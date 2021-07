„Mamvpičismus“ Čechů. Závidí si věci. Smrt teplického Roma... Komik z klipu SPOLU se rozpovídal

Pořad běžící na YouTube kanále Wolfstreet Bros pod taktovkou mistra Kubelíka, který provádí jednotlivými díly za doprovodu pálivých otázek a neméně pálivého jídla si tentokrát pozval stand up komika Nikola Džokiče. Ten je mimo jiné zajímavý tím, že se angažuje v kampani SPOLU a fandí ODS. V nekorektním rozhovoru se vyjádřil například k incidentu úmrtí agresivního zdrogovaného mladého muže v Teplicích, nebo zhodnotil, co mají Češi a Srbové společného a v čem se naopak rozcházejí.

reklama

Sám sebe hned v úvodu popsal jako „drzého balkánského kokota“. Bez nadsázky pak o sobě řekl, že je normální člověk, stand up komik a v minulosti tvůrce kontroverzního humoru. „Taková existence tady v Praze,“ dodal komik, který vystupuje v rámci předvolební kampaně koalice SPOLU.

Podle něj je základní rozdíl mezi Čechy a Srby v tom, že Srbové jsou více horkokrevní. Řekl by to možná tak, že Češi vidí mezi černým a bílým i tu šedou zónu, ve které jsou ochotni existovat. To Srb vidí buď černé, nebo bílé. „Buď miluji, nebo nenávidím,“ vysvětlil s tím, že hlavní rozdíl vnímá v kultuře. Lidé v Srbsku jsou s ohledem na historii připraveni na horší časy. Stejní jsou pak v tom, že oba národy mají podobný humor. „Budu si z tebe dělat prdel 15 minut a ty ani nepoznáš, že si z tebe dělám prdel,“ popsal bez okolků styl českého humoru s tím, že u Srbů je to jinak. Chtějí naopak, aby dotyčný sakra věděl, že si z nich po celou dobu tu legraci dělá. „Kontroverze, kam jsme ochotni zajít, je stejná,“ pokračoval v hodnocení společného humoru obou národů. Čára černého humoru je totiž podle něj stejná, jinými slovy skoro neexistuje.

Fotogalerie: - Zeman přijal prezidenta Srbska

V rámci svých vystoupení pak podotkl, že se mu párkrát stalo, že ve stejném městě začal vyprávět to samé, co na předchozím vystoupení. „Občas se to stane,“ uvedl s tím, že nyní si zapisuje, co kde říká. „Přijít například do Horní Plané, kde jsme vystupovali v cukrárně, rozumíš prostě v cukrárně,“ řekl podiveně a máchal rukama nad hordou pálivého jídla s kapesníkem v ruce. „A nakonec to byl super večer,“ dodal s tím, že lidi člověk musí umět pobavit stejně, ať se jedná o pár lidí nebo velkou skupinu lidí.

Anketa Co je problémem romského etnika v ČR? Diskriminace a rasismus 2% Nechuť pracovat 15% Kriminální a asociální chování 82% Nedostatek šancí vyniknout, když chtějí uspět 1% hlasovalo: 11075 lidí

Na otázku, kdyby mohl mít superschopnost, pak odpověděl: „Asi si nebrat věci osobně,“ řekl s tím, že by si také přál být neviditelný. „Když nechceš něco řešit, tak se staneš neviditelný a je to,“ vysvětlil. Za nejlepší na Čechách pak považuje tzv. „mamvpičismus“ a za nejhorší asi to, že si zde lidé umějí hodně věci závidět. „Tady mně přijde, že si závidíte úspěchy,“ uvedl. Hejtrům by pak v závěru pořadu vzkázal, ať klidně dál hejtují, a lidem, kteří si jdou za svým snem, by vzkázal občas být nad věcí. Podle něj je někdy vhodné si uvědomit, že to, co považujete za svůj sen a nejste v tom dobří, nemusí být váš sen. Je dobré se přeorientovat a najít jinou kategorii, kde vynikáte. „Být občas sebekritický,“ uzavřel.

Psali jsme: Není suchar! Je s ním sranda, je vzdělaný, je to průkopník. Petr Fiala zachráněn manželkou „Radši bych skočil do žumpy!“ Petr Fiala položil otázku. A dostal... Fiala (ODS): O politiku se zajímá mnoho mladých lidí Kaňkovský (KDU-ČSL): Hlavní tahák kampaně Andreje Babiše je postavený na strachu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.