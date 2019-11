„Mlátit Parlamentní listy! Facka Foru 24?“ Drsně kolem Petry Procházkové: Začíná být hodně veselo

Celý incident přinesla internetová televize Raptor-TV.cz o na videu. Fotograf se redaktora serveru Sputnik Vladimíra Frantu snaží vyfotografovat, ten se však brání tím, že před sebou šermuje mobilem. „Vy se schováváte za ten mobil,“ říká fotograf. V tu chvíli přichází na scénu Petra Procházková. Anketa Pozvedne Pekarová-Adamová TOP 09? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 246 lidí

„Vy jste takový prase novinářský, že to jsem ještě fakt neviděla,“ dala si Procházková ruce v bok a spustila na novináře. „Takový lži, který vy vypouštíte, co si to vůbec dovolujete? Že se nestydíte,“ ptala se dále Procházková. Redaktor serveru Sputnik nereagoval. Vtom se však Procházková rozmáchla a vyrazila muži z rukou telefon, až odletěl mezi hrníčky. Následně mu vlepila facku. Muž si jej zdvihne a natáčí dále. „Nesahejte mi na můj telefon, paní Procházková,“ sděluje jí a stěžuje si na to, že jej fotograf neustále fotí. „A co by vás nefotil?“ zeptala se Procházková. „A proč bych já nemohl fotit?“ oponuje Franta. Procházková pak při svém odchodu cedí skrze zuby: „Ubožák.“ Oba aktéři se potom rozcházejí.

Procházková pak svou reakci zveřejnila v Deníku N. Video prý nezachycuje celý kontext akce, Franta měl prý provokovat jiného fotografa a o Procházkové psát lži. Stanovisko Deníku N je následující: „Celá akce nese znaky připravené provokace ze strany zástupce propagandistického serveru Sputnik. Jeho redaktor vydal o zkušené novinářce Petře Procházkové pomlouvačný článek a následně ji a našeho fotografa obtěžoval natáčením a fyzickým kontaktem přímo na akci. Petra Procházková se neměla nechat vyprovokovat, byť je její reakce lidsky pochopitelná. Bez jakýchkoliv pochyb je však jasné, kdo cíleně lhal a manipuloval a kdo na místě nerespektoval opakované žádosti o ukončení obtěžování.“

Na incident se sešla celá řada reakcí. Celou věc bagatelizovala Zuzana Vlasatá, redaktorka Deníku Referendum. „Opravdu mě ‚baví‘, že ve společnosti, kde se normalizovalo verbální a citové násilí, kde se toleruje vyhrožování smrtí a znásilněním na internetu a podobně, někteří mluví o jedné zasloužené facce zcela vážně jako o NÁSILÍ.“

Po následné diskuzi se rozhodla myšlenku rozvést: „Nemyslím si, že všechny facky jsou stejné a mají stejné oprávnění. A rovněž si nemyslím, že by se jednou fackou měla zvednout stavidla společenského konsenzu na elementárním mezilidském chování v dnešní ČR – mimo jiné je to chování definované zákony. Ne, nemyslím si, že bychom se měli všichni svévolně fackovat. A ano, přijde mi zbytečné tady říkat nahlas, že facka v rámci domácího násilí je něco úplně jiného, nota bene, když na přehlížení domácího násilí poukazuju už v původním statusu. Fotogalerie: - Babiš v Betlémské kapli

Spíš to celé vidím takto: V okamžiku, kdy se člověk nachází na nepřátelském teritoriu a je proti němu hrubě zneužívána převaha a moc, má podle mě oprávněnou možnost zvolit jiný jazyk než racionální kód komunikace. Čili pro mě je facka uštědřená Petrou Procházkovou katarzní. Procházková jí podle mě vykreslila hranice pro nás pro všechny – hranice, které nás mají chránit proti hnusáckému zacházení.

A dále: mám v osobní paměti jednu ikonickou facku. Uštědřila ji na gymplu moje spolužačka – holka, co platila za tu introvertní outsiderku bez kamarádů – spolužákovi, který zneužíval své pozice populárního kluka ve třídě k tomu, aby si z ní dělal srandu a votravoval ji. Nikdy bych ten akt nenazvala násilím. Bylo to zjednání si své pozice a vykreslení hranic.“

Marketér a občasný recesista Jakub Horák odtušil: „Redaktoři Sputniku by se neměli fackovat. Měli by tiše mizet beze stop...“

Analytik Štěpán Kotrba si konflikt vysvětlil takto: „Takže když jako potkám někde na tiskovce Petru Procházkovou, tak jí můžu místo pozdravu jednu fláknout? Rozumím tomu správně?“

Podobně celou věc viděl poslanec ANO Patrik Nacher. „Teprve teď jsem zhlédl to video. A kromě samotné facky jsou opět fascinující reakce na ni. Jako by snad platilo, že zastánci jedné pravdy smějí fackovat ostatní. Myslím si, že fyzické násilí nepatří do kultivované společnosti, pokud nejde o sebeobranu. Opět a opakovaně vidíme princip dvojího metru a zároveň se začíná, i přes různé proklamace o důležitosti dialogu, přitvrzovat,“ tvrdí.

„Zatímco na Národní dav ‚jen‘ řval a urážel Václava Klause ml., tady už padaly facky. A reakce na událost jako přes kopírák. Protože v rolích útočníků byli ti ‚správní‘ a v rolích obětí ti ‚špatní‘, je všechno v pořádku. Nechť si obhájci facky představí jiné aranžmá, variant je nekonečno, ale napadá mě například, že by facku dala třeba poslankyně Barbora Kořanová novináři Štěpánovi Malátovi z Forum24 či Pavlu Novotnému, starostovi Řeporyjí, protože o ní šíří lži a nesmysly. Byly by reakce stejně smířlivé, až nadšeně aplaudující? Nemyslím si... Někdo prostě může, jiný nikoliv. A jak se ukazuje, nezáleží přitom na aktu samotném a na jeho okolnostech, ale na aktérech. Smutné,“ shledal.

Producent Ivan Štefka z přiloženého snímku mínil, že fašizace kavárny pokračuje den za dnem. „Spolu s tím, jak už si přestavají hrát na to, že jsou schopni smysluplné komunikace mimo svoji bublinku. Dostali se do fáze, kdy už je jim to jedno... Vědí, že v demokracii nejsou schopni jako minorita moc prosadit, a to je logicky frustrující... A přitom sousedy zdraví a s nákupem taky pomohou,“ reagoval na příspěvek pisatelky, která navrhla fackovat i redaktory ParlamentníchListů.cz.

„Není facka jako facka. Ta za pravdu a lásku je v pořádku. Nejsme jako oni,“ ironizoval člen RRTV Vadim Petrov. A dodal: „Sputnik mi byl do teď jedno, teď jsem se na něj poprvé podíval. Myslím, že pro jeho propagaci Petra Procházková udělala hodně. V redakci letí špunty jistě ven, jak se násobně zvýšila sledovanost. A tam to bude i s kaviárem.“

