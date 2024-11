„Kdyby byla Ukrajina v EU a v NATO, Putin by si na ni netroufl.“ Na koncertu se to rozjelo

Na Koncertu pro budoucnost vystoupila Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice. „Ano, pracuju v Evropské komisi a dělám to s velkou radostí. Není to žádná cizí organizace, je to výkonná tvář Evropské unie, které jsme součástí,“ představila sebe i Evropskou komisi Ladmanová na Václavském náměstí.

Ve svém projevu reflektovala své osobní zkušenosti z doby před rokem 1989 a zasadila je do širšího kontextu současné debaty o členství České republiky v Evropské unii. Vzpomínala na dětství během totalitního režimu, kdy poslouchání písniček Karla Kryla bylo tajnou aktivitou, základní potraviny, jako jogurty, byly považovány za vzácnou lahůdku a cestování na Západ utopií.

„Nejčastější heslo, které zaznívalo v listopadu, bylo „zpátky do Evropy“. Přáli si to tehdy mnozí. Už jsme v ní 20 let a naše země se od té doby změnila k nepoznání – k lepšímu,“ upozornila Ladmanová na proměnu České republiky během posledních 35 let.

Ladmanová vyvrátila kritiku, kterou prý o Evropské unii nyní často slýchá, jak je Evropská unie pomalá, neschopná, nebo že jedná pouze v zájmu velkých států, nikoli České republiky. „Česká republika má v Evropské unii stejný hlas, jako každá jiná země. My jsme Evropa,“ zdůraznila.

Odpověděla také na údajně populistické hlasy zpochybňující přínos členství v EU, přičemž názorně na příkladu Ukrajiny poukázala na ekonomické výhody a bezpečnost, kterou evropská integrace přináší. „Kdyby byla Ukrajina v EU a v NATO, Putin by si na ni netroufl. Evropa je svoboda, bezpečnost a životní úroveň. Prosím postarejme se, abychom v Evropě a s Evropou zůstali,“ dodala Ladmanová.