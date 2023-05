„Němečtí nacisté to byli. Řekněte to.“ Houstne to mezi Zahradilem a Pekarovou

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je možné, že budou za rok strany vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) společně kandidovat i ve volbách do Evropského parlamentu. Společná kandidatura dle ní ještě není pevně daná, ale TOP 09 už nyní vytyčila, co jsou „červené linie, za které se nedá jít“. V rozhovoru pro Novinky.cz Pekarová uvedla, že jednou z nich je kandidatura europoslance a zakládajícího člena ODS Jana Zahradila, kterého by v případě společné kandidatury nejsilnější vládní strana musela vyškrtnout z kandidátky. Vadí jí prý názory, které Zahradil „zastává ve vztahu k Evropě“.

reklama

Anketa Máme být kromě západních spojenců vděční za osvobození od nacismu i Rudé armádě? Máme 97% Nemáme 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15895 lidí



Největší vládní koalice Spolu zatím v této otázce nemá jasno a server Echo24.cz v polovině dubna informoval, že si toto spojení ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nechávalo vypracovat analýzu, která má posoudit, zdali mají jednotlivé strany do Evropského parlamentu kandidovat odděleně anebo pokračovat v aktuálním spojení i v Bruselu.



Přestože se na první pohled může zdát toto spojení nesmyslné kvůli – v mnoha otázkách zcela – odlišným postojům europoslanců občanských demokratů a především těch z TOP 09, jejíž europoslanec Luděk Niedermayer například jako jediný ze stran koalice Spolu hlasoval pro zákaz výroby aut se spalovacími motory, či z toho důvodu, že jsou lidovci a TOP 09 zastoupeni v Evropské lidové straně (EPP), kdežto ODS ve straně Evropských konzervativců a reformistů (ECR), mnozí politici jej nezavrhují.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Z pohledu KDU-ČSL nemáme problém s nikým,“ uvedl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský a šéfka TOP 09 Pekarová Adamová následně připojila, že si „umí představit“, že její strana půjde do eurovoleb samostatně i v koalici Spolu.



Jak se ovšem nyní ukazuje, v případě spojení do jednoho bloku s ODS bude zřejmě TOP 09 po největší vládní straně chtít, aby přistoupila na její požadavky týkající se například personálního obsazení kandidátek.



„Myslím, že jsou v jednáních různé červené linie, za které se nedá jít, a jednou z nich je to, aby pan Zahradil nebyl na společné kandidátce,“ řekla Pekarová Adamová v rozhovoru pro Novinky.cz, v němž komunikovala vládní úsporný balíček, který dle ní bude obsahovat i zvyšování daní a lidé je tak prý „pocítí“.



K otázce vyškrtnutí Zahradila z případné společné kandidátky předsedkyně Sněmovny doplnila, že nechce komentovat Zahradilův dřívější výrok, v němž zaznělo, že je šéfka TOP 09 „asi tak o 3 levely hloupější“ jak expremiér a předseda opozičního ANO Andrej Babiš. Dle Pekarové stopka pro Zahradila nemá být spojována s těmito jeho výroky k ní, ale „jde spíše o to, jaké postoje zastává“.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Uvedený Zahradilův výrok zazněl, když se na začátku března do vlády pustil exministr financí a někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Uvědomme si všichni, kam nás ženou populisté bez ohledu na to, zda se jmenují Andrej Babiš či Petr Fiala. Jejich rozpočtová politika, kterou mají oba v zásadě stejnou, je zhoubná a bez perspektivy. Zkusme dělat politiku bez nich a bez dluhů,“ kritizoval obří vládní zadlužení. „Pane exkolego Kalousku, to jste tedy hodně přehnal. Já bych si například nikdy nedovolil vaši paní předsedkyni dát na roveň Babišovi. Zejména z toho důvodu, že je asi tak o 3 levely hloupější,“ připojil k tomu Zahradil.

Pane exkolego Kalousku, to jste tedy hodně přehnal??. Já například bych si nikdy nedovolil vaši paní předsedkyni dát na roveň Babišovi. Zejména z toho důvodu, že je asi tak o 3 levely hloupější. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 1, 2023

V dubnu poté Pekarová vysvětlovala, že jí na Zahradilovi vadí názory, které „zastává ve vztahu k Evropě“ a „podceňování hrozby Číny“. „S ním bychom neměli šanci sladit se programově,“ komentovala šéfka topky pro CNN Prima News.



Zahradil předtím zkritizoval cestu Pekarové na Tchaj-wan, přičemž upozornil na objem čínského obchodu, obchodní propojení Číny a Tchaj-wanu, a podotknul, že má pocit, že v tomto „tak trochu nevíme, která tam bije“.



Předsedkyni TOP 09 pak opravoval i na počátku května, kdy se nechala zvěčnit v prostoru Pankrácké sekyrárny, kde bylo v období nacistické okupace mezi dubnem 1943 a dubnem 1945 popraveno za „protiříšskou činnost“ 1075 lidí. 920 mužů a 155 žen. „Setkali jsme se tu, abychom nezapomněli na hrůzné zločiny, kterých se zde dopouštěli představitelé totalitní zvůle,“ komentovala Pekarová.

„To nebyla anonymní ‚totalitní zvůle‘. To byl konkrétní německý nacistický režim. Řekněte to,“ napsal poté pod tento její příspěvek Zahradil.

Otázka nároku Pekarové Adamové na rozhodování o tom, koho bude ODS na případnou společnou kandidátku moci dát a koho nikoliv, se neobešla bez reakcí.



Komentující především upozorňují, že by v takovém případě o personálním obsazení společné kandidátky rozhodovala o kandidátech nejsilnější vládní strany ODS, která má podle březnového volebního modelu agentury Kantar CZ, zpracovaného pro Českou televizi, podporu 20 % voličů, strana, jež by dle stejného průzkumu získala na přelomu března a dubna pouhá 4 % a bez aktuálního spojení v koalici Spolu by tak ani nebyla ve Sněmovně.



O to více pak budí rozruch jméno europoslance Zahradila, jelikož ten, jak mnozí podotýkají, stál u samého zrodu občanských demokratů. „Svazačka jak se sluší a patří, která by velice ráda vykopla z kandidátky jednoho ze zakládajících členů ODS... Pořád nějak neslyším to Fialovo bouchnutí do stolu,“ poukázal například systémový specialista Jaroslav Dittrich.

Psali jsme: „Vyřešili jsme energetickou krizi, vyřešili jsme špatnou situaci lidí.“ Pekarová předtím, než vláda „vyřeší“ důchody Americké jaderné hlavice na našem území? Nesmysl. A základna... Pekarová promluvila 141 milionů u Pekarové. Konečná prověřila a našla věci Jen neschopní si stěžují na „zlý Brusel“, udeřila Pekarová. Rána. Vytáhli na ni Fialu a Eurostat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama