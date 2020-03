„Na todle dejme pozor,“ napsal Jakub Janda. Varuje před servilitou k Číně. A strach mají i v Respektu...

Obdržení pomoci z Číny vyvolalo i negativní reakce. Marek Švehla z Respektu psal, že prezident Miloš Zeman „teď má možná poslední možnost diktovat politice tón s dalekosáhlým přesahem. Teď nám to může všechno říct, jak se v nouzi ukáže, kdo je náš opravdový spojenec a přítel atd. A co hůř – může to dát do protikladu s Bruselem, který prý selhal, ani roušku nedodal. Babiš pak řekne, že na tom něco je a Hamáček bude mlčet. Opozice, novináři a kavárna budou reptat, skutečná, nikoli jen rétorická změna kurzu ale bude nastavená a my budeme nevěřícně koukat,“ napsal Švehla. A analytik Jakub Janda v tom vidí imperiální strategii Číny.

Dnes ráno přiletělo do České republiky letadlo společnosti China Eastern s dodávkou milionu respirátorů. Tento kritický ochranný materiál je v posledních týdnech velmi poptáván. „Postavili jsme letecký most z Číny do Česka a jsem přesvědčen, že po sobotě budeme z nejhoršího venku a že sem budeme pomůcky dostávat pravidelně,” řekl po přistání letounu ministr vnitra Jan Hamáček.

Marek Švehla, zástupce šéfredaktora Respektu, na Facebook napsal, že nevěří tezím o nezištné pomoci Číny. Prý nám pouze něco prodali a doufají v mocenský profit. „Nicméně Zeman má teď ideální možnost vrátit všem tu skepsi a ironii, která jeho čínskou misi od začátku provází. Všechny ty poznámky, že šlo jen o kšefty pro PPF a jeho papaláše, nic víc. Teď nám to může všechno říct, jak se v nouzi ukáže, kdo je náš opravdový spojenec a přítel atd. A co hůř – může to dát do protikladu s Bruselem, který prý selhal, ani roušku nedodal. Babiš pak řekne, že na tom něco je a Hamáček bude mlčet. Opozice, novináři a kavárna budou reptat, skutečná, nikoli jen rétorická změna kurzu ale bude nastavená a my budeme nevěřícně koukat. Teď má Zeman možná poslední možnost diktovat politice tón s dalekosáhlým přesahem a jsem docela zvědavý, jestli toho využije,“ zanalyzoval situaci.

Vedoucí projektu na odhalování dezinformací, tzv. Kremlin Watch, Jakub Janda se též k tématu vyjádřil a kritikou nešetřil.

„NA TODLE DEJME POZOR. Diktatury se chovají velmi podobně.

Rusko dlouhodobě tvrdí, že ‚Evropu osvobodilo od nacismu‘, takže bychom se mu měli klanět. Že nám Rusové přinesli hnusnou okupaci na několik generací, to samozřejmě nikde říkat nechtějí.

Stejně to teď rozjíždí Čína. Přestože je čínská vláda přímo zodpovědná za rozšíření globální pandemie lhaním o rozsahu tohoto problému a zavíráním vlastních lékařů za to, že před virem varovali, tak nyní rozjíždí stejně imperiální strategii. Bude tvrdit, že nás jako Evropany před pandemií Čína zachránila a proto se musíme se jí klanět a podvolit. Sledujte velmi pozorně, co čínští komunisté budou požadovat po českých politicích. Zatím je to jen klanění se, později přijdou tvrdé požadavky,“ napsal Janda.

Mezi takové požadavky prý bude patřit to, abychom rozbili přátelské a ekonomicky výhodné vazby s demokratickým Tchaj-wanem, aby se čínská firma Huawei vnutila do české kritické informační infrastruktury, kdy firma Huawei má za sebou řadu skandálů a je pro Českou republiku bezpečnostním rizikem.

Dále si Janda myslí, že mezi další požadavky může patřit to, aby Česká republika sloužila jako čínská vlivová základna pro širší region.

„Čínská okupace se v našem regionu nedělá tanky, ale strategickou korupcí – získáním nelegitimního vlivu na politické lídry, kteří se klidně podvolí. Sledujme to pozorně. Pod rouškou ‚pomoci‘ (za kterou si musíme hodně zaplatit, na rozdíl od naší pomoci Číně, kterou jsme dali zdarma) nám budou čínští komunisté diktovat, stejně jako to bylo u lednového vydíracího dopisu čínského velvyslance. Když vidíte, jak děsivě se čínská vláda chová, tak je otázka pořád stejná: Chcete, aby váš stát byl závislý na vůli Komunistické strany Číny? Je jen na nás, zdali zůstaneme suverénním státem, až Čínou způsobená pandemie skončí,“ zakončil Janda.



