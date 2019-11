„Kalda“ a bída: Doslov ke sněmu TOP 09. Smutný

Marketingový expert Jakub Horák se na svém facebookovém profilu vyjádřil k volbě Markéty Pekarové Adamové do čela TOP 09. „Byla to volba z tý bídy, v jaký topka je,“ poznamenal k tomu Horák, který rozhodně nepatří mezi ideové odpůrce strany. Do diskuse s ním se pak zapojil i lékař Roman Šmucler.

„Markéta je chytrá holka, mě ale jako politička ničím neoslovuje. Ale připouštím, že mě by jako konzervativního šovinistu jen velmi těžko oslovila jakákoli žena, tak třeba mladší generace jo. Co se hraběte Czernina týče – to je milý muž, který je zcela odtržen od reality. Proto ho tam Kalda nepochybně chtěl,“ poznamenal Horák k nové předsedkyni TOP 09, ale také k jejímu protikandidátovi, senátorovi Tomáši Czerninovi.

„Co mě na topce nejvíc mrzí, je budoucnost toho enormního množství zajímavých a chytrých lidí, které jsem v té straně potkal,“ podotkl.

„Vzniklo béčko Pirátů. Pokud se spojí, něco z toho může dohromady být nad 15 %. Zjevně vize něčeho jako CDU v Německu se ztratila v procesu. Ale CDU je jediná věc, která nás vytáhne z marasmu... Tak to nakonec přijde, tahle země je konservativní a sociální,“ poznamenal k tomu lékař Roman Šmucler.

„Přesně, nějaká rozumná fúze ODS a KDU bez extrémů, s někým mladým charismatickým à la Kurzem,“ odvětil jeden z diskutujících. A Šmucler přitakal. „Ano, to je ta cesta. Český Kurz. Moderní, ale konzervativní,“ uvedl.

Czernin podle něj mohl nasměrovat TOP 09 ke KDU. „Pekarová k Pirátům. Politická mapa se čistí. Ovládne to ten, kdo vygeneruje vůdčí osobnost. To z malých nikdo nechce, tak vládne Andrej Babiš. Dokud opozice neosloví komunikátora, bude éra Andreje Babiše,“ dodal Šmucler.

TOP 09 přebírá Pekarová Adamová ve chvíli, kdy by podle průzkumů veřejného mínění zůstala před branami Poslanecké sněmovny. „Máme před sebou velký úkol. Energii občanů, kterou jsme všichni cítili na Letné a při oslavách 17. listopadu, musíme přetavit v sílu, která nedovolí, aby nám i po příštích volbách vládli oligarchové s podporou komunistů nebo jiných extrémních hnutí,“ uvedla mimo jiné pro MF Dnes Pekarová Adamová. Ta mimo jiné na sjezdu poděkovala zakladateli Karlu Schwarzenbergovi i bývalému předsedovi Mirku Kalouskovi.

Svěřila se, že do strany vstoupila proto, že ji strašně štvala arogantní a populistická politika vlády sociální demokracie. „Přijde mi neuvěřitelné, že z dnešního pohledu to tenkrát vlastně nebylo tak strašné, jako je to dneska,“ uvedla Pekarová Adamová a dodala, že podle jejích slov přešlapujeme na místě, a tak je například nutné připojit se k eurozóně. Poté se dle jejích slov staneme plnohodnotným členem elitního klubu Evropské unie. Ta je podle ní nejsilnější ekonomikou na Zemi a nejlepším místem na světě.

TOP 09 se podle jejích slov musí také stát vedoucí silou v oblasti ochrany životních zdrojů. „Nechceme přece přihlížet situaci, kdy polovina lesů uschne, ve studních není voda a na polích mizí ornice. A proto budu chtít posílit tuto část naší politiky, mluvit o reálných a konkrétních opatřeních, která musíme udělat v naší krajině při jejím hospodářském využívání,“ uvedla.

Pro Lidové noviny pak Pekarová Adamová vyloučila, že by strana byla rozdělena na nějaká křídla. „Všichni jsme srdcem topáci a chceme pro stranu to nejlepší. Teď poprvé jsme mohli vybírat mezi dvěma kandidáty. Velká část našich členů říkala, že je pro ně volba hodně složitá, protože by nejraději podpořili oba uchazeče. Nevnímám to jako vítězství nějakého křídla, které bych reprezentovala. Jde mi o dobro ‚topky‘ a věřím, že nás to posune k lepším výsledkům,“ poznamenala.

Své pak řekla i k osobě Miroslava Kalouska, jenž se snažil na post lídra protlačit senátora Tomáše Czernina. „Mirek Kalousek už v mnoha rozhovorech řekl, že mu jde o silnou a jednotnou TOP 09. Pokud by to nemyslel vážně, tak by to určitě veřejně neříkal. Je jedním z otců zakladatelů. Vzhledem k tomu i na něm záleží, v jaké kondici strana bude. Díky tomu věřím, že svá slova naplní i skutečnými činy,“ uvedla.

Kongres TOP 09 pak v Lidových novinách okomentoval také komentátor Martin Zvěřina. Podle jeho slov jsme se na něm nedozvěděli nic. „Slyšeli jsme stejné sliby i nářky, které jsme od čelných představitelů strany zvyklí slýchat již několik let. Jedinou změnou je fakt, že integrace opozičních uskupení se stala de facto součástí stranického programu. Je to výsledek poznání, že samostatně TOP 09 nepřežije,“ míní.

„Strana se tváří, jako by voliči majoritně a zásadně řešili nějaký ideologický střet liberálů proti autoritářům. Jenže voliči jsou už jinde, tyhle nálepky, které si navíc strany samy přidělují bez ohledu na realitu, už pro ně nic neznamenají. Stranický předseda v současné politické situaci nemůže být kazatel, který opakuje poučky z učebnic politologie či teorie státu, nemůže to být kormidelník, který udá směr a to stačí,“ uvedl dále. Domnívá se, že strana v situaci topky potřebuje lodivoda.

„Neprovede-li topka (a i ostatní strany) alespoň nějakou podstatnou reflexi svých vládních chyb a spolehne se na politiku antibabiš, může se lehce stát, že se tento opoziční segment promění v komunisty nové doby. Tedy v klub nostalgicky vzpomínající na to, jak bylo báječně, když vládl, a obyvatelé téhle republiky budou své skutečné problémy řešit s někým jiným. Jak to zpívá David Koller? Už se nechcem nikdy vracet tam, kde nám bylo mizerně...“ uzavřel.

