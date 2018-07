„Míšenci bývají hezcí lidé. Češi se bojí mísení kultur. Nová krev by jim prospěla,“ doporučovala u Drtinové novinářka Jazairiová

„Vůbec nechápete Čechy, že se mísení kultur bojí?“ otázala se posléze zkušené žurnalistky a spisovatelky moderátorka Daniela Drtinová ve svém pořadu na serveru DVTV. „Já samozřejmě je trochu chápu, ale ta věc je skutečně velmi komplikovaná. Já jsem teď právě přijela z Moravy a teď vidím, jak ti lidé jsou usazeni, jak mají ty domečky, jak dlouho to už trvá, ty zahrádky, zvyky, všechno je tak, jak má být. A ve velkém městě, když je cizinec, tak to mně připadá, že to není až takový problém. Ale samozřejmě, kdyby přišel na vesnici, kde všechno musí být tak, jak má být, a ta pravidla jsou často nelítostná, i jaká tam uplatňují sami vůči sobě, tak pochopitelně, že to může být problém. Na druhou stranu my jsme země skutečně uzavřená, zapouzdřená a osobně si myslím, že je nám to velice na škodu,“ odpověděla obšírně paní Jazairiová.

„V čem je to špatně? V čem je ten zapouzdřený svět špatně, pokud se v něm lidé cítí šťastni? vyzvídala Drtinová. Jazairiová se zasmála. „No tak, ono je také možné se cítit šťastný ve vězení,“ opáčila. „Tak teď jsem to přehnala,“ upřesnila.j

Následně obě novinářky hovořily o indiánských kulturách v Latinské Americe, které násilně rozvrátili španělští kolonizátoři. A Danielu Drtinovou v reakci na to, co ji Jazairiová řekla, napadla zajímavá souvislost. „Takže možná by i evropská společnost potřebovala nějakého v uvozovkách conquistadora, který promění tu společnost zcela od začátku třeba i násilnou cestou,“ zamyslela se žertovně Drtinová. „Nevím, jestli potřebuje, ale určitě by jí to prospělo, trošičku se smísit a přinést trošičku jinou krev a jiné zvyky a jiné jazyky a rozšířit obzory,“ opáčila Jazairiová.

„Není to zdravý instinkt? To, že se Češi nyní bojí neevropských muslimských uprchlíků, vyzvídala dále Drtinová. „Do jisté míry možná ano. Na druhou stranu, jak víme, míšenci bývají hezcí lidé,“ opáčila Jazairiová s tím, že Češi se podle ní bojí rozdílnosti. Nová krev a nová kultura by podle Jazairiové vyvážily risk hrozící z možného střetu kultur. „Samozřejmě, že tam jsou problémy. V Británii taky,“ uvedla Jazairiová, když předtím ještě uvedla, že se nic nemá přehánět, zřejmě ani mísení kultur.

„No, bojí se. Bojí. Co mám na to říct?“ opáčila znovu Jazairiová, když se Drtinová nedala a trvala na tom, že se „Češi bojí neevropských muslimů“.

„Zklamali vás tím Češi?“ rozjela se Drtinová. „Zklamali vás Češi tím strachem?“ naléhala moderátorka. „Češi mají napsáno na čele: radši ne,“ řekla Jazairiová. „Všichni takoví nejsou. Já potkávám spoustu lidí, kteří říkají: radši ano,“ dodala. „A nemusí to být žádní intelektuálové“, dodala. Jazairiová dále uvedla, že její manžel není muslim, ale je komunistou původem z Iráku. Jejímu muži prý jeho irácká matka říkala, že je „kafr“, pohan.

