„Komunisté část našich členů zavraždili a část poslali do táborů!“ V Partii došlo na vyřizování účtů z minulosti. Bartošek a Kováčik se nešetřili

Prezident Miloš Zeman oznámil, že mu premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nemusí nosit na Hrad 101 podpisů poslanců, kteří by se postavili za novou vládu.

Podle Kováčika by bylo vhodnější, aby za novou vládou stála jasná sněmovní většina, ale podle ústavy fakticky 101 hlasů není třeba. Stačí většina hlasů přítomných poslanců. Bartošek okamžitě oponoval, že ona 101 by znamenala určitou stabilitu, která uklidní investory. Nejlepší by bylo, aby se zrodila koaliční smlouva, která naznačuje určitou politickou stabilitu do budoucnosti. Kováčik se však svému oponentovi vysmál. „Pan kolega byl součástí minulé koaliční vlády, tak ví určitě lépe než já, jak si jednotlivé koaliční strany okopávaly kotníky. To o stabilitě vůbec nebylo,“ rýpl si do Bartoška Kováčik.

Bartošek se předchozí vlády zastal. Podle jeho názoru šlo o vládu stabilní a úspěšnou, která zvyšovala platy zdravotníků, platy učitelů i důchody.

Ale jak to vypadá s vládou budoucí? Komunisté se podle Kováčika nehrnou do vlády, protože s hnutím ANO mají spory především v zahraničněpolitické oblasti. Ale na domácí politické scéně existuje řada volebních průniků mezi KSČM a hnutím ANO. Komunisté např. trvají na dalším růstu minimální mzdy, na prosazení zákona o obecném referendu. „Chceme, aby se např. voda vrátila do veřejných rukou, chceme, aby bylo ošetřeno to lithium,“ dal pár příkladů Kováčik. To není o tom, že by se KSČM za každou cenu cpala k nějakému vládnímu angažmá,“ zdůraznil Kováčik.



Jan Bartošek a Pavel Kováčik v pořadu Partie. (Screen: FTV Prima)

Lidovci by do budoucna rádi nadále podporovali rodinu, důchodce, pečovali o vzdělávací systém a tak podobně. Pro lidovce je však naprosto nepřekročitelnou podmínkou, aby v čele vlády nestál trestně stíhaný člověk. „Představte si, že jedete na jednání EU a jde za vámi stín toho, že jste možná zneužil evropské dotace,“ kroutil hlavou nespokojeně Bartošek. „Dovedu si představit, že v rámci hnutí ANO je spousta kvalitních lidí, které by mohlo hnutí ANO postavit. Jasně se ukazuje, že stabilita má pro každou zemi určitou hodnotu, a je-li překážkou jedinec, tak by měl ustoupit,“ řekl jasně Bartošek.

Jedním dechem přidal příklad z Německa, kde Martin Schulz oznámil, že nemusí být ani předsedou německé sociální demokracie, ani ministrem zahraničí, pokud bude jeho osoba překážkou pro pokračování vlády velké koalice v Německu. Bartošek má za to, že by se Babiš měl zachovat stejně jako Schulz.

Pro lidovce je ovšem nepřijatelné také to, aby vládu podporovali komunisté a SPD Tomia Okamury. „Aha, takže ta stabilita je podmíněna tím, že se přehlíží značná část voličů,“ vypálil okamžitě Kováčik. Okamžitě připomněl, že podle českých zákonů je nevinen každý člověk, dokud soud nerozhodne jinak. Proto je namístě jednat i s Babišem. KSČM prý nemá ambici hnutí ANO radit, koho by si mělo vybrat za premiéra.

Kováčik také připomněl, že před rokem 1989 byli lidovci součástí tehdy vládnoucí Národní fronty. A Bartošek okamžitě vrátil úder. „Komunisté část našich členů zavraždili a část poslali do táborů. Předsedou strany se pak stal člověk, který byl předtím vyloučen pro chování nepřijatelné s ideály strany,“ nebral si servítky šéf poslaneckého klubu lidovců.

Posléze se hosté věnovali tématu oddlužení části občanů. Politici se shodli na tom, že některým lidem je třeba pomoct, třeba maminkám samoživitelkám. Na straně druhé nelze dluhy odpustit všem. „Já bych s tím šetřil jako se šafránem, protože to riziko zneužití tady je,“ varoval Bartošek. Než se stal poslancem, pracoval také s drogově závislými, snažil se jim pomoct a zjistil, že za těmi lidmi jde mnohdy tolik dluhů, že bez pomoci státu nemají šanci vylézt z dluhové pasti. Lidem, kteří opravdu chtějí změnit svůj život, je potřeba pomoct.

Na přetřes přišly také výroky předsedy SPD Tomia Okamury, který relativizoval utrpení Romů v táboře v Letech u Písku za druhé světové války. Podle Bartoška je něco takového nepřijatelné a je třeba místopředsedu Sněmovny Okamuru odvolat. „Dovedete si představit, že tento člověk bude jednat třeba s představiteli Izraele, když tajemník hnutí říká, že by židé měli jít do plynu?“ ptal se Bartošek. On sám by s tím měl velký problém.

Kováčik podotkl, že Okamura nebyl prvním politikem, který probouzel ve společnosti nenávistné nálady. Jako komunista o tom ví své, protože se s ním dnes řada lidí odmítá bavit. Osobně však nebude hlasovat pro odvolání Tomia Okamury, protože se Okamura za své výroky již omluvil.

Nakonec se pánové vyjádřili k další volbě předsedy sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Kováčik zdůraznil, že komunisté do čela komise znovu navrhnou Zdeňka Ondráčka – muže, který v roce 1989 stál s obuškem v ruce proti lidem toužícím po svobodě. Komunisté si nechtějí nechat mluvit do toho, koho nominují. Stejně jako hnutí ANO nemluví do toho, kdo má být premiérem.

Názor však nezměnili ani lidovci. Pro ně je Zdeněk Ondráček v čele této komise zcela nepřijatelný. „My si skutečně myslíme, že člověk, který aktivně podporoval komunistický režim, by neměl být v tak vysoké funkci pro kontrolu policie,“ řekl Bartošek.

Kováčik oponoval, že i po roce 1989 policisté zasahovali proti akci CzechTek nebo při zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze. I tito policisté zasahovali relativně násilně, ale zkrátka splnili rozkaz. Ondráček se prý tehdy ve svých 18 letech zachoval stejně, a protože už je to třicet let stará záležitost, Ondráček má na pozici předsedy komise nárok.

Bartoška tím však nepřesvědčil. Člověk, který před rokem 1989 nastupoval k policii, podle lidoveckého politika věděl, že bude podporovat nedemokratický režim. A od takových lidí by měl demokratický stát dát na nejvyšší úrovni ruce pryč.

