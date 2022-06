„Na Ukrajině není válka.“ Peklo kvůli poslanci ANO. Toto přesně řekl, o toto šlo

reklama

„Můj staříček říkával, kde blbec, tam nebezpečno! Neuvěřitelné, že něco takového je schopen poslanec Brázdil vypustit z pusy,“ reagoval na vystoupení poslance Brázdila ministr sociálních věcí Marian Jurečka.

Můj staříček říkával, kde blbec, tam nebezpečno!



Neuvěřitelné, že něco takového je schopen poslanec Brázdil vypustit z pusy ??. https://t.co/WDGvbGsDvB — Marian Jurečka (@MJureka) May 31, 2022

Vyjádření poslance za ANO ale nenechalo v klidu ani novinářskou obec. „Strašné. Já se za něj tak stydím...“ napsal si na svůj twitter redaktor MF Dnes Josef Kopecký.

„Dík Novinkám za tuhle prasárnu s titulkem. Každý teď uvidí, jak fungují média!“ Vidí celou situaci na rozdíl od Kopeckého jinak komentátor Petr Holec a reaguje tak na titulek serveru Novinky.cz „Válka na Ukrajině v současné době není, řekl poslanec ANO...“

Co tedy poslanec Brázdil opravdu řekl a v jakém kontextu? Jeho slova interpretujeme přesně tak, jak zazněla:

„V současné době vlastně válka na Ukrajině – a prosím vás, neberte mě tu za slovo – není. Je to na nějakém území, ale na většině státu Ukrajiny se neválčí, tam se chodí do práce, do školy, nějak funguje zdravotnictví. Tedy já bych tím chtěl i naznačit, že ti lidé buď se rozmyslí a vrátí se domů, anebo když tu opravdu chtějí zůstat a pracovat, tak si myslím, že do těch třech měsíců a alternativně do dvou měsíců – zvažte, co je přijatelnější – tu práci tady najdou, práce je dost a my je rádi zaměstnáme.“

Řekl doslova Brázdil a narážel tak na skutečnost, že se válčí na zhruba 30 procentech ukrajinského území. Jádro jeho vystoupení spočívalo v tom, že se mu zdálo půl roku na hledání práce pro uprchlíka moc a je třeba říci, že o svém názoru přesvědčil i mnohé další poslance.

„Dámy a pánové, představte si, že vy jste uprchlíci. Představte si to. A prcháte někam, třeba do Rakouska. Něco se tu stalo. Řekněte, dejte si ruku na srdce, za jak dlouho jste schopni si najít práci – třeba jako někdo, kdo bude umývat nádobí, nebo dělat i podřadnou práci. Myslím si, že většina z nás do měsíce, dobře, někdo do dvou. Ale rozhodně půl roku, to je luxus. Proto já přicházím s tím, že bych chtěl navrhnout zkrácení toho půlroku – a to dám alternativně jako pozměňovací návrh 2 – na dva měsíce, tedy šedesát dnů, nebo na tři měsíce, devadesát dnů.“

Nakonec totiž poslanci alespoň částečně Brázdilovu návrhu vyhověli a zkrátili dobu na hledání práce na 150 dnů.

