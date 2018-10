„Kde jste byl, když mi novináři fotili děti v kočárku. Paparazzi mě vyfotil na dovolené. Odposlouchávali mě... Mlčte!“ Srandičky Topolánka a Kalouska nad GDPR se změnily v řežbu

"Chtěli jsme se podívat, jaké má syn spolužáky. Samotný vstup na třídní stránky je zaheslovaný (OK) a pak tohle. Tak si představujeme, že sedí třeba s dvěstětrojkou. Z13106-Z13108, Z13110, Z13112, Z13113, Z13122, Z13202-Z13209, Z13211, Z 13213-Z13218, Z13221-Z13223, Z13226,“ poznamenal Topolánek.

„Jen si zvykej. I když už nejsme školou povinní, v zařízení, kde se hlásíš jenom číslem, můžeme být coby dup...,“ podotkl k tomu Kalousek.

Chtěli jsme se podívat, jaké má syn spolužáky. Samotný vstup na třídní stránky je zaheslovaný (OK) a pak tohle. Tak si představujeme, že sedí třeba s dvěstětrojkou.

Z13106-Z13108, Z13110, Z13112, Z13113, Z13122, Z13202-Z13209, Z13211, Z 13213-Z13218, Z13221-Z13223, Z13226 — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 22. října 2018

„Tak trochu se mi to tím taky připomnělo. Ještě jim ve škole zakažme tlusté, sladké, kontrolujme jim kapsy a tělní dutiny. Z dotací instalujme ‚čističe vzduchu‘ a kamery proti opisování. Připravme je na život ‚tam venku‘!“ dodává Topolánek.

„No, no... Já si dobře vzpomínám, jak mě ODS převálcovala, když jsem se vzpíral zrůdným dotacím na ‚mléko do škol‘. Tvrdili jste tenkrát, že: ‚Kdo nemá ve škole mléko, bude blbý jako Lékó.‘,“ zavzpomínal Kalousek.

„No já určitě ne a taky si na to vzpomínám, bratře. Křičel jsem na Gandaloviče asi pět minut...,“ oponoval Topolánek.

„Další, co neumí číst, resp. dočíst. Web je za-he-slo-va-ný!!! Čtete jen hesla, ne text a reagujete na první dobrou...,“ sdělil Foltánovi Topolánek. Ten si však trval na svém. „Jak jsem psal, nechápete možnosti digitálního věku. Zaheslovaný? LOL! Skutečné zabezpečení jsou šifrovaná osobní data a přesně to tam vidí i ten, kdo by se přes to heslo proboural. A to je V POŘÁDKU. Někdo holt chce vidět osobní data dětí a dalších lidí. Jsem rád, že to nejde,“ dodal Foltán. „Jste se všichni definitivně zbláznili. A kdo ochrání naše děti (4 děti a 4 vnuci) před Vámi???“ zeptal se Topolánek.

„Děláte si s prominutím prdel? Co si to sakra dovolujete, napadat mě tímhle způsobem? Já se tu bavím o odborných věcech a principech a vy tu naznačujete, že je potřeba chránit děti přede mnou? Koukejte se omluvit, pokud jste aspoň trochu chlap!“ reagoval Foltán.

„Jsem rád, že existují lidé jako vy. Svět je zase o něco bezpečnější! Kde jste byl, když novináři naháněli moje děti, fotili je, dokonce i v kočárku? Bránil jste mne, když mě nějaký paparazzi ze 2 km vyfotil na soukromé dovolené? Křičel jste, když mě odposlouchávali? Mlčte!“ uzavřel rázně kapitolu Topolánek.

Jste se všichni definitivně zbláznili. A kdo ochrání naše děti (4 děti a 4 vnuci) před Vámi??? — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 22. října 2018

