„Nepřestanu to dělat, i když se mě snaží zastrašit!“ Maláčová si vyhrnula rukávy proti Němcové a dalším

Ministryně Jana Maláčová se rozhodla informovat o výsledcích mimořádné kontrolní akce Férová práce. Tento název podle jejích slov zlidověl k pojmu kontroly ve fabrikách. „Chtěla bych zareagovat na hysterii některých pravicových politiků, kterým evidentně velmi vadí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí pod mým vedením dbá na dodržování zákonů České republiky. Že pracujeme velmi intenzivně a věnujeme se právě tomu, aby zákon byl dodržován a že se veřejně zastáváme zaměstnanců. Předně třeba říci, že lidé, jako například minulý týden senátorka Miroslava Němcová nebo dnes pan prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, tak označují to, co my se snažíme skutečně velmi intenzivně dělat na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to za poslední tři roky, tak za šikanu podnikatelů,“ zahájila Maláčová.

„Já bych upozornila na to, že to, co oni nazývají šikanou podnikatelů, tak je náplní státního úřadu inspekce práce ze zákona, a je to definováno v zákoně a státní úřad inspekce práce má povinnost kontrolní činnost dělat. Stejně tak platí, že ona návštěva, kterou označila paní Němcová, nebo představitelé TOP 09 nebo už zmiňovaný bývalý kandidát na prezidenta Vladimír Dlouhý, za šikanu podnikatelů, tak je celkem devadesátá kontrola z celkově plánovaných více než 200 kontrol, a to ve dvou fázích,“ sdělila dále Maláčová. Podle jejích slov je důležité dbát na práva zaměstnanců. „Nepřestanu to dělat, i když se mě někteří politici snaží zastrašit,“ podotkla.

„Lidé nejsou onuce, lidé nejsou otroci a zákony v České republice platí. A mluvím zejména o zákoníku práce a o zákonu o zaměstnanosti. Těm, co kritizují ze šikany firem, tak připomínám, že to bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod mým vedením, které pomohlo a zachránilo více než sedmdesát tisíc firem,“ dodala Maláčová.

