„Mlsání vyvolených“. Se Stanjurou letěl do Bruselu Mikuláš, a ještě se tím ministr chlubil

„Přestože mě dnes ráno pracovní povinnosti zavedly do bruselských kanceláří na jednání evropských ministrů financí, stihl jsem na cestě potkat Mikuláše s čerticemi. Ty si mě původně chtěly odnést, ale nakonec jsem je přemluvil, ať se raději staví na pražském Chodově, kde sídlí hnutí ANO,“ napsal na svůj facebookový profil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), což doplnil i fotografií.

Snímek se pak stal terčem poznámek. „A vítěze o nejtrapnější post týdne vyhrává Zbynďa a ODS. Jako pozvat si do toho vládního éra soukromě Mikuláše s čertem, to je teda level, co tu ještě nebyl. Teda kdyby letěl linkáčem a zpestřil to dětem, tak by si ten bonbón snad i zasloužil. Nicméně evidentně tady pokračujeme v cyklu mlsající vyvolení v těžkých časech. Mimochodem sledujte, že už jim to není vůbec blbý?“ poznamenala například ke snímku na sociálních sítích Jana Marková.

„Aktuální otázky: 1. Vidíte tu obrazovku s dráhou letu? Oni nejspíš všichni letí! 2. V pilotní kabině vypadá, že nikdo není. Mikuláš je pilot? 3. Proč není anděl v bílém? Ono je to možná ještě o dost vyšší level, než jsem původně myslela,“ doplnila pak ještě o pár hodin později. A je patrné, že podle Stanjurou zveřejněného snímku jsou opravdu všichni kdesi nad Belgií.

K celému se vyjádřil také advokát Tomáš Tyl: Já už k tomu nemám slov, a tak předám slovo kamarádovi: „Marketingové oddělení ODS musí mít z prezentace ministrů obrovskou radost. Zařídit si do vládního speciálu kompars s Mikulášem a čertem, navíc od ministra financí, kde byste patrně čekali trochu té snahy o úspory či to alespoň marketingově prodávat lidem, tomu říkám majstrštyk. Většina ministrů je fakt masakr, dokonce i Ivan Bartoš mezi nimi vypadá jako úplná hvězda. Při vší úctě, multiministr Havlíček zpětně nevypadá tak špatně a s láskou vzpomínám na závody v tom, ‚kdo dřív vstával‘. Člověk si sice v duchu říkal ‚wtf., tohle fakt plebs miluje?‘, ale aspoň si u toho neříkal ‚wtf, tohle fakt někdo plebsu ukáže?‘ P.S.: Jinak ta obsedantní porucha s hnutím ANO podle mě už musela přestat bavit i nejskalnější anti-Babiš militanty. Je to rok, co tam není a vidět ho i ve vládním speciálu před zaplaceným komparsem s Mikulášem a čertem. Nevím, no. Ale zase je fakt, že ve volbách slíbili akorát to, že Babiš nebude, a to splnili. A že teda nebude Babišova drahota, ale stačilo číst mé vizionářské příspěvky o tom – ‚to se ti, Jaromíre, vymstí‘,“ napsal Tyl, že k tomu už nemá co dodat.

Bývalý senátor za ODS Petr Pakosta, jenž se v poslední době ke straně a jejímu vedení vyjadřuje velmi kriticky, se pak také divil, kam se poděl starý Zbyněk Stanjura s nadhledem.

