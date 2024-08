„Kousne, a hůř.“ Vidlák o napětí kolem Íránu

„Zatímco se všichni zabývají trasgender boxem na olympiádě v Paříži, dívají se na plavce co vylezou ze Seiny a zvracejí, případně je alespoň trochu zahřeje u srdíčka z tureckého střelce z pistole, který si bez velkého tréninku, bez pomůcek a bez sponzorů vystřílel stříbro a pak si šel zakouřit, já budu pokračovat v komentování blízkovýchodního konfliktu, protože začátky války při olympiádě, případně těsně po olympiádě, jsou trendem posledních let,“ všímá si bloger Vidlák ve včerejším příspěvku na svém facebooku. Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6007 lidí

A pokračuje: „Takhle začala válka v jižní Osetii, čtyři dny po skončení olympijských her v Soči zabralo Rusko Krym a pár dní po skončení zimní olympiády v Pekingu začala válka na Ukrajině. A hádejte, kdy se rozjela občanská válka v Sýrii? V poslední době olympijské hry přímo svádějí k válce. Staří Řekové byli jinačí frajeři. Ti kvůli olympiádám přerušili svoje války. Posvátný mír, vole! Moderní olympionici kvůli válkám přerušili olympijské hry a dnešní velcí i malí geopolitičtí hráči používají hry symbolizující vzájemnost a porozumění mezi národy jako výborný moment překvapení. Nehodnotím, jen cynicky konstatuji.“ Podle Vidláka to vypadá, že pařížská olympiáda se obecnému trendu nevyhne.

„Jak řekl Ládik Větvička, při české inauguraci prezidenta Pavla zaútočila maďarská raketa vzduch-země na křídlo zámku, kde byla ubytována prezidentka Čaputová a zároveň ruský dron zničil hotel, kde se ubytoval prezident Zelenskyj… Pardon, ono se to odehrálo ve zlém Íránu a šlo o ještě zlejšího Ismajíla Haníju, politického šéfa Hamásu. V takovém případě je všechno samozřejmě v nejlepším pořádku, husarskému kousku izraelských sil je třeba zatleskat a všichni se můžeme pohoršovat nad těmi, kteří mají pocit, že další zásada určité férovosti a diplomatických zvyklostí vzala zasvé, je to založeno v globálním matrixu a vrátí se nám to při té nejblbější možné příležitosti. Prostě chcípnul jeden z největších hajzlů, svět se díky tomu stane lepším místem… asi tak stejně lepším, jako když Američané odstranili zlého Saddáma Husajna. To byl ve své době přece ten nejhorší bastard (který měl obrovské zásoby chemických zbraní, které se nikdy nenašly) a stálo za to ho odstranit. Svět si po jeho smrtí oddechl… Od té doby se v Iráku objevily desítky násobně horších bastardů z Islámského státu, kteří infiltrovali celý muslimský svět a teď je cvičí ukrajinská rozvědka, aby se jim v Mali dobře bojovalo s ruskými wagnerovci… A jde jim to. Jde jim to podobně dobře jako v roce 2012 v Sýrii,“ glosuje Vidlák.

Bloger dále připomíná, že k řešení zahraničněpolitických problémů mezinárodními atentáty na cizí představitele se před lety uchýlil také bývalý americký prezident Donald Trump, když podobným způsobem nechal zabít íranského generála Sulejmáního na jeho návštěvě v Iráku.

Nyní se prý Írán může stát dalším válečným ohniskem probíhajícího konfliktu na Blízkém východě. „Proti bombardování Íránu nemá nic ani Trump a zřejmě ani ten jeho viceprezident Vance. Oba mají na šílené ajatolláhy spadeno už dlouho. Bidenovi se do toho moc nechtělo, protože jeho voliči přejí Izraeli všechno nejhorší, ale Biden je mimo hru, někde ho zavřeli do LDNky a všichni ti Blinkeni, Pellosiové, Yelenové a jiní američtí Lipavští jsou, zdá se, dostatečně bojovně naladěni. Anebo se Netanjahu prostě chytá stébel, protože obyčejní Izraelci proti němu masově protestovali už předtím, než Hamás podnikl svůj výpad, a válka v Gaze nijak nepomohla tomu, aby demonstrovat přestali.“

„Včera v noci už Hizballáh dělal větší bum bum, aerolinky ruší lety do Izraele a všeobecně se čeká, že Írán během dvaasedmdesáti hodin něco spustí. Koneckonců, Izrael oficiálními kanály Íránu oznámil, že je na totální válku připraven… Že jsou Peršané zbabělci a na velkou válku si netroufnou, i když jim při oficiálních příležitostech odstřelují pozvané hosty? Nepoměřoval bych je naší národní povahou. I zbabělé a bojácné zvíře, když ho zaženete do kouta, se nakonec otočí a kousne. Zpravidla hůř, než byste od něj čekali. A zase si pak můžeme říkat, jak Írán nevyprovokovaně zaútočil…“ komentuje Vidlák.