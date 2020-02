„Kdy už vypadne?“ Konec Foldyny v ČSSD a spousta zlé krve. Maláčová, Petříček, Hamáček, Štětina a další, je to síla

reklama

Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 6144 lidí Psali jsme: Šok ve Sněmovně: Šimon Pánek vyhrožuje politikům kvůli Křečkovi! odpálil Foldyna. A už to jede. I Milion chvilek. Sledujeme

Foldynu kritizovali například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Stydím se za Jaroslava Foldynu a distancuji se od jeho slov na účet Člověka v tísni. Jaroslav Foldyna nemůže mluvit za ČSSD. Dnes dokázal, že má do sociálního demokrata hodně daleko. Člověk v tísni odvádí skvělou práci v Česku i ve světě,“ napsala Maláčová na svůj Twitter.

Stydím se za Jaroslava Foldynu a distancuji se od jeho slov na účet Člověka v tísni. Jaroslav Foldyna nemůže mluvit za @CSSD. Dnes dokázal, že má do sociálního demokrata hodně daleko. Člověk v tísni odvádí skvělou práci v Česku i ve světě. — Jana Maláčová (@JMalacova) February 12, 2020

Přidal se též Petříček se slovy, že Foldyna neodráží hodnoty sociální demokracie. „Můj postoj a názory se nemění. J. Foldyna vyjadřuje názory, které neodrážejí postoje vedení ČSSD a hodnoty sociální demokracie. Šíření pomluv u řečnického pultíku, jinak to nejde nazvat, je další kapka do přetékajícího džbánu. Měl by se omluvit Š. Pánkovi i Člověku v tísni,“ kritizoval spolustraníka Petříček.

Můj postoj a názory se nemění. J. Foldyna vyjadřuje názory, které neodráží postoje vedení @CSSD a hodnoty sociální demokracie. Šíření pomluv u řečnického pultíku, jinak to nejde nazvat, je další kapka do přetékajícího džbánu. Měl by se omluvit Š. Pankovi i @CLOVEKVTISNI. — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 13, 2020

Kritika přicházela i od některých opozičních poslanců. Šéfové ODS, Pirátů, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN uvedli, že od Pánka žádnou zprávu nedostali.



Připojil se dále předseda ESO Jaromír Štětina. „Pan Foldyna nesahá Šimonovi Pánkovi ani po kotníky. Znám Šimona dlouhá léta, cestovali jsme spolu, zakládali jsme spolu Člověka v tísni, byli jsme spolu na řadě humanitárních akcí a důrazně protestuju proti pomluvám pana Foldyny,“ opřel se do poslance.

Pan Foldyna nesahá Simonovi Pankovi ani po kotníky. Znam Simona dlouhá léta, cestovali jsme spolu, zakládali jsme spolu Člověka v tisni, byli jsme spolu na řade humanitárních akcích a durazně protestuju proti pomluvam pana Foldyny. https://t.co/fQplbl0qQX — Jaromír Štětina (@StetinaEP) February 12, 2020

Následně místopředseda strany Ondřej Veselý uvedl, že jde o Foldynův osobní názor, ne názor ČSSD, a podotkl, že by se jeho chováním mělo zabývat i stranické vedení.



Na to, že by se vedení strany mělo jím zabývat, Foldyna v rozhovoru pro iRozhlas.cz uvedl, že odejít by ze strany měli jiní nežli on. A podotkl: „Když neodejdou oni, odejdu já.“ „Já jsem do strany vstoupil v prosinci roku 1989. Nezměnil jsem se já, ale díky nim se změnila sociální demokracie. A preference tomu odpovídají,“ řekl dále.



Vyjasnil, i koho myslí tím „oni“: „Když neodejdou představitelé liberální a neomarxistické sociální demokracie, která táhne stranu ke dnu,“ řekl jasně. Má jít právě o výše zmíněné místopředsedy strany, kteří jej vyzývají, aby ČSSD opustil. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Foldynovi vadí zejména to, že místopředsedové vládní strany se scházejí se zástupci Milionu chvilek pro demokracii a dostávají od nich úkoly. To otevřeně přiznal místopředseda neziskové organizace Benjamin Roll. „My jsme chtěli, aby se zasadili o to, aby například v blížících se volbách do mediálních rad neprošli kandidáti napojení na dezinformační scénu,“ přiznal v rozhovoru v Českém rozhlase s tím, že se jednalo o místopředsedy ČSSD Tomáše Petříčka, Michala Šmardu a Ondřeje Veselého.



„Ať odejdou oni. Ať jdou k Milion chvilkám a demonstrují. Ať odejdou z vlády, když jsou její součástí a stejně se scházejí s organizací, která usiluje o její pád,“ vzkázal jim Jaroslav Foldyna. „Měli by se ale začít dívat pravdě do očí a neokopávat každému kotníky,“ dodal.



Pokud tito „moudrolíni, co tady filozofují“, neodejdou, je připraven opustit ČSSD on. Na dotaz, zda se nebojí, že jej vedení ČSSD ještě dříve ze strany vyloučí, pak odpověděl: „Bojím se jen Boha“. Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček na výrok Foldyny o možném odchodu Foldyny na Twitteru podotkl, že pokud chce Jaroslav Foldyna ze strany odejít, může tak učinit. „ČSSD není kriminál, každý může odejít,“ napsal Hamáček.

Chce Jarda Foldyna vystoupit ze socdem? @CSSD není kriminál, každý může odejít. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 13, 2020

A na tato slova přidal svůj komentář též novinář Alexandr Mitrofanov. „Tumáš, Jardo, kropáč,“ obul se na Foldynu.

Či občanský aktivista Tomáš Peszynski. „Bože, kdy už ten Foldyna konečně vypadne? Už o tom nemluv a táhni!“ vyzval poslance.

Bože, kdy už ten Foldyna konečně vypadne? Už o tom nemluv a táhni!!! https://t.co/1sQO0EQNoj — Tomasz Peszyński (@PeszynskiTomasz) February 13, 2020

Není to poprvé, co Foldyna čelí možnému vyhazovu ze sociální demokracie. Tomu čelil již loni v září na jednání předsednictva. Iniciativa stranického grémia ovšem těsně neuspěla. Foldyna tehdy spolustraníky pobouřil například výrokem, že by podporoval rekonstruovanou vládu předsedy ANO Andreje Babiše v případě, že by ji opustila ČSSD.



Kam případně Foldyna zamíří, není jisté. „Zatím nebudu prozrazovat nic, zatím se k tomu nemohu vyjádřit. Není to dnes na programu,“ uvedl pro server iRozhlas.cz. Psali jsme: Jaroslav Foldyna hlásí odchod z ČSSD. Ať jde Petříček ke chvilkařům, rozčílil se Lže, lže, lže! Rakušan se obořil na Foldynu. Údajné SMS z Člověka v tísni mají dohru Zavedení odvodů do armády: Až budou viset, padlo. A Foldyna překvapil Idiot? Tvrdá dohra včerejších voleb do ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.