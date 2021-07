,,Kašpaři, to sotva.” Zeman po volbách z Hradu, plánují. Toto se povídá

reklama

Opoziční politici s očekáváním vzhlížejí k podzimním sněmovním volbám nejen kvůli touze dostat Andreje Babiše ze Strakovy akademie, ale rovnou i sesadit Miloše Zemana z Hradu. Někteří z nich se takovým plánem netají, a dokonce i kvůli plánu zbavit se prezidenta do Sněmovny kandidují. Do jaké míry se toto přání může reálně naplnit, je už jiná otázka. ParlamentníListy.cz se poptaly ve sněmovních kuloárech.

Silné antipatie některých opozičních politiků vůči prezidentu Miloši Zemanovi nejsou žádnou novinkou. Od jeho zvolení hlavou státu v roce 2013 můžeme nejostřejší kritiku slyšet od stejných poslanců a především senátorů.

Počátkem letních prázdnin, kdy do sněmovních voleb zbývá zhruba 100 dnů, se někteří z reprezentantů TOP 09 svěřili s tím, že mezi důvody jejich kandidatury patří i předsevzetí zbavit se prezidenta.

Někdejší poslanec a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek se po čase opět uchází o místo v poslanecké lavici. A kandiduje prý právě proto, aby Zemana „sundal z Hradu“. „Ubožák. Kandiduji ve volbách do PS i proto, abych měl možnost hlasovat pro zbavení ho funkce,“ odplivl si Ženíšek na Twitteru.

Ženíškův stranický kolega a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který se proslavil likvidací sochy maršála Koněva, se zase na odstranění současného prezidenta těší „jako malý kluk“. Kolář do Sněmovny kandiduje rovněž. „V letošních volbách bude potřeba vítězství natolik drtivé, aby ve Sněmovně zasedla většina schopná zbavit ČR zlodědka z Hradu. Těším se na to jako malej kluk!“ uvedl Kolář.

Mají tyto známé tváře ve spolupráci s dalšími kolegy z koalice SPOLU nebo i subjektu Pirátů a STAN reálnou šanci uspět ve volbách natolik, aby prohlasovali žalobu na prezidenta pro velezradu? Podle informací redakce ze sněmovních kuloárů těžko.

„Jestli by to rádi zkusili? Stoprocentně. Budou na to mít hlasy? Ani omylem. Nebo možná jedině omylem. Muselo by se stát něco hodně nečekaného, aby ti kašpaři získali ve Sněmovně ústavní většinu a mohli si vyplnit své vlhké sny. Další průzkum v řadě ukazuje na jejich propad. Aktuální STEM je mimořádně zajímavý, hlavně když se podíváte, jak ti liberální revolucionáři padají. Lidi nejsou hloupí,“ řekl nám spolehlivý zdroj z Poslanecké sněmovny.

Podle něho nejspíš nedojde ani k tomu, že opoziční bloky získají prostou většinu k sestavení vlády. „I kdyby ty dva slepence dali 101 nebo třeba 105 hlasů, což se zdá už teď jako dost nereálné, nikdy nedosáhnou na ústavní většinu, aby případný senátní návrh žaloby pro velezradu dostali na stůl k Ústavnímu soudu. Spíš se po volbách rozpadnou a rozhádají,“ míní zdroj redakce.

„A kdyby se nějakou šílenou shodou náhod i tohle podařilo, nikdo moc nevěří tomu, že by Ústavní soud prezidenta sundal. To už by nebyla politická hra, ale brutální zásah do politického systému. Může si leckdo myslet, že Rychetský často není ve svých vyjádřeních plně při smyslech, ale odmítám věřit, že by byl takový šílenec, aby z nějakých osobních antipatií svolil k faktickému odvolání prezidenta republiky,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz zkušený politický matador ze Sněmovny.

Snaha zbavit Miloše Zeman prezidentské funkce není nová. Senátoři se už před časem pokoušeli dostat k Ústavnímu soudu žalobu pro velezradu. Vzhledem k rozložení politických sil v horní komoře, kde dominují opoziční síly, tehdy návrh prošel. Dle očekávání však narazil ve Sněmovně, kde se během projednávání tohoto bodu sice u řečnického pultíku vystřídala značná část poslanců ze současných bloků dvou předvolebních koalic, většinu hlasů ale zdaleka neměli.

Naposled také přišla část senátorů v čele s neúspěšným a zřejmě i budoucím prezidentským kandidátem Pavlem Fischerem se scénářem, který měl prezidenta zbavit pravomocí na základě článku 66 Ústavy. Ten pojednává o tom, že prezident sice není zbaven funkce, ale přijde o reálné pravomoci na základě toho, že není schopen funkci vykonávat.

Senát ale nakonec vzal zpátečku, protože i čelní představitelé opozice (ve Sněmovně například Marek Benda z ODS) upozornili, že článek 66 vznikl pro případy, kdy by kupříkladu hlava státu upadla do kómatu nebo byla unesena teroristy a fakticky by po přechodnou dobu nemohla funkci vykonávat. Fischerova iniciativa tak vyšuměla.

