zkonkretizovala, které kroky má za zlé předsedovi vlády Petru Fialovi: „Vychází vstříc Evropské unii, Německu, nestará se o český lid, přestože to deklaruje. Je to člověk, kterému já nevěřím. Myslím, že vše je o penězích a o moci, moc chutná. Předsedáme Evropě, ale to není úspěch. Říká se, že naše vedení je jedním z nejhorších předsednictví. Ani nevím, za co bych ho měla chválit,“ uvedla s tím, že pokud by měla hledat něco, za co by Fialu pochválila, musela by dlouho přemýšlet.

„Vždy máme potřebu se k někomu přimknout. Jednou jsme se přimkli k Sovětskému svazu a teď jsme se přimkli k Západu, k Americe. Měli bychom vzít do hlavy selský rozum a podle toho se chovat. Kdyby jej vláda měla, nemuselo to tak dopadnout. Obávám se, že se řítíme do obrovských problémů.“ Zmínila narůstající inflaci, zavírání průmyslu a také sílící nespokojenosti lidí. „Tato fakta se, myslím, podepíšou na tom, že přijde velký třesk, který dopadne pro Českou republiku velmi špatně,“ podotýká.

Obdiv naopak Janáčková chová k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. „Za to už mě tepali v debatě na Nově, paní redaktorka Divišová mi za to dala co proto. Já si ale myslím, že je to člověk, který se zastane svých lidí, svého národa, to mi to strašně chybí. My se zastáváme všech jiných než našich lidí,“ poznamenala. Chybí nám prý opravdoví státnici. „Je ti personální vyprahlost, osobnosti nejsou. Proto je vláda spolkem polo-odborníků, možná vůbec žádných odborníků,“ sdělila, a že vláda má ve Sněmovně pohodlnou většinu, kterou akorát zneužívá.

